Chọn sân khấu concert để ra mắt, TPBank uniQ mang tới vũ trụ đặc quyền sống đỉnh

Ngay trên sân khấu Tinh Hà "Say Hi" Concert Đêm 3 tại Hà Nội, Ngân hàng Tím chính thức giới thiệu TPBank uniQ – chương trình khách hàng thân thiết thế hệ mới trên App TPBank.

Không chỉ tích lũy điểm thưởng hay nhận hoàn tiền, thành viên TPBank uniQ còn có cơ hội mở khóa kho quà độc quyền và tham gia những trải nghiệm sống đỉnh có một không hai.

Vũ trụ đặc quyền trong ngày ra mắt

Tối 14/11 tại VEC Hà Nội, giữa không khí cuồng nhiệt của Tinh Hà "Say Hi" Concert Đêm 3, TPBank giới thiệu chương trình khách hàng thân thiết TPBank uniQ theo cách đậm chất "Kim chủ": để khán giả trực tiếp cảm nhận tinh thần "Sống Đỉnh" ngay tại sự kiện. Từ quà hời khi giao dịch đến những khoảnh khắc thăng hoa cùng âm nhạc, tất cả hội tụ trong một đêm trải nghiệm, giống như cách mà TPBank uniQ mở ra vũ trụ đặc quyền sống thời thượng đậm chất cá nhân hóa cho khách hàng.

TPBank chọn đêm Hẹn giữa Tinh Hà để ra mắt chương trình Khách hàng thân thiết uniQ

Trước khi uniQ chính thức xuất hiện trên sân khấu, không khí nhập hội đã nóng lên từ đầu giờ chiều tại TPBank Zone. Không đơn thuần là một khu vực trải nghiệm thương hiệu, Zone Tím được biến thành điểm hẹn của những hoạt động tương tác, nơi fan có thể vừa vui chơi, vừa khám phá những đặc quyền đầu tiên của uniQ. Bộ sưu tập quà tặng Sống đỉnh được giới thiệu, chiếc máy Gacha khổng lồ của uniQ Lucky Draw liên tục thu hút đám đông vây quanh, những chiếc ly Stanley phiên bản giới hạn có chữ ký của các Anh Trai đã được trao tặng tới những fan hâm mộ tự tin khoe cá tính trong các minigame của TPBank.

TPBank Zone sôi động ngay khi quầy check-in mở

Ngay trước giờ diễn, màn LED khổng lồ bất ngờ bừng sáng với sự xuất hiện của Dương Domic và HURRYKNG trong phần warm-up. Hai "thành viên nhập hội sống đỉnh" đầu tiên của uniQ gửi lời "Say Hi" tới fan Thủ đô, đồng thời khuấy động khán đài bằng một màn tặng quà đầy bất ngờ.

Không khí tiếp tục được đẩy lên cao trào khi sân khấu chính sáng đèn với "Together We Shine" – ca khúc chủ đề của Tinh Hà "Say Hi" và cũng là món quà âm nhạc TPBank dành tặng khán giả. Các Anh Trai xuất hiện trực tiếp trên sân khấu và gửi lời mời fan gia nhập hội Sống đỉnh trong không gian concert phủ sắc tím. Thông điệp "TPBank uniQ – Tặng quà cực Đỉnh – Hoàn tiền cực Đã" mở màn cho cơn mưa quà tặng được trao tận tay khán giả.

Hai chữ "Q", hai cách tận hưởng quyền lợi

Ngay trong sự kiện ra mắt, TPBank uniQ cũng giới thiệu Q-Point và Q-Cash, mang đến những lựa chọn linh hoạt theo nhu cầu của từng thành viên.

Q-Point dành cho những ai yêu thích cảm giác săn quà và khám phá những món quà thú vị. Điểm Q-Point được tích lũy khi khách hàng chi tiêu bằng các dòng thẻ tích điểm TPBank Visa Classic, TPBank JCB Reward, TPBank Visa Freego, TPBank Visa CashFree và TPBank Visa Plus. Bên cạnh đó, thành viên còn có thể nhận thêm điểm khi tham gia thử thách khi giao dịch và tương tác trên App TPBank. Đặc biệt, TPBank uniQ giới thiệu các gói cộng điểm hấp dẫn - để khách hàng có thể "nạp" thêm Q-Point, gia nhập hội sống đỉnh ngay lập tức và săn các đặc quyền.

Khách hàng may mắn trúng chiếc ly Stanley phiên bản giới hạn có chữ ký của các Anh Trai

Số điểm tích lũy có thể sử dụng để đổi quà tặng, voucher trên mạng lưới đối tác đa lĩnh vực của TPBank. Đặc biệt, không chỉ có các voucher cho mục đích mua sắm tiêu dùng, TPBank uniQ còn giới thiệu các voucher mang lại quyền lợi cộng thêm từ chính các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng, như tặng thêm lượt sử dụng tính năng, giảm thêm hoặc miễn phí giao dịch.

