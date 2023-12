The Street - không gian ẩm thực độc đáo, lan toả văn hoá giao thông

Nơi giao thoa văn hoá và trải nghiệm ẩm thực độc đáo



Đến với The Street, thực khách sẽ được trải nghiệm một không gian hoàn toàn khác biệt, nơi có sự kết hợp giữa hiện đại và truyền thống, phản ánh đa dạng văn hoá của ba miền Bắc - Trung - Nam.

Mỗi chi nhánh The Street tái hiện hình ảnh đường phố vỉa hè đặc trưng riêng lấy cảm hứng từ các vùng miền, nơi thực khách có thể hòa mình vào nét văn hoá nhậu phóng khoáng, gần gũi. Từ không gian cổ xưa của Hội An, của Hà Nội 36 Phố Phường cho đến văn hóa vỉa hè náo nhiệt, sôi động về đêm tại Sài Gòn.

Các chi nhánh The Street sôi động về đêm

Cách bày trí gần gũi, thân thuộc, ánh đèn lung linh, âm nhạc thịnh hành, mang đến bầu không khí sôi động, tạo điểm nhấn lý tưởng cho trải nghiệm ăn nhậu tuyệt vời.

Bên cạnh đó, thực đơn tại The Street rất đa dạng và sáng tạo với hơn 100 món. Từ món ăn chơi, món nhậu, món chính đến các món canh giải rượu đặc sản, mỗi món đều được đầu bếp tại đây cân bằng hương vị hài hoà, mang đến dư vị ẩm thực vô cùng phong phú.

The Street không chỉ là nơi thích hợp cho những buổi hẹn hò hàng quán của cặp đôi, gia đình mà còn là điểm đến yêu thích của hội nhóm văn phòng sau giờ tan ca. Các chi nhánh The Street đều toạ lạc tại vị trí trung tâm, thuận tiện di chuyển vì vậy người đi làm có thể dễ dàng ghé ngang, làm vài chai lai rai xả stress.

Không gian The Street đặc sắc nét văn hóa riêng của từng vùng

Ngoài ra, nếu là người không nạp được những thức uống có nồng độ cồn cao, bạn có thể dễ dàng chọn cho mình dòng bia trái cây như bia thơm, bia chanh dây, bia chanh,… với hương vị nhẹ nhàng, dễ chịu mà không sợ bị quá chén.

The Street lan tỏa ý thức chấp hành văn hoá giao thông sau những giờ ăn nhậu

Đặc biệt, cuối năm là thời điểm nhiều công ty tổ chức tiệc cuối năm, nâng ly ăn mừng cho một hành trình đã qua, tạo kỷ niệm và gắn kết nhân viên. Tuy nhiên, việc uống rượu bia và say sau bữa tiệc có thể gây ra tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Là nơi mang đến trải nghiệm vui chơi cho thực khách, The Street vẫn không quên tạo ra một môi trường ăn nhậu văn minh và có trách nhiệm, khuyến khích khách hàng không tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia với rất nhiều các hoạt động và chương trình ưu đãi.

The Street đồng hành cùng các hãng taxi công nghệ như Grab, Be, GoJek, Xanh Taxi để mang lại nhiều chương trình ưu đãi như tặng code miễn phí cho khách (có áp dụng điều kiện) và đặt hộ xe cho tất cả khách hàng. Hơn cả, quán cũng triển khai hoạt động giữ xe máy qua đêm cho khách nếu đã lỡ đi xe máy tới, khách có thể lấy xe sớm từ 7h30 sáng để chủ động công việc của ngày hôm sau.

Chiếc logo thân thuộc của The Street với hình ảnh "đèn xanh, đèn đỏ ngược," vừa là biểu tượng vừa là cách The Street truyền tải thông điệp mạnh mẽ về an toàn giao thông, khuyến khích khách hàng tận hưởng những phút giây ăn nhậu hết mình nhưng vẫn nhớ thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của mình nhằm duy trì an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Là điểm đến yêu thích của giới trẻ, The Street ngày càng được yêu thích không những bởi dịch vụ chỉn chu, giá thành hợp lý mà hơn cả là phong cách ăn nhậu vô cùng văn minh.

Nếu yêu thích văn hóa vỉa hè, đường phố Việt Nam, bạn có thể ghé thăm website https://thestreetsg.vn/ để đặt bàn trải nghiệm ngay, hoặc đặt món với menu đa dạng, The Street sẽ giao đến tận nơi.