Huyền Baby bao trọn rạp, mời nhân viên và fan xem Chị Chị Em Em 3

Không chỉ dành tặng toàn thể nhân viên Lavish Clinic – By Huyền Baby một buổi xem phim riêng, “phú bà” Huyền Baby còn dành suất chiếu đặc biệt cho người hâm mộ, cùng nhau thưởng thức Chị Chị Em Em 3 và gửi lời ủng hộ đến những người bạn thân thiết là Ninh Dương Lan Ngọc và Kỳ Duyên.

‏Đáng chú ý, hai nữ chính của bộ phim là Ninh Dương Lan Ngọc và Kỳ Duyên không chỉ có mối quan hệ thân thiết với Huyền Baby mà còn là những khách hàng VVIP luôn tin tưởng chọn Lavish Clinic – By Huyền Baby. Nhan sắc rạng rỡ, làn da tươi trẻ cùng diện mạo cuốn hút của "Thị Liễu" và "Thị Mầu" trên màn ảnh cũng thu hút sự chú ý của khán giả. Đây cũng là những hình ảnh trực quan cho hành trình chăm sóc và nâng tầm nhan sắc mà hai nữ nghệ sĩ đã lựa chọn đồng hành cùng Lavish.‏

Lan Ngọc và Kỳ Duyên thực hiện liệu trình trị nám, trẻ hóa tại Lavish Clinic của Huyền Baby

Trước đó, ngay khi phim vừa mở bán vé, Huyền Baby đã nhanh chóng đặt một suất chiếu bao trọn rạp để cổ vũ dự án điện ảnh mới của hai người bạn thân thiết. Thay vì chỉ là một buổi xem phim thông thường, đây được xem như món quà đặc biệt mà nữ CEO dành tặng những người đồng hành cùng mình trong công việc cũng như những khán giả luôn dành sự quan tâm, yêu mến.‏

‏Tại rạp chiếu, không khí trở nên sôi động với sự góp mặt của đông đảo thành viên Lavish. Từ đội ngũ nhân sự đến người hâm mộ, tất cả cùng có dịp tận hưởng một trải nghiệm điện ảnh trong không gian riêng tư, thoải mái và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.‏

Nhân viên và người hâm mộ Huyền Baby tại rạp trong buổi xem phim Chị Chị Em Em 3

Một trong những lý do khiến buổi xem phim lần này nhận được nhiều sự quan tâm chính là sự góp mặt của hai nữ chính Ninh Dương Lan Ngọc và Hoa hậu Kỳ Duyên – những người bạn thân thiết của Huyền Baby. Cả hai không chỉ cùng cô chia sẻ nhiều khoảnh khắc trong cuộc sống mà còn là những khách hàng VVIP từng tin chọn các dịch vụ làm đẹp tại Lavish Clinic – By Huyền Baby.‏

Huyền Baby đồng hành cùng Ninh Dương Lan Ngọc và Kỳ Duyên tại sự kiện ra mắt phim Chị Chị Em Em 3.

Trên màn ảnh Chị Chị Em Em 3, Ninh Dương Lan Ngọc và Kỳ Duyên gây chú ý với hình ảnh chỉn chu, thần thái cuốn hút cùng diện mạo nổi bật. Đặc biệt, nhan sắc rạng rỡ của "Thị Liễu" và "Thị Mầu" cũng khiến nhiều người quan tâm đến hành trình chăm sóc sắc đẹp của hai nữ nghệ sĩ.‏

‏Được biết, cả hai đều từng lựa chọn những giải pháp làm đẹp chuyên sâu tại Lavish Clinic – By Huyền Baby. Trong đó, Ninh Dương Lan Ngọc quan tâm đến việc cải thiện tình trạng sắc tố không đồng đều và lựa chọn phác đồ điều trị nám, hướng đến làn da sáng khỏe, đều màu, tươi tắn hơn sau những lịch trình làm việc dày đặc.‏

Ninh Dương Lan Ngọc lựa chọn phác đồ điều trị nám tại Lavish Clinic – By Huyền Baby.