Trong khi đó, Q-Cash là lựa chọn dành cho những ai ưu tiên sự linh hoạt và thích nhìn thấy lợi ích trực tiếp từ mỗi khoản chi tiêu. Khách hàng tích lũy Q-Cash khi sử dụng các dòng thẻ hoàn tiền TPBank Visa Signature, TPBank World Mastercard, TPBank Visa Platinum, TPBank JCB Cashback, TPBank Visa Gold, TPBank Mastercard FEST, TPBank EVO và TPBank Visa Flash 2in1.

Phần Q-Cash tích lũy được có thể dùng để thanh toán dư nợ thẻ tín dụng hoặc sắp tới có thể được nhận về tài khoản thanh toán, giúp giá trị hoàn tiền tiếp tục phục vụ những nhu cầu tài chính hằng ngày.

Khách hàng có thể lựa chọn tham gia các thử thách giao dịch hoặc sản phẩm để tích Q-point hay hoàn Q-cash tùy theo sở thích của mình. Dù lựa chọn cách nào, mỗi thành viên đều có thể tìm thấy một chữ Q phù hợp với thói quen và sở thích của mình.

Đặc biệt, Thứ 6 Tím mỗi tuần là thời điểm "hời nhất" trong tuần khi TPBank uniQ thường kỳ giới thiệu loạt ưu đãi mới, đồng thời mở ra các chương trình "uniQ hour" khi một số giao dịch có thể được nhân đôi số điểm tích hoặc nhân đôi điểm thưởng! Trong tuần ra mắt đầu tiên, chỉ với 2.000 đồng, người tham gia đã có thể nhận ngay 50.000 Q-Point để khởi động hành trình khám phá uniQ của riêng mình.

Mỗi lần chạm mở thêm một đặc quyền

TPBank uniQ không đơn thuần là một chương trình tích điểm, hoàn tiền, chương trình khách hàng thân thiết TPBank uniQ thế hệ mới mở rộng khái niệm gắn kết với một hệ sinh thái quyền lợi đa dạng. Thành viên có thể tích lũy Q-point và Q-cash từ những giao dịch tài chính quen thuộc, đồng thời từng bước mở khóa các bộ sưu tập quà tặng giới hạn và trải nghiệm sống thời thượng dành riêng cho hội viên.

Đó có thể là cơ hội góp mặt tại các sự kiện trải nghiệm độc quyền mang tới bởi Ngân hàng Tím, sở hữu các món quà phiên bản giới hạn hay tham gia những hoạt động dành riêng cho cộng đồng thành viên, thậm chí là những trải nghiệm đặc biệt không thể mua bằng tiền. Với hệ sinh thái đối tác đa dạng mà chương trình đang kết nối, TPBank uniQ mang lại đặc quyền đa điểm chạm trên nhiều lĩnh vực.

Cá nhân hóa đặc quyền tận hưởng

Điều đặc biệt, ứng dụng công nghệ vào hành trình trải nghiệm của khách hàng, TPBank uniQ "may đo" combo đặc quyền riêng cho từng nhóm khách hàng. Vì vậy, mỗi khách hàng khác nhau sẽ có một combo đặc quyền TPBank uniQ được cá nhân hóa. Với cách tiếp cận này, uniQ biến hành trình sử dụng dịch vụ ngân hàng thành một hành trình khám phá quyền lợi độc bản. Càng gắn bó, khách hàng càng có thêm cơ hội nhận về những giá trị mới, phù hợp với cách mình chi tiêu, tương tác và tận hưởng cuộc sống.

Đây cũng là hướng đi TPBank tiên phong và kiên trì theo đuổi trong những năm gần đây: kết hợp công nghệ hiện đại với sự thấu hiểu để cá nhân hóa cả trải nghiệm sử dụng dịch vụ lẫn giá trị cảm xúc. Nếu hệ sinh thái "2000+ Tiện ích đỉnh. Sống đỉnh" mang lại các tiện ích phục vụ nhịp sống hiện đại, thì TPBank uniQ kết nối với phong cách sống của khách hàng để mang lại những trải nghiệm sống cực "wow" được thiết kế riêng. Đó là nơi mà người trẻ có thể tận hưởng trải nghiệm âm nhạc sôi động với Tinh Hà "Say Hi", còn các khách hàng cao cấp lại tìm thấy cơ hội tận hưởng vẻ đẹp của âm nhạc cổ điển trong không gian nghệ thuật sang trọng. Mỗi nhóm khách hàng có thể tìm thấy một cách "sống đỉnh" khác nhau với các đặc quyền được may đo tại TPBank.

Với TPBank uniQ, mỗi lần khách hàng lựa chọn giao dịch cùng TPBank đều mang lại nhiều hơn một giá trị tài chính - đó là một trải nghiệm sống nơi mỗi khách hàng đều được trân trọng và thấu hiểu.