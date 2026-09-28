Thêm 800 căn nhà ở xã hội tại Bắc Ninh, giá gần 24 triệu đồng/m²

Hơn 800 căn nhà ở xã hội tại phường Nếnh, thành phố Bắc Ninh có giá bán hơn 23,7 triệu đồng/m², tương đương khoảng 758 triệu đến 1,5 tỷ đồng mỗi căn.

Sở Xây dựng thành phố Bắc Ninh vừa công bố giá bán, giá cho thuê nhà ở xã hội thuộc dự án của Công ty cổ phần Phát triển nhà và Đô thị New Star tại phường Nếnh.

Dự án do Công ty cổ phần Phát triển nhà và Đô thị New Star làm chủ đầu tư, có diện tích hơn 3,3ha, gồm 3 tòa chung cư cao 18 tầng với tổng cộng 846 căn hộ.

Dự án nhà ở xã hội Newstar Homes có giá bán gần 24 triệu đồng/m².

Theo công bố, giá bán nhà ở xã hội tại dự án là hơn 23,7 triệu đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Các căn hộ có diện tích từ 32-65,3m², tương ứng giá bán khoảng 758 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng/căn, tùy diện tích.

Giá cho thuê được xác định ở mức hơn 158.000 đồng/m²/tháng. Với diện tích từ 32-65,3m², tiền thuê mỗi căn khoảng 5-10,3 triệu đồng/tháng.

Dự án nhà ở xã hội Newstar Homes nằm tại tổ dân phố Nam Ngạn, phường Nếnh, thành phố Bắc Ninh, trước đây thuộc thôn Nam Ngạn và thôn Đông Tiến, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Sau khi công trình hoàn thành, chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm toán, quyết toán chi phí đầu tư xây dựng và gửi hồ sơ đến Sở Xây dựng để kiểm tra giá bán, giá thuê nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 13 Nghị định 192/2025/NĐ-CP.

Trường hợp giá bán, giá thuê được xác định sau kiểm toán, quyết toán và kiểm tra thấp hơn mức giá đã ký trong hợp đồng, chủ đầu tư phải hoàn trả phần chênh lệch cho người mua, người thuê theo quy định.

Nếu giá được xác định sau kiểm toán, quyết toán cao hơn mức đã ký trong hợp đồng, chủ đầu tư không được thu thêm phần chênh lệch từ người mua nhà ở xã hội.

Thành phố Bắc Ninh đặt mục tiêu phát triển 135.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2025-2030.

Thành phố Bắc Ninh hiện triển khai 76 dự án khu đô thị với tổng vốn khoảng 84.000 tỷ đồng và 65 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với tổng vốn khoảng 79.000 tỷ đồng.

Giai đoạn 2025-2030, địa phương đặt mục tiêu phát triển 135.000 căn nhà ở xã hội, nhằm tăng nguồn cung nhà ở phù hợp khả năng chi trả, đáp ứng nhu cầu của người dân, công nhân và người lao động có thu nhập thấp.