Facebook lại sập, chưa rõ nguyên nhân

Nhiều người dùng Việt Nam bất ngờ nhận thông báo "tài khoản tạm thời không khả dụng" khi mở Facebook trên máy tính chiều 19/7.

Chiều 19/7, hàng loạt người dùng Facebook tại Việt Nam phản ánh không thể truy cập nền tảng này trên trình duyệt web. Khi mở Facebook, họ chỉ nhận được thông báo ngắn gọn "Tài khoản tạm không khả dụng" thay vì bảng tin quen thuộc. Đáng chú ý, phiên bản ứng dụng di động vẫn hoạt động bình thường trong lúc bản web gặp lỗi.

Thông báo "Tài khoản tạm thời không khả dụng" hiện trên giao diện web Facebook chiều 19/7 - Ảnh: Thế Duyệt

Trên Downdetector, chuyên trang chuyên theo dõi tình trạng hoạt động của các dịch vụ trực tuyến, lượng báo lỗi liên quan đến Facebook gần như đi ngang suốt nhiều giờ trước đó bất ngờ tăng vọt theo phương thẳng đứng vào khoảng 15h, từ dưới 100 báo cáo lên hơn 4.600 chỉ trong thời gian ngắn. Sự cố không chỉ giới hạn ở Việt Nam mà được xác nhận bởi hàng nghìn người dùng khác trên toàn thế giới.

Đến thời điểm hiện tại, Meta chưa đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân sự cố. Vụ việc được các cơ quan báo chí trong nước, trong đó có Znews, ghi nhận và tiếp tục cập nhật.

Đây không phải lần đầu Facebook gặp trục trặc trong năm 2026. Hồi tháng 3, nền tảng này từng báo lỗi y hệt "Tài khoản tạm thời không khả dụng", ảnh hưởng người dùng tại Mỹ, Anh, Indonesia, Ireland, Canada, Philippines, Hy Lạp và Australia. Sự cố khi đó kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, phần lớn báo lỗi đến từ phiên bản web.

Gần hơn, tối 12/6, Facebook cùng Messenger và Instagram đồng loạt sập trên diện rộng. Người dùng bị tự động đăng xuất tài khoản, đăng nhập lại thì báo lỗi hệ thống. Sự cố bắt đầu khoảng 20h40 và được khắc phục sau gần một tiếng, tới 21h30 cùng ngày.

Xa hơn, sự cố nghiêm trọng nhất trong lịch sử Meta xảy ra tháng 10/2021, khi Facebook, Instagram và WhatsApp cùng ngừng hoạt động suốt khoảng 6 tiếng do lỗi cấu hình router theo giao thức BGP. Toàn bộ nhân viên Meta khi đó cũng mất quyền truy cập vào hệ thống nội bộ, khiến quá trình khắc phục kéo dài. Giá trị tài sản của Mark Zuckerberg giảm khoảng 6 tỷ USD chỉ trong vài giờ do cổ phiếu công ty lao dốc.

Với tần suất sự cố dày hơn trong năm 2026, ba lần chỉ trong chưa đầy 5 tháng, người dùng tại Việt Nam đang ngày càng quen với việc mở Facebook lên và bất ngờ bị văng ra ngoài. Đến chiều 19/7, Meta vẫn chưa xác nhận thời điểm khắc phục hoàn toàn sự cố.