14 Casper gây sốt tại Hà Nội với Meet & Greet cùng Cocolux x L’Oréal Paris

Buổi Meet & Greet của 14 Casper trong khuôn khổ PDRN Science Lab đã biến Sảnh Tây AEON Mall Long Biên (Hà Nội) thành điểm hẹn của cộng đồng Súp Bơ. Bên cạnh phần trình diễn và giao lưu cùng nam nghệ sĩ, sự kiện còn mang đến không gian trải nghiệm dòng serum mới ra mắt của L’Oréal Paris.

14 Casper xuất hiện tại sự kiện PDRN Science Lab của Cocolux x L’Oréal Paris.

Súp Bơ "chốt vị trí" từ sớm, Sảnh Tây náo nhiệt trước giờ G

Dù chương trình chưa bắt đầu, khu vực sự kiện đã khá rộn ràng. Nhiều bạn trẻ có mặt từ sớm để check-in, chọn vị trí đẹp và mong chờ gặp 14 Casper. Tiếng cổ vũ, những cái vẫy tay háo hức và không khí hào hứng chung của cả cộng đồng khiến Sảnh Tây "nóng" dần lên trước giờ G.

Với các Súp Bơ (tên gọi thân mật của cộng đồng người hâm mộ 14 Casper), đây không chỉ là buổi gặp thần tượng. Nó còn là dịp để những người cùng yêu âm nhạc của nam nghệ sĩ được gặp nhau, chia sẻ cảm xúc và cùng đón chờ một buổi tối đáng nhớ.

Người hâm mộ có mặt tại Sảnh Tây, AEON Mall Long Biên trong buổi Meet & Greet 14 Casper.

Mở màn bằng "Từ Ngày Có Em" và "Một Đời"

Diễn ra từ 18h đến 20h, Meet & Greet bắt đầu khi 14 Casper bước lên sân khấu. Nam nghệ sĩ mở màn bằng hai ca khúc "Từ Ngày Có Em" và "Một Đời", đưa âm nhạc đến gần hơn với khán giả ngay trong không gian trung tâm thương mại.

Khác với việc nghe nhạc qua màn hình, được xem nghệ sĩ mà mình yêu thích hát trực tiếp, ngay trước mặt, luôn là trải nghiệm có sức hút riêng. Đó cũng là lý do những buổi gặp gỡ như thế này thường được người hâm mộ mong chờ.

14 Casper tại buổi Meet & Greet thuộc sự kiện PDRN Science Lab của Cocolux x L’Oréal Paris.

Không dừng lại ở phần biểu diễn, chương trình còn dành thời gian để nghệ sĩ và người hâm mộ giao lưu. Khán giả không chỉ đứng xem mà còn trực tiếp tham gia các hoạt động tương tác cùng 14 Casper trong một không gian chung.

Bùng nổ với loạt minigame: Rap theo beat, đọc vị đồng đội, và thử thách "Ai hiểu Casper nhất?"

Sau phần trình diễn, các minigame mới là lúc buổi gặp gỡ thêm phần "vui nhộn". 14 Casper cùng Súp Bơ tham gia ba thử thách:

-"Rap Theo Nhịp Beat": thử thách khả năng bắt nhịp âm nhạc.

-"Hiểu Ý Đồng Đội": kiểm tra độ ăn ý khi phối hợp cùng nhau.

-"Ai Hiểu Casper Nhất?": phép thử xem ai là fan "cứng" thực sự của nam nghệ sĩ.

Các hoạt động minigame tạo cơ hội để 14 Casper tương tác trực tiếp cùng Súp Bơ.

Mỗi phần chơi khai thác một khía cạnh khác nhau, từ cảm nhận âm nhạc, tinh thần đồng đội đến mức độ thấu hiểu thần tượng. Nhờ vậy, buổi gặp gỡ không chỉ có màn trình diễn mà còn có nhiều khoảnh khắc tương tác để nghệ sĩ và fan cùng tham gia, thay vì chỉ ngồi xem từ xa.

Phần hỏi đáp và lời nhắn gửi cũng là dịp để Súp Bơ bày tỏ tình cảm và sự quan tâm dành cho 14 Casper. Âm nhạc kết hợp cùng giao lưu đã tạo nên những điểm nhấn khiến buổi Meet & Greet thêm trọn vẹn.

PDRN Science Lab: Khi trải nghiệm làm đẹp kết hợp cùng giao lưu thần tượng

Meet & Greet 14 Casper là một trong những hoạt động nổi bật thuộc PDRN Science Lab, diễn ra tại Sảnh Tây, AEON Mall Long Biên, do Cocolux và L’Oréal Paris phối hợp tổ chức.

Bên cạnh chương trình giao lưu, khách hàng còn có cơ hội khám phá không gian làm đẹp, tìm hiểu sản phẩm và tham gia các hoạt động tương tác tại booth.

Tại đây, khách hàng có thể tìm hiểu sản phẩm serum mới ra mắt đến từ thương hiệu L’Oréal Paris, check-in, sáng tạo phụ kiện với hoạt động DIY Charm hoặc cá nhân hóa sản phẩm thông qua hoạt động khắc tên serum.

PDRN Science Lab kết hợp hoạt động khám phá sản phẩm và giao lưu cùng nghệ sĩ.

Cách kết hợp này giúp khách tham quan được chủ động khám phá sản phẩm theo cách trực quan, gần gũi. Sự xuất hiện của 14 Casper cũng góp thêm sức hút, biến PDRN Science Lab thành không gian giao thoa giữa làm đẹp, giải trí và kết nối cộng đồng.

Tiếp nối chuỗi sự kiện kết hợp âm nhạc và trải nghiệm làm đẹp

Từ những tiết mục âm nhạc, minigame đến các hoạt động trải nghiệm, sự kiện ngày mang đến nhiều "điểm chạm" khác nhau. Với Súp Bơ, đó là dịp gặp lại 14 Casper và trực tiếp giao lưu với nam nghệ sĩ. Với những người quan tâm đến chăm sóc da, đây là cơ hội tìm hiểu sản phẩm mới.

Cocolux đã phối hợp cùng nhiều thương hiệu tổ chức các sự kiện Meet & Greet tại trung tâm thương mại, trong đó có buổi gặp gỡ Quang Hùng MasterD cùng L’Oréal Paris, thu hút đông đảo khán giả. Tiếp nối chuỗi hoạt động này, PDRN Science Lab cùng L’Oréal Paris tiếp tục mang đến cơ hội gặp gỡ nghệ sĩ, khám phá sản phẩm và tham gia các hoạt động tương tác trực tiếp. Qua đó, sự hợp tác giữa Cocolux và các thương hiệu góp phần tạo nên những điểm chạm gần gũi hơn với khách hàng tại không gian mua sắm.

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Chuỗi Mỹ Phẩm Chính Hãng Cocolux)

Website: www.cocolux.com

Hotline: 0988888825

MST: 0107837344