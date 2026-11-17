Giữa thị trường sữa ngày càng đa dạng về chủng loại, thành phần và nguồn gốc, việc lựa chọn sản phẩm phù hợp đang trở thành mối quan tâm của nhiều gia đình. Đặc biệt, thế hệ mẹ Gen Z với tư duy tiêu dùng chủ động, khả năng tiếp cận thông tin nhanh nhạy đang dần thay đổi cách lựa chọn sữa cho con.

Thay vì chỉ quan tâm đến bảng thành phần hay những lời giới thiệu về công dụng, các mẹ ngày càng chú trọng đến nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm và cơ sở khoa học của những thông tin dinh dưỡng được công bố.

Những tiêu chí lựa chọn sữa của mẹ Gen Z: Không chỉ dừng lại ở bảng thành phần

Trước đây, khi lựa chọn sữa cho con, nhiều phụ huynh thường tập trung vào các thông số dinh dưỡng như hàm lượng canxi, vitamin, khoáng chất hay tỷ lệ đạm. Bảng thành phần được xem là căn cứ quan trọng để tìm hiểu và so sánh giữa các dòng sản phẩm.

Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi trong nhận thức và thói quen tiêu dùng, việc lựa chọn sữa ngày nay đang được nhìn nhận theo hướng toàn diện hơn. Thay vì chỉ quan tâm sản phẩm chứa những dưỡng chất gì, các bậc cha mẹ còn tìm hiểu về nền sữa, nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất và những căn cứ khoa học đứng sau các thông tin dinh dưỡng.

Mẹ ngày nay chọn sữa còn quan tâm đến nhiều điều khác ngoài thành phần sữa.

Nguồn gốc và tính minh bạch là một trong những yếu tố được quan tâm hàng đầu. Thông tin về nhà sản xuất, quốc gia xuất xứ, đơn vị nhập khẩu và phân phối giúp người tiêu dùng có cơ sở xác minh nguồn gốc sản phẩm. Bên cạnh đó, nhãn hàng hóa, hướng dẫn sử dụng và các kênh thông tin chính thức cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin và hỗ trợ người mua.

Chất lượng và quy trình kiểm soát cũng là tiêu chí không thể bỏ qua. Người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến các tiêu chuẩn sản xuất, hệ thống quản lý chất lượng và quy trình kiểm soát nguyên liệu. Việc tìm hiểu rõ phạm vi áp dụng của từng chứng nhận, từ nhà máy, hệ thống quản lý đến nguồn nguyên liệu, giúp phụ huynh có cái nhìn chính xác hơn về chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh đó, cơ sở khoa học của thông tin dinh dưỡng đang trở thành một tiêu chí quan trọng trong quá trình lựa chọn. Các nghiên cứu về nguồn sữa, từng thành phần dinh dưỡng hay sản phẩm hoàn chỉnh có phạm vi và giá trị chứng minh khác nhau. Vì vậy, phụ huynh cần quan tâm đến đối tượng nghiên cứu, phương pháp thực hiện cũng như mức độ phù hợp giữa kết quả nghiên cứu và những thông tin được công bố về sản phẩm.

Ngoài những tiêu chí trên, trải nghiệm sử dụng thực tế cũng góp phần giúp phụ huynh đưa ra lựa chọn phù hợp. Hương vị, khả năng hòa tan, cách sử dụng và sự thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày đều là những yếu tố đáng cân nhắc. Sự kết hợp giữa thông tin khoa học và trải nghiệm thực tế giúp cha mẹ có thêm cơ sở để lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của trẻ.

Sữa cừu – Nguồn dinh dưỡng khác biệt trong xu hướng lựa chọn sữa hiện đại

Sữa cừu là nguồn dinh dưỡng có lịch sử lâu đời, được sử dụng tại nhiều quốc gia phương Tây, đặc biệt ở khu vực châu Âu và Địa Trung Hải. Với đặc trưng thành phần dinh dưỡng đậm đặc, chứa protein, chất béo, vitamin và khoáng chất tự nhiên, sữa cừu ngày càng được quan tâm như một lựa chọn bên cạnh các dòng sữa truyền thống.

