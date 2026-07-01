Cập nhật mới của Google Maps mà người chạy xe nên biết

Google đang tiếp tục tinh chỉnh trải nghiệm trên Google Maps bằng những thay đổi nhỏ nhưng đáng giá.

Google đang tiếp tục mở rộng vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) trên Google Maps khi thử nghiệm đưa tính năng Ask Maps xuất hiện trực tiếp trong quá trình chỉ đường.

Thay vì chỉ tìm kiếm địa điểm, người dùng có thể đặt câu hỏi về lộ trình, thời điểm xuất phát hay lựa chọn cung đường phù hợp ngay trong ứng dụng.

Sau khi giới thiệu Ask Maps từ tháng 3, Google đang từng bước tích hợp sâu hơn tính năng này vào Google Maps. Theo ghi nhận của Android Authority khi phân tích phiên bản Google Maps mới nhất (v26.29.01.946673643), Ask Maps không còn chỉ xuất hiện ở mục khám phá địa điểm mà đã được đưa lên màn hình chính và danh sách địa điểm trong ứng dụng.

Google Maps đang được nâng cấp với sự hỗ trợ của các mô hình Gemini, mang đến trải nghiệm đàm thoại mới có tên Ask Maps. (Ảnh: Winbuzzer)

Đáng chú ý, tính năng này còn được thử nghiệm ngay trong giao diện chỉ đường. Khi người dùng chuẩn bị lên kế hoạch cho một chuyến đi, Google Maps sẽ hiển thị các câu hỏi gợi ý như "Tuyến đường nào có phong cảnh đẹp nhất?" hay "Nên khởi hành vào thời điểm nào để tránh ùn tắc?". Những gợi ý này được AI Gemini xử lý dựa trên dữ liệu bản đồ và thông tin về hành trình.

Bên cạnh các gợi ý có sẵn, Google cũng bổ sung nút Ask Maps ở cuối màn hình. Khi nhấn vào, người dùng sẽ được chuyển sang một cửa sổ trò chuyện riêng để đặt các câu hỏi liên quan đến chuyến đi, từ lựa chọn cung đường đến các đề xuất phù hợp với nhu cầu di chuyển.

Hiện tại, tính năng mới chỉ xuất hiện khi người dùng chọn các hình thức di chuyển bằng xe, ô tô, xe đạp hoặc đi bộ. Trong khi đó, chế độ phương tiện công cộng như xe buýt hay tàu điện ngầm vẫn chưa được hỗ trợ.

Theo Android Authority, việc giới hạn này có thể xuất phát từ nhu cầu sử dụng khác nhau giữa các nhóm người dùng. Những người di chuyển bằng phương tiện cá nhân thường quan tâm nhiều hơn đến các yếu tố như tình trạng giao thông, bãi đỗ xe hoặc lựa chọn tuyến đường, trong khi người đi phương tiện công cộng chủ yếu phụ thuộc vào lịch trình cố định.

Dù chưa được phát hành rộng rãi, việc Ask Maps xuất hiện trong giao diện điều hướng cho thấy định hướng mới của Google đối với Maps. Thay vì chỉ đóng vai trò là ứng dụng tìm đường hoặc tìm kiếm địa điểm, Google Maps đang được phát triển thành một trợ lý AI đồng hành trong suốt quá trình lên kế hoạch và thực hiện hành trình, mang đến những gợi ý mang tính cá nhân hóa dựa trên công nghệ Gemini.

Theo Android Authority