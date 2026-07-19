iPhone 17 Pro Max giảm giá hàng triệu đồng

Mức giá của iPhone 17 Pro Max đã có nhiều thay đổi sau vài tháng lên kệ.

Thị trường iPhone chính hãng tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn điều chỉnh giá sau nhiều tháng mở bán. Khảo sát cho thấy, hầu hết phiên bản thuộc dòng iPhone 17 đều được các đại lý ủy quyền giảm giá so với mức niêm yết của Apple Việt Nam.

Đáng chú ý, iPhone 17 tiêu chuẩn bản 256GB hiện đã được đưa về dưới 24 triệu đồng, dao động từ khoảng 23,5-24,1 triệu đồng, thấp hơn mức giá niêm yết 24,99 triệu đồng của Apple. Đây là lần đầu tiên mẫu máy này xuống dưới mốc 24 triệu đồng tại thị trường chính hãng.

Giá iPhone 17 tại Việt Nam tiếp tục hạ nhiệt khi các đại lý đồng loạt tung ưu đãi để kích cầu. (Ảnh minh hoạ: GSMArena)

Ở phân khúc cao cấp, iPhone 17 Pro Max 256GB hiện có giá từ khoảng 35,7 triệu đồng, giảm hơn 2,3 triệu đồng so với mức niêm yết 37,999 triệu đồng. Khoảng cách giá giữa mức bán thấp nhất trên thị trường và giá do Apple công bố tiếp tục được nới rộng khi các đại lý đẩy mạnh chương trình kích cầu.

Các phiên bản dung lượng lớn cũng ghi nhận mức giảm đáng kể. Trong đó, iPhone 17 Pro Max 2TB được chào bán quanh mức 60,6 triệu đồng, thấp hơn gần 3,4 triệu đồng so với giá niêm yết. Phiên bản 1TB cũng đã lùi về dưới ngưỡng 50 triệu đồng.

Không chỉ dòng Pro Max, iPhone 17 Pro cũng được điều chỉnh xuống dưới 45 triệu đồng ở phiên bản 1TB. Trong khi đó, iPhone 17e - mẫu máy có giá dễ tiếp cận nhất trong dòng sản phẩm - hiện được bán với giá khoảng 17,4 triệu đồng, thấp hơn vài trăm nghìn đồng so với giá niêm yết.

iPhone 17 Pro Max giảm hơn 3 triệu đồng tại nhiều đại lý, đưa giá bán thực tế xuống thấp hơn đáng kể so với thời điểm mở bán. (Ảnh minh hoạ: Tom's Guide)

Bên cạnh việc giảm giá trực tiếp, nhiều đại lý còn triển khai các chương trình kích cầu như hỗ trợ thu cũ đổi mới, ưu đãi khi thanh toán trực tuyến hoặc trả góp lãi suất 0%. Tuy nhiên, phần lớn mức giảm sâu đều đi kèm những điều kiện nhất định, chẳng hạn yêu cầu thanh toán qua kênh trực tuyến hoặc tham gia chương trình thu cũ đổi mới.

Với người dùng có nhu cầu nâng cấp thiết bị, thời điểm hiện tại được xem là khá thuận lợi để sở hữu iPhone 17 chính hãng với chi phí thấp hơn đáng kể so với giai đoạn đầu mở bán.