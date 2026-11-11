Hội mê công nghệ chia phe: iPhone 18 Pro Max hay "dế gập" iPhone Duo?

Một bên là iPhone 18 Pro Max với thiết kế quen thuộc, camera chuyên nghiệp và thời lượng pin ấn tượng. Bên còn lại là iPhone Duo, mẫu điện thoại gập mang đến trải nghiệm màn hình mở rộng. Hai hướng thiết kế khác biệt đang đặt ra câu hỏi: Nên chọn sự ổn định hay trải nghiệm công nghệ mới?

Sự khác biệt này khiến việc lựa chọn ip 18 không còn chỉ xoay quanh camera, hiệu năng hay dung lượng bộ nhớ mà còn phụ thuộc vào cách người dùng muốn trải nghiệm thiết bị mỗi ngày.

iPhone 18 Pro Max quen thuộc, iPhone Duo khác biệt nhờ màn hình gập

Ra mắt vào tháng 9/2026, iPhone 18 Pro Max tiếp tục sở hữu thiết kế nguyên khối cùng màn hình Super Retina XDR 6,9 inch, phù hợp với nhu cầu giải trí, làm việc và sử dụng hằng ngày.

Điểm nhấn của sản phẩm nằm ở hệ thống camera 48MP Pro Fusion với camera chính có khả năng thay đổi khẩu độ, giúp kiểm soát ánh sáng và độ sâu trường ảnh linh hoạt hơn khi chụp ảnh.

Trong khi đó, iPhone Duo thu hút sự chú ý với thiết kế gập dạng cuốn sách. Khi đóng lại, thiết bị có màn hình ngoài 5,4 inch, thuận tiện sử dụng bằng một tay. Khi mở ra, màn hình OLED 7,6 inch mang đến không gian rộng hơn cho việc đọc tài liệu, giải trí và xử lý công việc.

Khác biệt lớn nhất nằm ở trải nghiệm sử dụng. Nếu iPhone 18 Pro Max duy trì sự liền mạch trên một màn hình lớn, iPhone Duo cho phép chuyển đổi giữa điện thoại nhỏ gọn và thiết bị có không gian hiển thị gần với máy tính bảng.

Apple cũng trang bị lớp phủ nano-texture cho màn hình trong của iPhone Duo nhằm hạn chế phản chiếu và giảm khả năng nhìn thấy nếp gấp. Thiết bị hỗ trợ đa nhiệm thích ứng trên iOS 27 để tận dụng màn hình mở rộng.

Tuy nhiên, thiết kế gập đi kèm một số đánh đổi. iPhone Duo nặng 254g, nhỉnh hơn mức 249g của iPhone 18 Pro Max. Khi đóng lại, độ dày 11,3mm cũng lớn hơn thiết kế nguyên khối 8,75mm trên Pro Max.

Camera, hiệu năng và pin: Mỗi thiết bị có thế mạnh riêng

Cả hai mẫu smartphone đều được trang bị chip A20 Pro, đáp ứng những tác vụ từ giải trí, chơi game đến xử lý các ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, hệ thống camera cho thấy sự khác biệt rõ rệt.

iPhone 18 Pro Max sở hữu ba camera sau 48MP, gồm camera chính, góc siêu rộng và telephoto. Khả năng thu phóng chất lượng quang học lên đến 8x mang lại lợi thế khi chụp chủ thể ở khoảng cách xa.

Trong khi đó, iPhone Duo sử dụng hệ thống camera kép 48MP, gồm camera chính và góc siêu rộng. Thiết kế gập cho phép tận dụng bản lề để chụp ảnh ở nhiều góc độ mà không nhất thiết cần chân máy.

Về pin, ip 18 pro max được Apple công bố có thể xem video liên tục lên đến 43 giờ. iPhone Duo đạt tối đa 31 giờ khi sử dụng màn hình trong hoặc 44 giờ với màn hình ngoài.

Dù vậy, thời lượng sử dụng thực tế còn phụ thuộc vào độ sáng màn hình, ứng dụng và thói quen sử dụng.

Nhìn chung, iPhone 18 Pro Max phù hợp với người ưu tiên nhiếp ảnh, pin và trải nghiệm quen thuộc. iPhone Duo lại hấp dẫn những người muốn tận dụng màn hình lớn cho công việc và giải trí.

Nguồn ảnh: ShopDunk

Chênh lệch 23 triệu đồng, đâu là lựa chọn đáng cân nhắc?

Bên cạnh thiết kế, giá bán tạo ra khoảng cách đáng kể giữa hai sản phẩm.

Tại Việt Nam, iPhone 18 Pro Max có giá khởi điểm 41,999 triệu đồng cho phiên bản 256GB, trong khi iPhone Duo được niêm yết từ 64,999 triệu đồng. Như vậy, người mua cần chi thêm khoảng 23 triệu đồng để sở hữu thiết kế màn hình gập.

Khoản chênh lệch cho thấy hai sản phẩm hướng đến những nhu cầu khác nhau.

Với người dùng thường xuyên chụp ảnh, quay video hoặc muốn sở hữu smartphone cao cấp để sử dụng lâu dài, iPhone 18 Pro Max vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc.

Ngược lại, iPhone Duo phù hợp với những khách hàng yêu thích công nghệ mới, thường xuyên đọc tài liệu, xử lý công việc hoặc cần không gian hiển thị rộng hơn điện thoại truyền thống.

Với người quan tâm đến dòng iPhone 18, việc cân nhắc thói quen sử dụng sẽ giúp lựa chọn phiên bản phù hợp thay vì chỉ dựa vào yếu tố mới lạ.

Khách hàng cũng có thể tham khảo giá bán iPhone 18 Pro Max tại ShopDunk cùng các chính sách ưu đãi trước khi quyết định nâng cấp.

Sự xuất hiện của iPhone Duo không đồng nghĩa iPhone 18 Pro Max mất đi sức hút. Thay vào đó, Apple đang mang đến hai hướng trải nghiệm song song: một bên tập trung hoàn thiện những giá trị quen thuộc, bên còn lại mở rộng khả năng sử dụng với thiết kế gập.

Cuối cùng, lựa chọn giữa iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo không chỉ nằm ở thiết bị nào hiện đại hơn, mà còn ở việc người dùng sẵn sàng chi bao nhiêu cho trải nghiệm phù hợp với nhu cầu của mình.