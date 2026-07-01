Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng iPhone

Người dùng iPhone có thể đang vô tình rút ngắn tuổi thọ thiết bị.

Pin lithium-ion trên iPhone được thiết kế để duy trì hiệu suất trong nhiều năm sử dụng. Tuy nhiên, theo thời gian, mọi viên pin đều sẽ bị suy giảm dung lượng. Tốc độ xuống cấp này phụ thuộc đáng kể vào cách người dùng sạc và sử dụng thiết bị hằng ngày.

Một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến tuổi thọ pin là nhiệt độ. Trong quá trình sạc, việc phát sinh nhiệt là điều không thể tránh khỏi, nhưng nếu nhiệt độ tăng quá cao hoặc kéo dài, cấu trúc hóa học bên trong pin sẽ bị ảnh hưởng, làm pin nhanh chai và giảm khả năng lưu trữ năng lượng.

Người dùng iPhone được khuyến cáo từ bỏ 4 sai lầm phổ biến để hạn chế tình trạng chai pin và kéo dài tuổi thọ thiết bị. (Ảnh minh hoạ: Yalcin Sonat/Shutterstock)

Để hạn chế tình trạng này, người dùng nên sử dụng bộ sạc đạt chuẩn, tận dụng các tính năng quản lý pin của Apple và tránh những thói quen dưới đây.

Không nên sạc đầy 100% quá thường xuyên

Nhiều người cho rằng sạc pin đầy 100% sẽ giúp kéo dài thời gian sử dụng, nhưng điều này không hoàn toàn đúng với pin lithium-ion. Việc duy trì pin ở mức điện áp tối đa trong thời gian dài có thể khiến pin chịu nhiều áp lực hơn, từ đó đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Trên dòng iPhone 15 trở lên, Apple cho phép người dùng thiết lập giới hạn sạc. Tính năng này có thể được kích hoạt bằng cách vào Cài đặt > Pin > Sạc, sau đó chọn mức giới hạn sạc phù hợp để giảm áp lực lên pin.

Bỏ qua tính năng Sạc pin được tối ưu hóa

Một trong những tính năng được Apple tích hợp nhằm bảo vệ pin là Sạc pin được tối ưu hóa (Optimized Battery Charging). Tính năng này sẽ tạm dừng quá trình sạc ở mức khoảng 80% và chỉ hoàn tất việc sạc lên 100% khi dự đoán người dùng sắp sử dụng thiết bị.

Điều này đặc biệt hữu ích với những người thường xuyên cắm sạc qua đêm, giúp giảm thời gian pin phải duy trì ở mức điện áp cao.

Người dùng có thể kiểm tra và bật tính năng này tại Cài đặt > Pin > Sạc.

Vừa sạc vừa chơi game hoặc chạy ứng dụng nặng

Chơi game, chỉnh sửa video hay chạy các ứng dụng đòi hỏi hiệu năng cao trong lúc sạc sẽ khiến iPhone vừa nhận điện vừa tiêu thụ lượng điện năng lớn. Điều này làm nhiệt độ thiết bị tăng nhanh hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ pin.

Nếu cần sử dụng điện thoại trong lúc sạc, người dùng nên ưu tiên các tác vụ nhẹ như nhắn tin, đọc tin tức hoặc lướt web. Đồng thời, nên đặt máy ở nơi thông thoáng, tránh để dưới gối, chăn hoặc sử dụng ốp lưng quá dày khi sạc.

Sử dụng bộ sạc không đạt chuẩn

Bộ sạc kém chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nhiều rủi ro như quá nhiệt, hư hỏng cổng sạc, giảm tuổi thọ pin, thậm chí có thể gây hỏng linh kiện bên trong thiết bị.

Apple khuyến nghị người dùng sử dụng bộ sạc chính hãng hoặc các phụ kiện đạt chứng nhận MFi (Made for iPhone)của hãng. Những sản phẩm này đã trải qua quá trình kiểm định để đảm bảo khả năng tương thích và an toàn khi sử dụng.

Ngoài ra, người dùng cũng nên mua phụ kiện từ các đại lý uy tín để tránh hàng giả, hàng nhái. Dù có giá thành cao hơn, bộ sạc đạt chuẩn được xem là khoản đầu tư cần thiết nhằm bảo vệ thiết bị trong quá trình sử dụng.

Theo BGR