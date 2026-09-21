Nhiều cầu dân sinh chìm nghỉm giữa lòng sông sau lũ ngập

Ở phía Tây Nam Hà Nội, hiện còn 1- 2 cây cầu bắc qua sông Đáy cho các xe lưu thông. "Vì chỉ có ít cầu qua sông nên giao thông ở đây thường xuyên ùn tắc, đặc biệt buổi chiều", anh Lương, trú tại xã Quảng Bị, nói.