Phía sau cuộc sống chill chill của capybara: những câu chuyện không phải ai cũng biết

Nhìn những khoảnh khắc chill chill của capybara, ít ai biết rằng phía sau là lịch trình chăm sóc khá bận rộn. Tại Thủy cung Lotte World Hà Nội, nhân viên không chỉ chuẩn bị thức ăn, vệ sinh nơi ở mà còn phải thấu hiểu thói quen, quan sát từng thay đổi nhỏ và nhận biết những tín hiệu riêng của mỗi bạn capybara.

‏Núng Nính và Lung Linh – bộ đôi capybara đáng yêu luôn nhận được sự yêu mến của đông đảo khách tham quan tại Thủy cung Lotte World Hà Nội.

‏Những công việc thầm lặng của người chăm sóc capybara‏

‏Buổi sáng tại Thủy cung Lotte World Hà Nội bắt đầu bằng việc kiểm tra tình hình của hai bạn capybara Núng Nính và Lung Linh sau một đêm dài. Với chị Nguyễn Khánh Linh - nhân viên trực tiếp chăm sóc hai bạn, đây là công việc đầu tiên và cũng là bước quan trọng để đảm bảo cả hai luôn khỏe mạnh. Thay vì vội vàng chuẩn bị thức ăn, chị Linh dành thời gian quan sát nơi nghỉ ngơi, dáng nằm, mức độ vận động và phản ứng của từng bạn. ‏

‏Mỗi buổi sáng, trước khi bắt đầu những công việc chăm sóc khác, người chăm sóc luôn kiểm tra tình trạng sức khỏe và quan sát hai bạn capybara để đảm bảo cả hai đều khỏe mạnh, thoải mái sau một đêm dài.

‏"Chúng tôi phải hiểu thói quen của từng bạn thì mới nhận ra được khi nào có điều gì khác lạ. Chẳng hạn, hôm nay một bạn ít vận động hơn, ăn chậm hơn hoặc không hào hứng với hoạt động thường ngày. Nếu không quan sát thường xuyên, rất khó để nhận ra những thay đổi ấy", chị Linh chia sẻ.‏

‏Sau khi hoàn tất việc kiểm tra, chị Linh bắt đầu dọn dẹp khu vực sinh sống của Núng Nính và Lung Linh. Nguồn nước, nơi nghỉ ngơi và các khu vực sinh hoạt đều được vệ sinh, kiểm tra kỹ lưỡng để duy trì môi trường sạch sẽ, hạn chế những yếu tố có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của hai bạn. Công việc này được thực hiện đều đặn mỗi ngày, bởi một môi trường sống đảm bảo vệ sinh cũng là điều kiện quan trọng để động vật duy trì thể trạng tốt.‏

‏Khu vực sống của Capybara được liên tục được dọn dẹp để đảm bảo không gian luôn sạch sẽ.

‏Công việc của người chăm sóc còn thú vị hơn với việc tự tay chuẩn bị những món đồ chơi dành riêng cho Núng Nính và Lung Linh. "Chúng tôi cùng nhau làm những món đồ chơi để các bạn có thêm hoạt động khám phá, vận động thay vì ngày nào cũng chỉ ăn và nghỉ ngơi. Khi chuẩn bị, chúng tôi phải chú ý đến chất liệu, kích thước và độ an toàn của từng món đồ. Sau khi đưa vào sử dụng, chúng tôi cũng quan sát xem các bạn có thích thú, tương tác với chúng hay không để điều chỉnh cho phù hợp. Mỗi bạn có sở thích và phản ứng khác nhau nên đôi khi chúng tôi cũng phải thử nhiều cách để tìm ra hoạt động khiến các bạn hào hứng nhất.", chị Linh chia sẻ.‏

‏Muốn gần gũi capybara, trước hết phải học cách thấu hiểu‏

‏Capybara nổi tiếng trên mạng xã hội bởi vẻ ngoài hiền lành, điềm tĩnh và những biểu cảm đáng yêu. Nhưng để thực sự hiểu một bạn capybara, chỉ quan sát vẻ ngoài thôi là chưa đủ. Dù không thể nói thành lời, chúng vẫn có cách riêng để thể hiện cảm xúc và nhu cầu thông qua từng cử chỉ, ánh mắt hay phản ứng nhỏ nhất.‏

‏Với chị Linh, sự thấu hiểu ấy được tích lũy qua thời gian trực tiếp chăm sóc hai bạn. "Thời gian đầu, chúng tôi cũng phải dành nhiều thời gian để làm quen và quan sát các bạn. Càng chăm sóc lâu, chúng tôi càng hiểu những biểu hiện riêng của từng bạn. Có những điều tưởng chừng rất nhỏ nhưng nếu quan sát thường xuyên sẽ nhận ra được hôm nay các bạn có gì khác so với mọi ngày", chị Linh chia sẻ.‏

‏Capybara thoải mái chơi đùa với người chăm sóc khi ở dưới nước.

‏Không chỉ trong công việc chăm sóc, sự thấu hiểu này còn giúp Linh hướng dẫn khách tham quan tương tác với capybara đúng cách. Thay vì chỉ chú ý đến việc chụp ảnh hay vuốt ve, khách được khuyến khích quan sát biểu hiện của hai bạn, làm theo hướng dẫn của nhân viên, không tự ý cho ăn cũng như chạm vào capybara.‏

‏Chị Linh cùng các nhân viên chăm sóc luôn theo sát hai bạn capybara trong mỗi lần ra ngoài gặp gỡ khách tham quan, vừa quan sát tình trạng của các bạn, vừa hướng dẫn khách tương tác đúng cách và nhẹ nhàng.

‏Chị Thùy Dung, một vị khách tham quan tại Thủy cung Lotte World Hà Nội chia sẻ: "Tôi đã xem rất nhiều video về capybara trên mạng xã hội và luôn mong có dịp được gặp, vuốt ve các bạn ấy ngoài đời. Khi biết Thủy cung Lotte World Hà Nội có capybara và hoạt động tương tác trực tiếp, tôi đã quyết định đến gặp Núng Nính và Lung Linh. Trải nghiệm thực tế thú vị hơn tôi tưởng, đặc biệt là được quan sát, cho ăn và chụp ảnh cùng các bạn. Tôi cũng ấn tượng với sự nhiệt tình, chu đáo và cẩn thận của nhân viên chăm sóc trong từng hoạt động."‏

‏Hiện chương trình gặp gỡ và tương tác cùng Núng Nính, Lung Linh diễn ra hằng ngày vào lúc 13h00 và 16h00 tại Thủy cung Lotte World Hà Nội. Du khách có cơ hội quan sát, khám phá những thói quen đáng yêu của capybara ở khoảng cách gần dưới sự hướng dẫn của nhân viên chăm sóc.‏

‏Qua câu chuyện của Núng Nính và Lung Linh, có thể thấy để chăm sóc và gắn bó với động vật cần rất nhiều sự kiên nhẫn, quan sát và thấu hiểu. Với những người chăm sóc, niềm vui đôi khi đơn giản là nhìn thấy các bạn ăn ngon, vui chơi khỏe mạnh và ngày càng thân thiết hơn. Còn với du khách, những khoảnh khắc gặp gỡ capybara không chỉ mang lại trải nghiệm thú vị mà còn là cơ hội để hiểu thêm về tập tính, cuộc sống và cách con người có thể chung sống gần gũi hơn với các loài động vật. ‏