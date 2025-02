Đại Nội Huế nườm nượp du khách những ngày đầu xuân 2025

Ngày mùng 1 Tết (29/1/2025), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã mở cửa miễn phí cho du khách Việt Nam tham quan các di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế. Trong dịp này, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc cung đình uy nghi mà còn có cơ hội trải nghiệm các hoạt động văn hóa đặc sắc.

Tại sân điện Thái Hòa, các nghệ sĩ biểu diễn những tiết mục ca múa nhạc cung đình, tái hiện không khí lễ hội ngày xuân trong Hoàng cung xưa. Ở Nhật Thành Lâu, những giai điệu nhã nhạc và ca Huế vang lên, tạo nên một không gian nghệ thuật đầy hoài niệm.

Để mang lại trải nghiệm phong phú cho du khách, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức hàng loạt hoạt động đón xuân đậm chất cung đình. Tại khu vực Thái Bình Lâu và Tả Vu - Hữu Vu, nhiều người thích thú với các trò chơi hoàng gia như bài vụ, đầu hồ, xăm hường - những trò tiêu khiển từng được tổ chức trong cung cấm xưa.

Một điểm nhấn khác là khu vực thư pháp, nơi các nghệ nhân Huế cẩn thận phóng bút, tặng chữ đầu năm cho du khách. Những chữ "Phúc", "Lộc", "Thọ", "An" được viết bằng mực tàu trên giấy đỏ, mang ý nghĩa cầu chúc một năm mới may mắn và bình an. Rất nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ và các gia đình, háo hức xin chữ, chụp ảnh bên những bức thư pháp đầy nghệ thuật.

Đại diện ngành du lịch TP Huế cho biết, trong 9 ngày nghỉ tết Nguyên đán Ất Tỵ, Huế dự kiến sẽ đón 130.000 lượt khách tham quan, cao hơn dịp Tết Giáp Thìn (năm 2024) khoảng 20.000 lượt, trong đó tổng khách lưu trú khoảng 76.200 lượt, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách lưu trú nội địa khoảng 34.290 lượt và khách lưu trú quốc tế khoảng 41.910 lượng.

Năm 2025 là một cột mốc quan trọng với du lịch Huế khi nơi đây được chọn làm địa phương đăng cai Năm Du lịch Quốc gia. Với hơn 170 sự kiện văn hóa, lễ hội được tổ chức xuyên suốt năm, Huế đặt mục tiêu đón 5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 40%.

Việc Đại Nội Huế đón lượng khách lớn ngay từ những ngày đầu xuân cho thấy sức hút bền bỉ của vùng đất cố đô. Với những nỗ lực không ngừng trong việc bảo tồn di sản và phát triển du lịch, Huế đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến văn hóa hàng đầu của Việt Nam và khu vực.