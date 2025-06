Theo dõi 2 đơn vận chuyển, phanh phui đường dây buôn thuốc giả quy mô 35.000 tỷ đồng, tịch thu 50 tấn hàng nhái hãng dược nổi tiếng như Sanofi, Pfizer

Một chiến dịch điều tra quy mô lớn do Bộ Công an Trung Quốc trực tiếp chỉ đạo vào năm 2015 đã đưa ra ánh sáng một trong những vụ án sản xuất và tiêu thụ thuốc giả nghiêm trọng. Vụ án đã phanh phui mạng lưới buôn bán thuốc giả xuyên quốc gia, với quy mô trải rộng trên 17 tỉnh thành, giá trị hàng hóa lên tới gần 10 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 35.000 tỷ đồng).

Từ những manh mối ban đầu rất mờ nhạt, lực lượng công an đã lần ra đường dây sản xuất, đóng gói, vận chuyển và tiêu thụ thuốc giả, triệt phá hàng chục điểm sản xuất, thu giữ hàng trăm tấn nguyên liệu và hàng hóa, bắt giữ hơn 50 nghi phạm.

Vụ việc bắt đầu từ giữa tháng 7/2014, khi Cục Quản lý thị trường thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, nhận được tin báo từ người dân và phát hiện một lượng lớn thuốc nghi vấn tại một kho hàng gần cảng Nghĩa Ô.

50 tấn thuốc giả và hàng hoá liên quan đã bị tịch thu.

Lô hàng gồm 160 thùng với hơn 1,8 triệu viên thuốc, được đóng gói hoàn toàn bằng tiếng Anh và ước tính có giá trị hơn 180 triệu Nhân dân tệ. Kết quả giám định cho thấy, những viên thuốc này chứa các thành phần như sibutramine, phenolphthalein, sildenafil - đều là những hoạt chất bị cấm hoặc không được phép sử dụng trong thuốc không kê đơn và bị xác định là thuốc giả.

Ngày 15/8, vụ việc được chuyển cho Công an thành phố Nghĩa Ô xử lý. Chỉ 1 ngày sau, chuyên án được chính thức lập hồ sơ điều tra, huy động lực lượng từ các đơn vị điều tra môi trường, an ninh mạng, hình sự, tuần tra và công an khu vực.

Cuộc điều tra bắt đầu từ 2 đơn vận chuyển và một số điện thoại không đăng ký. Người nhận hàng là một phiên dịch viên tên Hoàng, làm việc cho một công ty thương mại, khai rằng mình chỉ làm theo chỉ đạo của sếp người nước ngoài và không hề biết bên trong lô hàng là gì.

Qua quá trình truy vết từ số điện thoại không chính chủ, cảnh sát xác định được người sử dụng là một phiên dịch viên tại Quảng Châu tên là Dương. Sau nhiều ngày theo dõi, họ phát hiện nơi cư trú của Dương và bắt giữ anh ta. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy Dương chỉ là người trung gian thực hiện vận chuyển, còn người đứng sau toàn bộ đường dây là một nhân vật tên Dương Bân, em trai của một đối tượng từng bị truy nã toàn quốc vì sản xuất vắc-xin giả gây chết người.

Sau đó, tổ chuyên án lần ra một người phụ nữ tên Lưu - người từng là nhân viên bảo hiểm và là người dùng số điện thoại thứ 2 được ghi trong vận đơn. Lưu bị phát hiện thường xuyên lui tới một điểm nghi là xưởng sản xuất thuốc giả tại khu phố Giao Tâm, quận Bạch Vân, thành phố Quảng Châu. Sau nhiều ngày theo dõi, cảnh sát xác định nơi này chính là điểm sản xuất thuốc giả chính và quyết định phát động chiến dịch bắt giữ.

Các tổ công tác đã lần lượt bắt giữ 17 nghi phạm, cùng 2 đối tượng người nước ngoài là A Man và Mohamed. Đồng thời, 3 điểm sản xuất và đóng gói thuốc giả bị triệt phá, 2 dây chuyền sản xuất quy mô công nghiệp bị phá dỡ. Cảnh sát thu giữ hàng trăm nghìn viên thuốc giả, nhiều tấn nguyên liệu hóa chất và hệ thống thiết bị hiện đại như máy nén, máy đóng nang, máy tráng phủ, dây chuyền bao bì nhôm. Điều kiện vệ sinh tại các xưởng này được mô tả là "kinh hoàng", cho thấy sự vô trách nhiệm và nguy hiểm của hành vi sản xuất thuốc giả.

58 nghi phạm đã bị bắt giữ trong vụ việc này.

Công an tiếp tục mở rộng điều tra sang các mắt xích then chốt khác như nguyên liệu, máy móc, khuôn thuốc, bao bì, vỏ nang và mạng lưới tiêu thụ. Từ đây, cảnh sát đã lần ra nhiều đường dây liên quan tại Thượng Hải, Hà Nam, Giang Tô và cả Quảng Đông. Một số doanh nghiệp hợp pháp bị phát hiện đã cung cấp nguyên liệu hoặc thiết bị cho đường dây này.

Một trong những nghi phạm chủ chốt được xác định là Đường Tuyết Đông, một kỹ sư hóa học đã tự nghiên cứu và sản xuất thành công hoạt chất sildenafil tại một nhà máy ở Liên Thủy, Giang Tô. Nhà máy này được đầu tư hơn 850.000 Nhân dân tệ, có hơn 10 công nhân và cảnh sát thu giữ tại chỗ 2,75 tấn nguyên liệu thành phẩm.

Đến đầu tháng 12, chuyên án tiếp tục được mở rộng với hàng loạt chiến dịch bắt giữ tại Quảng Châu, Thâm Quyến, Thường Châu và Thụy An. Tổng cộng có 10 nghi phạm bị bắt giữ trong đợt truy quét lần thứ 3, cùng 3 điểm sản xuất thuốc giả khác bị triệt phá.

Tính đến cuối tháng 12/2014, cảnh sát đã thu giữ gần 40 loại thuốc giả mang nhãn hiệu của các công ty dược nổi tiếng như GlaxoSmithKline (Anh), Sanofi (Pháp), Bristol-Myers Squibb, Pfizer (Mỹ), Bayer (Đức), với tổng trọng lượng hơn 50 tấn, giá trị hàng hóa liên quan gần 10 tỷ Nhân dân tệ.

Chuyên án đã bắt giữ tổng cộng 58 nghi phạm chính, triệt phá 13 điểm sản xuất, đóng gói thuốc giả quy mô lớn cùng 13 xe ô tô liên quan và đóng băng hơn 1 triệu Nhân dân tệ trong tài khoản ngân hàng.

Theo Sina