Dấu ấn Ban Mê trong không gian cửa hàng Starbucks Vietnam tại Buôn Ma Thuột

Không gian cửa hàng mới tại TP. Buôn Ma Thuột là sự kết hợp giữa trải nghiệm cà phê toàn cầu Starbucks cùng chất liệu và cảm hứng thiết kế gắn liền với vùng đất Tây Nguyên.

Starbucks Vietnam chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại Buôn Ma Thuột – Starbucks Lý Nam Đế vào ngày 11/11, đánh dấu sự hiện diện của thương hiệu tại một trong những vùng đất gắn liền với văn hóa cà phê Việt Nam. Đặc biệt, cửa hàng cũng ghi dấu cột mốc thứ 6.000 của Starbucks tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tọa lạc tại Buôn Ma Thuột, cửa hàng Starbucks Lý Nam Đế mang đến trải nghiệm quen thuộc trong một diện mạo mới, được phát triển từ câu chuyện về hành trình của hạt cà phê, kết hợp cùng các chất liệu tự nhiên và cảm hứng thiết kế gắn với Tây Nguyên. Từ cách lựa chọn vật liệu, phối hợp màu sắc đến từng chi tiết nghệ thuật và kiến trúc, mỗi yếu tố đều góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho thương hiệu.

Không gian Starbucks được kể bằng chất liệu của Ban Mê

Tại Buôn Ma Thuột, câu chuyện thiết kế của cửa hàng Starbucks Lý Nam Đế xoay quanh ý tưởng "From Bean to Cup" - hành trình từ hạt cà phê đến ly cà phê hoàn chỉnh. Tinh thần này được thể hiện thông qua cách lựa chọn vật liệu, phối màu và tổ chức không gian, đưa câu chuyện cà phê trở thành một phần của trải nghiệm khách hàng.

Vật liệu sử dụng trong cửa hàng được kết hợp từ nhiều chất liệu và bề mặt khác nhau như gỗ, đá, gạch đỏ, terrazzo và đất nện. Nếu như gạch đỏ mang sắc thái ấm thì bề mặt đất nện lại mang vẻ mộc mạc kết hợp các chi tiết hoàn thiện bằng gỗ tạo nên sự tương phản trong không gian. Những vật liệu này được phối hợp cùng nhiều gam màu tự nhiên khác, tạo nên diện mạo gần gũi, hài hòa cùng cảnh quan Tây Nguyên song vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế hiện đại của Starbucks.

Đáng chú ý, trong thiết kế cửa hàng, một số vật liệu có nguồn cung ngay tại địa phương. Các hạng mục bao gồm vật liệu đất nện, gạch đỏ, ngói mái tối màu, gạch ốp khu vực quầy bar và vật liệu lát sàn ngoài trời. Với phần gỗ hoàn thiện, thiết kế cũng tính đến việc sử dụng nguồn gỗ có sẵn, được xử lý màu để phù hợp với gỗ teak tái chế.

Không chỉ mang đến diện mạo riêng, cách kết hợp vật liệu còn giúp câu chuyện thiết kế được thể hiện qua từng chi tiết nhỏ để khách hàng dễ dàng quan sát và cảm nhận. Từ bề mặt gạch, sắc độ của gỗ đến cách sắp xếp từng khu vực chức năng, mỗi không gian đều góp phần tạo nên một điểm thưởng thức cà phê mang tinh thần Starbucks trong sự tương quan với dấu ấn địa phương.

Gợi mở câu chuyện văn hóa qua nghệ thuật và kiến trúc

Bên cạnh vật liệu, nghệ thuật và kiến trúc cũng được đưa vào không gian cửa hàng Starbucks Lý Nam Đế tại TP. Buôn Ma Thuột. Một trong những chi tiết đặc biệt đó là cửa hàng sử dụng tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ vải bản địa ở khu vực tầng lửng. Thông qua màu sắc, họa tiết và cảm hứng từ chất liệu dệt truyền thống, yếu tố văn hóa địa phương khơi gợi ngôn ngữ thị giác đương đại, tạo thêm điểm nhấn cho khu vực.

Với dáng mái cao, độ dốc lớn và phần mái vươn rộng, kết hợp cùng lớp ngói màu xám đậm, chi tiết phần mái cửa hàng cũng gợi liên tưởng đến hình ảnh mái nhà Rông quen thuộc trong kiến trúc nhà truyền thống Tây Nguyên. Khi được đặt trong tổng thể kiến trúc hiện đại với hệ khung gỗ và mặt kính, cảm hứng bản địa mang hơi thở riêng, vừa gần gũi, quen thuộc, lại vừa thể hiện được bản sắc của cửa hàng.

Thông qua sự kết hợp giữa vật liệu, nghệ thuật và kiến trúc, cửa hàng Starbucks tại Buôn Ma Thuột vừa duy trì những yếu tố nhận diện của thương hiệu, vừa thể hiện sự thấu hiểu đến đặc điểm của từng địa phương. Đây cũng là một phần trong cách thương hiệu phát triển không gian cửa hàng tại nhiều nơi: trải nghiệm quen thuộc được đặt trong nhiều bối cảnh khác nhau, với cảm hứng thiết kế riêng được lựa chọn để phản ánh câu chuyện và đặc trưng của cộng đồng.

Tại Buôn Ma Thuột, Starbucks Vietnam mang đến một không gian thưởng thức cà phê và gặp gỡ cộng đồng, nơi tinh thần thương hiệu được thể hiện qua những chất liệu và cảm hứng gắn với Tây Nguyên. Giữa vùng đất có truyền thống cà phê lâu đời, cửa hàng mới góp thêm một điểm hẹn cho khách hàng, đồng thời mở ra một trải nghiệm khác trong đời sống cà phê phong phú của thành phố.

Cửa hàng Starbucks Lý Nam Đế có địa chỉ tại số 7 Lý Nam Đế, Tp. Buôn Ma Thuột. Giờ hoạt động hằng ngày từ 7:00 – 22:00.