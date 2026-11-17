Mùa mua sắm Black Friday, House Of Luggage (HOL) triển khai chương trình ưu đãi đến 50%++ cho tất cả sản phẩm vali, balo và túi xách từ các thương hiệu thịnh hành quốc tế, mang đến nhiều lựa chọn hành lý cho khách hàng dịp cuối năm.

Là đơn vị phân phối các thương hiệu hành lý quốc tế chính hãng tại Việt Nam, House Of Luggage mang đến danh mục sản phẩm đa dạng, từ phân khúc phổ thông đến cao cấp. Khách hàng có thể tham khảo các thương hiệu quen thuộc như Samsonite, American Tourister, Delsey Paris, Victorinox, Wenger, ACE và Traveler’s Choice.

Black Friday là một trong những thời điểm mua sắm được mong đợi nhất trong năm, đặc biệt với những người đang có kế hoạch du lịch, công tác hoặc muốn chuẩn bị hành lý cho các chuyến đi cuối năm. Nắm bắt nhu cầu này, House Of Luggage mang đến chương trình Black Friday với ưu đãi đến 50%++ cho tất cả sản phẩm - tạo cơ hội để khách hàng tiếp cận các thương hiệu hành lý quốc tế với ngân sách tiết kiệm hơn.

Cửa hàng House Of Luggage tại tầng 3 Crescent Mall, quận 7 (Nguồn: House Of Luggage)

Giá đặc biệt chỉ có trong dịp Black Friday này, vali American Tourister chỉ từ 1,5 triệu đồng, vali Wenger Checklite II Thụy Sĩ đồng giá 3 size chỉ 2.950.000 đồng, vali Delsey Paris Securitime FO đồng giá 3 size 3,5 triệu… Không chỉ thiết kế bền bỉ, sử dụng lâu dài, các bộ sưu tập vali tại HOL còn được tích hợp nhiều tính năng hiện đại như: ngăn laptop, cổng sạc USB trên size cabin, khả năng mở rộng không gian chứa, hệ thống bánh xe hay khóa TSA tiêu chuẩn Hoa Kỳ… đáp ứng mọi nhu cầu di chuyển của mọi chuyến đi xa.

Vali American Tourister chỉ từ 1,5 triệu đồng (Nguồn: American Tourister)

Vali vải Wenger Checklite II đồng giá 3 size 2.950.000 đồng (Nguồn: Wenger)

Cùng nhiều combo vali hấp dẫn chỉ từ 3 triệu đồng cho bộ 2 vali cabin-trung, siêu tiết kiệm, phù hợp cho khách hàng có nhu cầu chuẩn bị hành lý cho cá nhân, gia đình hoặc những chuyến đi kéo dài nhiều ngày, cần nhiều không gian lưu trữ.

Combo 3 vali Art Of Travel ưu đãi chỉ còn 5,5 triệu đồng (Nguồn: Traveler’s Choice)

Không chỉ có vali, danh mục balo và túi xách tại HOL cũng đáp ứng nhiều mục đích sử dụng, từ balo công sở, balo laptop đến túi xách thời trang và túi du lịch - phục vụ cho nhu cầu mua sắm cho cả phái nữ và trẻ em - giá ưu đãi chỉ từ 500.000 đồng. Nhờ đó, khách hàng có thể tìm kiếm sản phẩm phù hợp với công việc, phong cách sống cũng như kế hoạch di chuyển của mình.

Bộ sưu tập balo Carter với nhiều màu sắc đa dạng (Nguồn: American Tourister)

Bên cạnh mức giá ưu đãi, các sản phẩm được phân phối tại HOL còn đi kèm chính sách bảo hành toàn cầu theo quy định của từng thương hiệu và sản phẩm. Đây là một trong những quyền lợi quan trọng giúp khách hàng an tâm hơn trong quá trình sử dụng, nhất là với những sản phẩm thường xuyên đồng hành trong các chuyến du lịch và công tác.

Chương trình áp dụng đến hết ngày 30/11 tại website hol.com.vn và hệ thống cửa hàng House Of Luggage trên toàn quốc. Đối với khách hàng mua sắm online tại website, HOL áp dụng chính sách miễn phí giao hàng cho đơn hàng từ 1,5 triệu đồng. Liên hệ hotline 1800 6030 để được tư vấn thêm.