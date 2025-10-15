Thêm 2 thủ tục hành chính vừa được BHXH Việt Nam triển khai trên VNeID, người dân cập nhật ngay

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành công văn số 2546/BHXH-CSXH gửi các đơn vị trực thuộc và bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố (sau đây gọi tắt là bảo hiểm xã hội cấp tỉnh) về việc triển khai thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chính sách bảo hiểm xã hội trên ứng dụng VNeID.

Việc triển khai nhằm thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng đến mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh và hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Theo đó, hai thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội sẽ được tích hợp và xử lý trực tuyến qua ứng dụng VNeID, gồm:

1. Giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động đã thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

2. Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng hoặc người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

Việc triển khai hai thủ tục này được kỳ vọng giúp người dân, người lao động và người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng, thuận tiện, hạn chế hồ sơ giấy và rút ngắn thời gian giải quyết.

Để bảo đảm thực hiện hiệu quả, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiêm túc thực hiện một số nội dung dưới đây.

Đối với bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, trước hết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế và Sở Tư pháp tỉnh, thành phố thực hiện chia sẻ dữ liệu liên quan đến việc giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản đối với người lao động theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 10/1/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp đó, hướng dẫn bảo hiểm xã hội cơ sở và đơn vị liên quan phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân liên quan trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng; phản hồi trạng thái hồ sơ đến ứng dụng VNeID theo đúng quy trình.

Cùng với đó, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, cơ quan truyền thông để thông tin, tuyên truyền đến người lao động, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng biết về những ưu điểm của việc thực hiện 2 thủ tục hành chính trên ứng dụng VNeID.

Đồng thời, kịp thời phản ánh các vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bảo hiểm xã hội Việt Nam; định kỳ vào ngày cuối cùng hằng tháng, tổng hợp kết quả thực hiện trong tháng chuyển về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội).

Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam tham mưu công bố thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến đối với 2 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trên ứng dụng VNeID như trên.

Các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai thực hiện các nội dung liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Giao Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nắm bắt tình hình triển khai, kịp thời đề xuất phương án xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.