Thêm thủ đoạn lừa đảo mới trên Zalo

Lợi dụng đợt cao điểm cấp thẻ căn cước và tài khoản định danh điện tử cho trẻ em dưới 14 tuổi, nhiều đối tượng lừa đảo đang sử dụng chiêu trò mạo danh lực lượng công an gọi điện, nhắn tin qua Zalo nhằm chiếm đoạt tài sản của phụ huynh.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Lạng Sơn, các đối tượng lừa đảo thường tự xưng là cán bộ công an xã, phường hoặc phòng ban chuyên môn. Chúng gọi điện trực tiếp cho phụ huynh, thông báo tài khoản định danh điện tử của con em đang bị lỗi, thiếu thông tin hoặc chưa đồng bộ dữ liệu mức độ 2 thành công.

Để gia tăng áp lực, kẻ gian liên tục dùng các lý do thúc giục như sắp hết hạn hoàn thành, có chỉ đạo khẩn từ cấp trên, hoặc đe dọa nếu không xử lý ngay sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi học tập của trẻ. Khi phụ huynh rơi vào trạng thái hoang mang và lo lắng, thay vì hướng dẫn họ đến cơ quan công an, các đối tượng sẽ yêu cầu kết bạn qua ứng dụng Zalo để được "hỗ trợ trực tuyến".

Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Ngay sau khi kết bạn Zalo, kẻ lừa đảo sẽ gửi các đường link lạ hoặc tận tình hướng dẫn phụ huynh tải xuống những ứng dụng giả mạo. Các ứng dụng này thường được thiết kế với giao diện giống hệt VNeID hay cổng dịch vụ công của cơ quan nhà nước nhằm tạo lòng tin.

Nếu nạn nhân làm theo hướng dẫn, tiến hành cài đặt ứng dụng và vô tình cấp quyền truy cập thiết bị, mã độc sẽ lập tức được kích hoạt. Mã độc này có khả năng chạy ngầm, âm thầm chiếm quyền điều khiển điện thoại thông minh, đọc trộm toàn bộ tin nhắn chứa mã OTP. Từ đó, kẻ gian dễ dàng đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng và thực hiện các lệnh chuyển tiền, chiếm đoạt toàn bộ tài sản của nạn nhân chỉ trong tích tắc.

Cơ quan chức năng khẳng định lực lượng công an tuyệt đối không bao giờ yêu cầu công dân cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu tài khoản ngân hàng qua điện thoại, cũng như không hướng dẫn tải ứng dụng qua các đường link lạ gửi trên mạng xã hội.

Theo đúng quy định pháp luật hiện hành, việc đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 bắt buộc phải được thực hiện trực tiếp tại trụ sở cơ quan công an hoặc các điểm cấp căn cước lưu động. Đặc biệt, đối với trẻ em từ 6 đến dưới 14 tuổi, cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp phải trực tiếp đưa trẻ đến tận nơi để làm thủ tục, không có ngoại lệ làm trực tuyến qua điện thoại.

Người dân cần tuyệt đối cảnh giác, không bấm vào các đường link lạ và không cài đặt các ứng dụng trôi nổi ngoài kho ứng dụng chính thống như App Store hay CH Play. Khi phát hiện các cuộc gọi hay tin nhắn Zalo có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần lập tức ngắt kết nối và thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc qua các đường dây nóng chính thức để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn