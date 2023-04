Ngày 1/4, The Weeknd, G-Dragon, Jay Park, Queen đồng loạt thông báo đến Việt Nam?

The Weeknd chuẩn bị mang tour diễn hoành tráng đến Việt Nam?

Sớm ngày ra, đúng ngày đầu tiên của tháng Tư, phía đại diện Universal Music tại Việt Nam bất ngờ thông báo về việc siêu sao quốc tế The Weeknd xác nhận sẽ tổ chức concert tại Việt Nam trong năm nay. Thông tin lập tức "gây bão" vì hiện tại The Weeknd có thể xem là một trong những nam nghệ sĩ thành công nhất thế giới trong thời điểm hiện tại.

The Weeknd chuẩn bị đến Việt Nam diễn?

The Weeknd hiện đang trên hành trình lưu diễn toàn cầu với After Hours Til Dawn Tour cực kỳ thành công, phủ kín hàng loạt SVĐ có sức chứa khổng lồ. Tuy nhiên, The Weeknd cũng chỉ mới thông báo lịch trình lưu diễn tại Bắc Mỹ, Nam Mỹ và châu Âu khiến người hâm mộ tại các khu vực khác như châu Á, Australia... không khỏi hụt hẫng và mong anh sẽ sớm mở các đêm diễn tại đây.

Thông tin The Weeknd về Việt Nam không khác nào một "quả bom", tuy nhiên ngay lập tức khiến netizen "bán tín bán nghi" vì được công bố ngay ngày Cá tháng Tư. Nếu những ngày sắp tới sau 1/4, phía đơn vị này tiếp tục thông tin về concert của The Weeknd thì quả thật là "tới công chuyện", còn hiện tại thì cứ xem như một trò đùa Cá tháng Tư vậy.

The Weeknd trình diễn tại After Hours Til Dawn Tour.

HAY FEST mang đến cả "dải ngân hà" trình diễn tại Việt Nam

Tương tự, phía HAY Glamping Music Festival cũng khiến công chúng "đứng ngồi không yên" khi công bố sự trở lại của lễ hội này cùng dàn sao cực "khủng" từ Á sang Âu. Theo poster họ công bống trưa 1/4, dàn lineup tại lễ hội năm nay gồm huyền thoại Queen, nhóm nhạc đình đám Imagine Dragons, Jay Park, Jessi...

HAY Festival sẽ trở lại vào ngày 30/9 năm nay?

Tuy nhiên, nếu thông tin về việc The Weeknd về Việt Nam càng khó tin bao nhiêu, thì thông tin này quả thực khiến công chúng yêu nhạc phân vân không rõ thực hư. Tại kỳ HAY Festival 2022, BTC quả thực đã mời được đến 4 nhóm nhạc đình đám của thế hệ 9x gồm The Moffatts, 911, A1 và BLUE lên sân khấu trình diễn. Bên cạnh đó là dàn lineup toàn những tên tuổi lới tại Việt Nam như Hoàng Dũng, Da LAB, Gigi Hương Giang, Nhạc Của Trang... đã tạo nên một trải nghiệm âm nhạc khó quên.

Chính vì thế, khi nhìn thấy dàn lineup, netizen đang đồn đoán: liệu đây thuần túy là một màn "chơi khăm" Cá tháng Tư hay quả thật, sẽ có một số những cái tên trong dàn lineup này sẽ thực sự có mặt trình diễn tại Việt Nam trong tương lai gần?

Da LAB trình diễn cùng A1 dưới màn mưa tại HAY Festival năm trước.