Tại Việt Nam, dù còn tương đối mới mẻ, sữa cừu đang dần thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Đáng chú ý, hội thảo khoa học với chủ đề "Sữa cừu – Xu hướng dinh dưỡng mới: Từ bằng chứng lâm sàng tới sức khỏe toàn diện" đã góp phần mở ra góc nhìn chuyên sâu hơn về nguồn sữa này. Thông qua những chia sẻ từ các chuyên gia đầu ngành cùng các dữ liệu khoa học, hội thảo mang đến thông tin về đặc điểm dinh dưỡng, nguồn gốc và những vấn đề cần lưu ý khi lựa chọn sản phẩm từ sữa cừu.

Toàn cảnh Hội thảo Sữa cừu - xu hướng dinh dưỡng mới từ bằng chứng lâm sàng đến sức khỏe toàn diện

Nổi bật trong phân khúc này là Spring Sheep – thương hiệu sữa cừu đến từ New Zealand, phát triển dựa trên nền tảng nông nghiệp tự nhiên và quy trình kiểm soát chất lượng. Hành trình của thương hiệu gắn liền với những đồng cỏ xanh New Zealand, nơi đàn cừu được chăn thả trong môi trường tự nhiên, tạo nên nền tảng cho nguồn nguyên liệu sữa đặc trưng.

Điểm đáng chú ý trong nền sữa cừu là sự hiện diện của nhiều dưỡng chất tự nhiên như protein, chất béo, vitamin và khoáng chất. Đặc biệt, sản phẩm nổi bật với đạm A2, Lactoferrin tự nhiên cùng 10 axit amin thiết yếu – những thành phần góp phần tạo nên giá trị dinh dưỡng đặc trưng của sữa cừu. Đây cũng là những yếu tố được nhiều phụ huynh quan tâm khi tìm hiểu về các nguồn dinh dưỡng khác biệt cho gia đình.

Sữa bột nguyên kem Full Cream Sheep Milk Powder có chứa các thành dinh dưỡng thiết yếu để giúp em bé phát triển toàn diện.

Không chỉ chú trọng thành phần, Spring Sheep còn hướng đến trải nghiệm thưởng thức với hương vị thơm béo, dịu ngọt tự nhiên, phù hợp với khẩu vị của nhiều người sử dụng. Bên cạnh các dòng sản phẩm dành cho nhu cầu dinh dưỡng khác nhau, sữa cừu nguyên kem là một lựa chọn đáng chú ý nhờ đặc trưng giữ lại chất béo tự nhiên của sữa, cung cấp năng lượng và các dưỡng chất vốn có trong nền sữa.

Với sự kết hợp giữa nguồn nguyên liệu từ New Zealand, nền tảng dinh dưỡng đặc trưng và định hướng kiểm soát chất lượng, Spring Sheep từng bước đưa nguồn sữa cừu đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam. Qua đó, thương hiệu góp phần mở rộng lựa chọn dinh dưỡng cho các gia đình trong bối cảnh xu hướng tiêu dùng ngày càng hướng đến sự chủ động, minh bạch và có cơ sở khoa học.

Sữa bột nguyên kem Full Cream Sheep Milk Powder là giải pháp dinh dưỡng cho em bé và cho cả gia đình.

Trong hành trình chăm sóc con, lựa chọn sữa thông minh không đơn thuần là tìm kiếm sản phẩm có nhiều thành phần hay mức giá cao, mà là quá trình tìm hiểu và đánh giá kỹ lưỡng để lựa chọn nguồn dinh dưỡng phù hợp với nhu cầu của trẻ ở từng giai đoạn phát triển.

Tìm hiểu thêm về sữa cừu:

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