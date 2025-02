Thành phố trực thuộc Trung ương thứ 6 của Việt Nam: Thu 7.900 tỷ đồng/năm nhờ “công nghiệp không khói”, sở hữu loạt di sản khiến thế giới trầm trồ

Từ 1/1/2025, tỉnh Thừa Thiên- Huế trở thành Thành phố Huế trực thuộc Trung ương và là thành phố trực thuộc Trung ương thứ 6 của Việt Nam. Huế vốn nổi tiếng là 1 điểm đến hấp dẫn với khách du lịch trong và ngoài nước, sở hữu nhiều Di sản thế giới và khu vực, có ý nghĩa lịch sử, văn hoá quan trọng. Ngành du lịch được đánh giá có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế của thành phố Huế.

Những con số ấn tượng của ngành du lịch

Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, thành phố Huế đã hút 150.342 lượt khách du lịch từ 25/1 đến 2/2 (26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ). Lượng khách đến Huế tăng 36,67% so với cùng kỳ Tết 2024. Trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 69.000 lượt, khách nội địa vượt mức 81.000 lượt. Doanh thu từ du lịch trong dịp Tết ước đạt 245 tỷ đồng, tăng 48,48% so với cùng kỳ.

Điện Kiến Trung hút khách du lịch sau khi trùng tu. Ảnh: Hoài Phong

Năm 2024, thành phố này đón gần 3,9 triệu lượt khách, tăng 21,8% so với cùng kỳ. Trong đó có gần 1,45 triệu lượt khách quốc tế và gần 2,5 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ ngành “công nghiệp không khói” ước đạt 7.900 tỷ đồng.

Cũng trong năm này, Huế được vinh danh trong Giải thưởng Travelers’ Choice Best of the Best Destinations, xếp thứ 8 trong 25 điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới. Huế nhận giải thưởng Thành phố Du lịch sạch ASEAN 2024.

Năm 2025, ngành du lịch thành phố này kỳ vọng thu hút 4,8-5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm 55-60%, tổng thu du lịch dự kiến ước đạt trên 10.000 tỷ đồng.

Loạt Di sản, điểm đến đáng chú ý khi du lịch Huế

Thành phố Huế sở hữu 8 di sản văn hoá được UNESCO công nhận là di sản thế giới và di sản khu vực, trong đó có 6 di sản của riêng Huế bao gồm: Quần thể Di tích Cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình Huế, Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn, Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế, Những bản đúc nổi trên Cửu Đỉnh và 2 di sản chung với các địa phương khác.

Đại nội Huế. Ảnh: Traveloka

Thiên nhiên với vẻ đẹp thơ mộng, bình yên của Huế cũng khiến nhiều “tín đồ du lịch” muốn xách ba lô và lên đường khám phá nơi đây. Khi đến Huế khách du lịch có thể tham khảo những địa điểm sau:

Đại nội Huế

Đại Nội Huế là một phần trong Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 1993. Đại Nội Huế với kiến trúc cung đình đặc trưng mang nhiều giá trị lịch sử, là một trong những địa điểm du lịch nổi bật của cố đô.

Toàn cảnh Đại Nội Huế còn lưu giữ nhiều dấu ấn đặc sắc của triều đình nhà Nguyễn, gồm nhiều công trình lớn nhỏ, nổi bật với các di tích như Cổng Ngọ Môn, Điện Thái Hòa, Cung Diên Thọ, Cung Trường Sanh…

Lăng tẩm các vua triều Nguyễn

Lăng tẩm của các vị vua triều Nguyễn mang nét kiến trúc riêng, trở thành biểu tượng của xứ Huế, hút khách bởi giá trị lịch sử, phong cảnh hữu tình. Lăng Gia Long, Lăng Khải Định, Lăng Tự Đức, Lăng Minh Mạng… là những di tích nổi tiếng được nhiều du khách lựa chọn trong hành trình khám phá Huế.

Quần thể lăng vua Gia Long. Ảnh: Người Lao Động

Lăng Tự Đức. Ảnh: CTTĐT Thành phố Huế

Lăng Khải Định. Ảnh: ST

Cung An Định

Cung An Định, là cung điện riêng của vua Khải Định, xây dựng vào năm 1917 theo lối kiến trúc tân cổ điển. UNESCO đã công nhận đây là Di sản văn hóa thế giới, đánh giá là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc đại diện cho kiến trúc tân cổ điển Việt Nam đầu thế kỷ 20. Ban đầu, cung An Định có khoảng 10 công trình, nhưng hiện nay chỉ còn lại 3 công trình nguyên vẹn: Cổng chính, đình Trung Lập, và lầu Khải Tường.

Trường Quốc học Huế

Ảnh: Báo Lao Động

Quốc Học Huế là trường trung học đầu tiên của Huế, được xây dựng năm 1896 dưới thời vua Thành Thái. Trường nổi bật với màu sơn đỏ, du khách ghé thăm có thể dạo quanh khuôn viên, chiêm ngưỡng kiến trúc Pháp cổ xưa xen lẫn những đường nét mang vẻ đẹp Á Đông, chụp hình lưu niệm tại các hành lang, lớp học, sân trường.

Vịnh Lăng Cô

Vịnh Lăng Cô từng vinh danh là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới vào năm 2009 bởi Worldbays. Nơi đây được Vua Khải Định khen ngợi là “chốn bồng lai tiên cảnh”, lựa chọn để xây dựng Hành cung Tịnh Viên - nơi vị vua này nghỉ mát vào mùa hè. Vịnh Lăng Cô nổi tiếng với vẻ đẹp trữ tình hội tụ đủ cả sông, núi, biển và đầm phá, du khách có thể lựa chọn đến để nghỉ dưỡng, tắm biển, trekking…

Vịnh Lăng Cô. Ảnh: ST

Ngoài những địa điểm kể trên, du khách đến Huế có thể khám phá Vườn Quốc gia Bạch Mã, tham gia vào hành trình trekking lên đỉnh Bạch Mã, ghé thăm khu chợ Đông Ba tấp nập, “sống ảo” tại làng hương Thủy Xuân…

