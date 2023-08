The Idol bị hủy bỏ sau mùa 1 gây tranh cãi

HBO thông báo phim truyền hình với dàn diễn viên ngôi sao The Idol sẽ không quay trở lại với mùa thứ 2. Quyết định đưa ra sau 2 tháng kể từ khi mùa đầu tiên kết thúc.

"The Idol là một trong những series gốc mang tính khiêu khích nhất của HBO. Chúng tôi cũng rất hài lòng với những phản ứng mạnh mẽ của khán giả nhưng quyết định sẽ không tiếp tục sản xuất mùa 2. Chúng tôi biết ơn những người sáng tạo, dàn diễn viên và đoàn làm phim vì công việc đáng kinh ngạc của họ", thông báo từ phía HBO.

Theo People, quyết định hủy bỏ loạt phim chỉ được đưa ra trong thời gian gần đây. Trước đó, các nhà sản xuất của The Idol đã nghĩ về nhiều lựa chọn khác nhau để tiếp tục câu chuyện dang dở trong mùa phim đầu tiên.

(Ảnh: HBO)

Quyết định hủy bỏ series này hiện đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả. Phần lớn tỏ ra "nhẹ nhõm" khi tác phẩm gây tranh cãi không được phát triển thêm. Nhiều ý kiến khác lại cho rằng đây là quyết định đúng đắn để dàn ngôi sao tránh khỏi những lời chỉ trích thậm tệ. Đây cũng là kết quả dễ nhận thấy sau khi mùa đầu tiên của The Idol nhận về "làn sóng" chỉ trích gay gắt, cho rằng bộ phim quá "lố bịch" với "những cảnh nóng kinh hoàng không có giá trị".

Được sáng tạo bởi đạo diễn Sam Levinson - người tạo nên thành công cho bom tấn truyền hình Euphoria - cùng ngôi sao The Weeknd, The Idol được kì vọng mang tới một chủ đề thú vị khi vén màn mặt đen tối của ngành âm nhạc nói riêng và công nghiệp giải trí nói chung. Mặc dù cố gắng tạo cảm giác khiêu khích và tò mò cho khán giả nhưng The Idol chủ yếu được xây dựng dựa trên những lời sáo rỗng, khập khiễng và những diễn xuất của dàn diễn viên vô cùng gượng gạo.