Danh sách các trường hợp bảo hiểm xe máy từ chối bồi thường

Không phải cứ có bảo hiểm xe máy là mọi thiệt hại trong tai nạn giao thông đều được chi trả. Trên thực tế, có nhiều trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm từ chối bồi thường hoàn toàn hợp pháp, và không ít chủ xe chỉ phát hiện ra điều này khi sự cố đã xảy ra.

Nhiều chủ xe bất ngờ khi bị doanh nghiệp bảo hiểm từ chối bồi thường dù đã mua bảo hiểm. (Ảnh minh họa)

Trước tiên, bảo hiểm xe máy bắt buộc bồi thường cho ai?

Cần hiểu rõ nguyên tắc cốt lõi: bảo hiểm TNDS bắt buộc chỉ bồi thường cho bên thứ ba, tức là người bị thiệt hại do lỗi của chủ xe gây ra. Bảo hiểm này không bồi thường cho chính chủ xe hoặc tài sản của chủ xe.

Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP, mức trách nhiệm bảo hiểm tối đa là 150 triệu đồng/người/vụ đối với thiệt hại về người và 50 triệu đồng/vụ đối với thiệt hại về tài sản. Tuy nhiên, mức bồi thường này chỉ áp dụng khi tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm và không rơi vào các trường hợp loại trừ.

Các trường hợp bảo hiểm xe máy từ chối bồi thường

Dưới đây là danh sách các trường hợp phổ biến mà doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối chi trả theo quy định tại Nghị định 67/2023/NĐ-CP.

Người lái xe vi phạm nồng độ cồn: Nếu tại thời điểm gây tai nạn, người điều khiển xe có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở vượt mức cho phép, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường. Cần lưu ý rằng doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải tạm ứng bồi thường cho nạn nhân (bên thứ ba) trước, nhưng sau đó sẽ truy đòi lại toàn bộ số tiền từ chủ xe. Nói cách khác, chủ xe vẫn phải chịu toàn bộ chi phí.

Người lái xe sử dụng ma túy hoặc chất kích thích: Tương tự trường hợp nồng độ cồn, nếu người điều khiển xe sử dụng ma túy hoặc chất kích thích bị cấm theo quy định pháp luật, bảo hiểm sẽ từ chối bồi thường.

Không có giấy phép lái xe phù hợp

Nếu người lái xe không có GPLX hoặc có GPLX nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển (ví dụ: lái xe trên 50cc mà chỉ có GPLX hạng A1 cho xe đến 125cc nhưng đang lái xe trên 125cc), doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối bồi thường.

Trường hợp đặc biệt: người điều khiển xe dưới 50cc hoặc xe máy điện dưới 4 kW không bắt buộc có GPLX, nên loại trừ này không áp dụng cho nhóm xe này.

Hành vi cố ý gây tai nạn: Nếu chủ xe hoặc người điều khiển xe cố ý gây ra tai nạn, bao gồm cả việc sử dụng xe để thực hiện hành vi phạm tội hoặc đua xe trái phép, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ từ chối bồi thường.

Thiệt hại của chính chủ xe: Đây là trường hợp gây nhầm lẫn nhiều nhất. Nếu chủ xe bị thương, xe của chủ xe bị hư hỏng trong tai nạn, bảo hiểm TNDS bắt buộc không chi trả cho những thiệt hại này. Bảo hiểm bắt buộc chỉ bồi thường cho bên thứ ba. Muốn được bảo vệ cho chính mình, chủ xe cần mua thêm bảo hiểm tự nguyện (bảo hiểm thân xe hoặc bảo hiểm tai nạn lái xe).

Thiệt hại do chiến tranh, thiên tai, thảm họa: Các thiệt hại phát sinh từ chiến tranh, bạo động, khủng bố, động đất, sóng thần hoặc phóng xạ hạt nhân đều thuộc diện loại trừ bảo hiểm.

Bảo hiểm hết hiệu lực hoặc không hợp lệ: Trường hợp dễ tránh nhất nhưng rất nhiều người mắc phải. Nếu giấy chứng nhận bảo hiểm đã hết hạn, thông tin trên ấn chỉ sai lệch (sai biển số, sai số khung) hoặc ấn chỉ là giả mua tại điểm bán lẻ không rõ nguồn gốc, doanh nghiệp bảo hiểm không có nghĩa vụ bồi thường vì hợp đồng không có hiệu lực.

Chủ xe cần đảm bảo bảo hiểm luôn còn hiệu lực và tuân thủ pháp luật giao thông để giữ nguyên quyền lợi bồi thường. (Ảnh minh họa)

Làm gì để không bị từ chối bồi thường?

Từ danh sách trên, chủ xe có thể rút ra một số nguyên tắc thực tế.

Thứ nhất, tuân thủ pháp luật giao thông. Không uống rượu bia khi lái xe, đảm bảo có GPLX phù hợp, không tham gia đua xe trái phép. Đây không chỉ là yêu cầu pháp luật mà còn là điều kiện để giữ nguyên quyền lợi bồi thường.

Thứ hai, đảm bảo bảo hiểm luôn hợp lệ và còn hiệu lực. Mua bảo hiểm xe máy từ kênh chính thống, kiểm tra thông tin trên giấy chứng nhận ngay sau khi mua, và theo dõi thời hạn tái tục. Trên ứng dụng hoặc Website MoMo, người dùng có thể hoàn tất quy trình mua chỉ trong khoảng 1 phút, chọn được nhiều đối tác bảo hiểm uy tín như PVI, Toàn Cầu, Cathay, Bảo Long, nhận giấy chứng nhận điện tử qua email hoặc trực tiếp trên ứng dụng. Đối với người mua trên ứng dụng, MoMo hỗ trợ nhắc tái tục tự động, giúp tránh gián đoạn quyền lợi. Hiện tại, MoMo là nền tảng cam kết hoàn 100% phí phạt nếu giấy chứng nhận điện tử còn hiệu lực mà không được chấp nhận khi kiểm tra hành chính.

Thứ ba, nắm rõ quy trình yêu cầu bồi thường. Khi xảy ra tai nạn, chủ xe cần thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm trong vòng không quá 5 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn, giữ nguyên hiện trường, thu thập biên bản CSGT và hồ sơ y tế. Hotline của doanh nghiệp bảo hiểm được ghi trực tiếp trên giấy chứng nhận.

Thứ tư, hiểu đúng phạm vi bảo vệ. Bảo hiểm bắt buộc chỉ bồi thường cho bên thứ ba. Nếu muốn bảo vệ cho chính mình và xe của mình, chủ xe cần cân nhắc mua thêm bảo hiểm tự nguyện.

Bảo hiểm xe máy bắt buộc là tấm lá chắn tài chính quan trọng, nhưng tấm lá chắn đó chỉ phát huy tác dụng khi hợp đồng hợp lệ và người lái tuân thủ đúng pháp luật. Nắm rõ các trường hợp loại trừ giúp mỗi chủ xe chủ động bảo vệ quyền lợi của mình thay vì bị bất ngờ khi cần dùng đến.