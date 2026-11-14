Scooter cổ điển trở lại, trở thành dấu ấn phong cách của giới trẻ

Không chỉ thời trang hay phụ kiện, phương tiện di chuyển cũng đang trở thành cách người trẻ thể hiện gu thẩm mỹ và phong cách sống. Giữa vô vàn lựa chọn hiện đại, những chiếc scooter mang thiết kế cổ điển đang được giới trẻ đô thị khám phá lại, như một tuyên ngôn cá tính trên đường phố.

‏Người trẻ cá nhân hoá mọi sự chọn lựa‏

‏Người trẻ ngày nay không chỉ lựa chọn sản phẩm dựa trên công năng hay giá trị sử dụng, mà còn xem đó là cách thể hiện cá tính và bản sắc riêng. Từ thời trang, phụ kiện, thiết bị công nghệ cho đến phương tiện di chuyển, mỗi lựa chọn đều phản ánh một phần phong cách sống, gu thẩm mỹ và quan điểm cá nhân. Thay vì chạy theo những xu hướng đại chúng, họ có xu hướng tìm kiếm những sản phẩm phù hợp với bản thân, mang dấu ấn riêng và giúp họ tạo nên sự khác biệt.‏

‏Scooter dáng cổ điển: món đồ vintage lớn nhất của giới trẻ‏

‏Xu hướng cá nhân hóa này cũng mở ra cách tiếp cận mới với những sản phẩm vốn gắn liền với tính thực dụng, trong đó có phương tiện di chuyển. Một chiếc xe không đơn thuần là công cụ đi lại, mà còn trở thành phụ kiện phong cách, thể hiện tinh thần, lối sống và cái tôi của người sở hữu. Với người trẻ, lựa chọn phương tiện vì thế không chỉ dừng lại ở việc đi đâu, đi như thế nào, mà còn là cách họ kể câu chuyện về chính mình.‏

‏Tương tự cách máy ảnh film hay đĩa than được thế hệ trẻ khám phá lại, những chiếc scooter dáng cổ điển đang dần tìm thấy vị trí mới trong văn hóa đương đại. Thực tế, đây không phải lần đầu scooter trở thành biểu tượng phong cách. Từ thập niên 1960, giới trẻ Mod tại London đã gắn hình ảnh scooter Ý với những bộ vest cắt may chỉn chu, tạo nên một dấu ấn thời trang đặc trưng. Cũng trong giai đoạn này, scooter Ý là hình ảnh quen thuộc trên đường phố Sài Gòn, gắn với phong cách sống của một bộ phận thị dân trẻ.‏

‏Sau hơn nửa thế kỷ, sức hút của dòng scooter cổ điển tiếp tục được kế thừa và làm mới qua ngôn ngữ thiết kế đậm chất châu Âu. Những đường nét thiết kế vuông vức, góc cạnh cùng cấu trúc thân xe nguyên khối tạo nên diện mạo mạnh mẽ nhưng vẫn thanh lịch dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách thời trang, đồng thời trở thành điểm nhấn trong những khung hình mang phong cách lifestyle. Trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, nội dung xoay quanh việc chọn xe, phối trang phục cùng xe hay trải nghiệm dạo phố bằng scooter cổ điển cũng góp phần đưa hình ảnh này đến gần hơn với người trẻ. Không chỉ gợi nhắc một thẩ‏‏m mỹ vượt thời gian, ‏‏scooter cổ điển‏‏ còn hòa hợp với xu hướng tìm kiếm những trải nghiệm cá nhân và nhịp sống có chủ đích giữa đô thị hiện đại.‏

‏Hai chiếc scooter Lambretta màu đỏ cá tính và cam nổi bật. ‏Đường nét gọn gàng, các chi tiết lấy cảm hứng cổ điển giúp Lambretta nổi bật giữa những mẫu scooter hiện đại vốn đa dạng về thiết kế.

‏Sắc trắng thanh lịch cùng thiết kế mang đậm dấu ấn Italy giúp Lambretta trở thành lựa chọn phù hợp với phong cách chỉn chu, hiện đại của giới công sở.

‏Thiết kế cốp xe Lambretta được chú trọng tính tiện dụng, mang đến không gian chứa đồ thuận tiện cho những vật dụng cá nhân và phụ kiện cần thiết trong công việc hằng ngày.

‏Giữa không gian đô thị hiện đại, Lambretta vẫn giữ sức hút riêng với thiết kế cổ điển, hài hòa cùng xu hướng tìm kiếm trải nghiệm cá nhân và phong cách sống có chủ đích của người trẻ.

‏Scooter ý cao cấp - Lambretta tôn lên phong cách thời trang thanh lịch, nơi di sản thiết kế Italy hòa quyện cùng tinh thần đô thị hiện đại.

‏Cùng Lambretta dạo phố, tận hưởng những cung đường ngập nắng và nhịp sống thành thị đầy cảm hứng. Thiết kế đậm chất Italy trở thành điểm nhấn, tô thêm sắc thái thời trang cho mỗi hành trình khám phá.

‏Một chiếc Lambretta, một góc cà phê hẹn hò quen và playlist yêu thích.

‏Freelancer mang tâm hồn vintage luôn biết cách biến những ngày làm việc tự do thành hành trình đậm chất riêng.

Tan làm là lúc lên đồ, nổ máy Lambretta và tự thưởng cho mình một vòng dạo phố. Đổi mood sau giờ làm, tận hưởng chút tự do và thể hiện chất riêng trên từng cung đường.