Dấu hiệu tài khoản Zalo bị theo dõi từ xa và cách chặn đứng ngay lập tức

Đừng để những cuộc trò chuyện riêng tư rơi vào tầm ngắm của kẻ gian. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường và xử lý kịp thời sẽ giúp bạn bảo vệ an toàn cho tài khoản Zalo của mình trước các nguy cơ xâm nhập.

Zalo hiện là ứng dụng nhắn tin không thể thiếu trong cả công việc lẫn đời sống cá nhân của hàng triệu người dùng, đồng thời cũng là nơi lưu trữ vô số thông tin dữ liệu quan trọng. Chính vì sự phổ biến này, các tài khoản Zalo thường xuyên trở thành mục tiêu nhắm đến của những kẻ tò mò hoặc đối tượng xấu muốn xâm nhập trái phép. Việc chủ động nhận biết sớm các tín hiệu cảnh báo tài khoản bị theo dõi là bước vô cùng cấp thiết nhằm bảo vệ quyền riêng tư và an toàn dữ liệu cá nhân của bạn.

Những tín hiệu cảnh báo tài khoản đang bị xâm nhập

Để có thể âm thầm đọc trộm tin nhắn, kẻ gian bắt buộc phải đăng nhập tài khoản của bạn trên một thiết bị máy tính hoặc điện thoại khác. Do đó, bạn cần đặc biệt cảnh giác nếu ứng dụng đột nhiên hiển thị thông báo đăng nhập lạ hoặc cảnh báo vị trí bất thường mà bản thân không hề thao tác. Bên cạnh đó, việc phát hiện tài khoản đang hoạt động song song trên một thiết bị không xác định, hoặc nhận thấy nhiều cuộc hội thoại mới hiển thị trạng thái đã đọc, bị xóa bỏ hay tự động gửi đi những nội dung lạ cũng là minh chứng rõ ràng cho thấy quyền riêng tư của bạn đang bị xâm phạm.

Cách rà soát và cắt đứt phiên theo dõi của kẻ gian

Ngay khi xuất hiện những nghi ngờ về bảo mật, bạn cần lập tức rà soát lại lịch sử truy cập trực tiếp trên ứng dụng. Bằng thao tác truy cập vào mục Cá nhân, chọn phần Tài khoản và bảo mật, sau đó nhấn tiếp vào Thiết bị đăng nhập, hệ thống sẽ cung cấp chi tiết danh sách tất cả các điện thoại, máy tính hoặc trình duyệt web đang sử dụng tài khoản của bạn.

Nếu vô tình phát hiện bất kỳ thiết bị nào đáng ngờ không thuộc quyền sở hữu của mình, hãy nhấn ngay vào tên thiết bị đó để kiểm tra thời gian truy cập và chọn lệnh Đăng xuất thiết bị này nhằm cắt đứt ngay lập tức phiên theo dõi. Bạn cũng không nên bỏ qua việc kiểm tra mục các thiết bị đã đăng xuất gần đây, bởi sự xuất hiện của những thiết bị lạ ở danh sách này đồng nghĩa với việc tài khoản của bạn đã từng bị truy cập trái phép trong quá khứ. Sau khi đẩy kẻ xấu ra ngoài, hãy lập tức chọn mục Đổi mật khẩu để tạo một đặt mật khẩu mới thật mạnh, bao gồm tối thiểu 8 ký tự kết hợp giữa chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt.

Thiết lập lớp phòng thủ bảo mật vững chắc cho tài khoản

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ các thiết bị lạ và đổi mật khẩu, bước tiếp theo bạn cần thực hiện ngay là dựng lên một lớp phòng thủ vững chắc để ngăn chặn sự cố này tái diễn bằng cách kích hoạt tính năng bảo mật hai lớp. Lớp rào chắn này phát huy hiệu quả tối đa khi yêu cầu bắt buộc phải có mã xác nhận OTP gửi về số điện thoại chính chủ, khiến kẻ gian dù có trộm được mật khẩu cũng không thể đăng nhập thành công.

Đối với những đoạn hội thoại chứa thông tin tuyệt mật, bạn nên tận dụng triệt để tính năng ẩn trò chuyện bằng mã PIN. Khi được thiết lập, đoạn chat sẽ hoàn toàn biến mất khỏi danh sách thông thường và chỉ xuất hiện trở lại khi bạn gõ đúng tên người liên hệ kèm theo dải mật mã bí mật đã cài đặt. Việc kết hợp đồng bộ các biện pháp bảo mật này, đi kèm với thói quen từ chối lưu đăng nhập trên thiết bị công cộng và tuyệt đối giữ kín mã OTP, sẽ giúp bạn duy trì một không gian trao đổi thông tin kỹ thuật số an toàn tuyệt đối.