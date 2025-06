Thêm máy bay Boeing 787-8 Dreamliner của Air India gặp sự cố

Trang theo dõi chuyến bay trực tuyến cho thấy chuyến bay quay đầu về Hong Kong.

Chuyến bay AI315 từ Hong Kong (Trung Quốc) đến Delhi (Ấn Độ) của Air India hôm 16/6 bất ngờ phải quay trở lại giữa không trung do phi công báo cáo nghi ngờ trục trặc kỹ thuật. Chiếc Boeing 787-8 Dreamliner thực hiện theo giao thức an toàn tiêu chuẩn và cuối cùng hạ cánh an toàn ở Hong Kong.

(Ảnh minh họa)

Theo truyền thông Ấn Độ, chi tiết về lỗi kỹ thuật nghi ngờ vẫn chưa được xác nhận chính thức. Cũng chưa có báo cáo nào về thương tích. Tất cả hành khách và thành viên phi hành đoàn được sơ tán an toàn khỏi máy bay bị ảnh hưởng.

Dữ liệu từ công cụ theo dõi trực tuyến Flightradar24 cho thấy máy bay này quay trở lại sân bay Hong Kong trong vòng 90 phút sau khi cất cánh. Air India vẫn chưa đưa ra tuyên bố công khai nào về bản chất của sự cố kỹ thuật hay việc sắp xếp lại chuyến bay.

Sự cố xảy ra vài ngày sau một vụ tai nạn thảm khốc liên quan đến cùng một mẫu máy bay. Một chiếc Dreamliner 787-8 của Air India trên đường từ Ahmedabad đến London bị rơi ngay sau khi cất cánh và lao vào một tòa nhà, khiến 279 người thiệt mạng, trong đó có 241 người trên máy bay.

Theo báo cáo, máy bay lao xuống khuôn viên của một trường đại học y khoa ở khu vực Meghaninagar và bốc cháy chỉ vài phút sau khi khởi hành từ Sân bay quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel. Vụ tai nạn gây ra một đám cháy lớn, khiến máy bay chỉ còn là đống đổ nát. Trên máy bay có 230 hành khách, hai phi công và mười thành viên phi hành đoàn. Một công dân Anh gốc Ấn Độ là người sống sót duy nhất trên máy bay và đang được điều trị.

Báo cáo từ kênh NDTV trước đó cho biết chính phủ Ấn Độ đang xem xét khả năng tạm thời đình chỉ bay toàn bộ đội máy bay Boeing 787 của Air India. Chủ tịch Tập đoàn Tata – đơn vị sở hữu Air India – ông N. Chandrasekaran bày tỏ “nỗi buồn sâu sắc trước thảm kịch thương tâm” và khẳng định ưu tiên hàng đầu hiện nay là hỗ trợ các nạn nhân và gia đình họ. Một trung tâm khẩn cấp cũng đã được thành lập để cung cấp thông tin và hỗ trợ tâm lý.