Trong khi đó, Hoa hậu Kỳ Duyên ưu tiên các giải pháp nâng cơ kết hợp trẻ hóa da nhằm duy trì đường nét gương mặt thon gọn, sắc sảo cùng làn da căng mịn, tràn đầy sức sống.‏

Kỳ Duyên trải nghiệm dịch vụ nâng cơ và trẻ hóa da tại Lavish Clinic – By Huyền Baby.

‏Hai nhu cầu làm đẹp khác nhau cũng cho thấy tầm quan trọng của việc cá nhân hóa phác đồ. Thay vì áp dụng một tiêu chuẩn chung, mỗi khách hàng cần được đánh giá tình trạng da, đặc điểm gương mặt và mong muốn riêng để lựa chọn phương pháp phù hợp.‏

‏Nhan sắc rạng rỡ, diện mạo cuốn hút của Ninh Dương Lan Ngọc và Kỳ Duyên chính là những hình ảnh trực quan cho hành trình chăm sóc và nâng tầm nhan sắc tại Lavish Clinic – By Huyền Baby. Sự tin chọn của hai nữ nghệ sĩ cũng góp phần khẳng định sức hút của những giải pháp làm đẹp được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của từng khách hàng.‏

‏Với Huyền Baby, việc luôn đồng hành và ủng hộ cho bộ phim do Ninh Dương Lan Ngọc và Kỳ Duyên đảm nhận vai chính không chỉ đơn thuần là một hoạt động giải trí mà còn là cách thể hiện sự quan tâm, ủng hộ dành cho những người bạn thân thiết trong một dự án quan trọng.‏

‏Ở một khía cạnh khác, câu chuyện của Ninh Dương Lan Ngọc và Kỳ Duyên cũng cho thấy giá trị của việc lựa chọn đúng người đồng hành. Không chỉ gắn bó trong cuộc sống và những khoảnh khắc đáng nhớ, Huyền Baby còn là người đồng hành cùng hai người bạn thân thiết trong hành trình chăm sóc và duy trì diện mạo tươi trẻ tại Lavish Clinic – By Huyền Baby. ‏

‏Lavish Aesthetic Clinic - By Huyền Baby (Phòng khám chuyên khoa Da Liễu thuộc chi nhánh Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Huyền Phát – Thẩm mỹ da Lavish) ‏

‏Thành lập năm 2018, Lavish Aesthetic Clinic – By Huyền Baby là thẩm mỹ viện cao cấp ở Sài Gòn, định hướng phát triển trong lĩnh vực thẩm mỹ nội khoa công nghệ cao với các giải pháp điều trị da và trẻ hóa không phẫu thuật. Được biết đến là một thẩm mỹ viện uy tín tại TPHCM, Lavish Clinic chú trọng đầu tư hệ thống công nghệ thẩm mỹ chính hãng, đồng thời phát triển đội ngũ bác sĩ có hơn 14 năm kinh nghiệm, thường xuyên cập nhật kiến thức và kỹ thuật chuyên môn. Mỗi khách hàng được thăm khám, đánh giá tình trạng và tư vấn phác đồ phù hợp với nhu cầu riêng.‏

‏Thông tin liên hệ: ‏‏Lavish Clinic – By Huyền Baby‏

-‏ Thời gian làm việc hằng ngày: Từ 09 giờ 00 đến 21 giờ 00. ‏

-‏ Địa chỉ: 96A-B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Sài Gòn, TP.HCM ‏‏(liền kề Takashimaya/ Saigon Center)‏

-‏ Số GPHĐ:‏‏ 07212/ H‏‏CM ‏‏- GPHĐ‏

-‏ Hotline: 0798 292 969 - 0799 366 699 ‏

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