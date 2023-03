The Glory 2 liên tục dính drama: Sao nữ đòi kiện netizen vì cảnh khoe thân, Bộ Tư pháp "sờ gáy" tội xuyên tạc luật pháp

The Glory 2 (Vinh Quang Trong Thù Hận 2) tạo ra cơn sốt trên toàn cầu, nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Những cú twist khó đoán, diễn xuất đồng đều của cả dàn diễn viên giúp cho bộ phim này trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên nổi tiếng lại đi kèm với tai tiếng, bên cạnh những lời khen, phim cũng dính phải không ít thị phi đáng tiếc.



Mới đây nhất, vào ngày 16/3, The Glory 2 thậm chí còn bị cả Bộ Tư pháp Hàn Quốc "sờ gáy" vì một lời thoại. Cụ thể đó là lời thoại của nhân vật Mi Hee (Park Ji Ah), mẹ của Dong Eun, sau khi biết địa chỉ của con gái, bà ta đã tới gõ cửa làm loạn. Lúc này, người bà Mi Hee gặp là chủ trọ - một bà lão mang ơn và luôn muốn bảo vệ Dong Eun. Biết có chuyện chẳng lành, chủ trọ đã khẳng định là Dong Eun không ở đây khiến bà Mi Hee gào thét trong cuồng loạn: "Tôi đã xem thử ở văn phòng dịch vụ công, ở đó ghi là nó sống ở đây. Nên đừng nói dối nữa! Tôi đã biết là nó sống ở đây rồi.". Hay trong lần đầu tiên gặp lại Dong Eun sau nhiều năm xa cách, bà Mi Hee cũng tuyên bố rằng mình sẽ có cách để tìm ra chỗ ở mới nếu Dong Eun tiếp tục bỏ trốn.

Những lời thoại bị Bộ Tư pháp Hàn Quốc chỉ trích (Ảnh: Netflix)

Lời thoại này bị Bộ Tư pháp Hàn Quốc chỉ trích vì nó không đúng với sự thật. Theo đó, chính phủ Hàn Quốc có quy định một thành viên là nạn nhân của bạo hành gia đình có thể chọn ẩn địa chỉ hoặc thông tin liên lạc của họ với các thành viên còn lại.

"Một sửa đổi đối với đạo luật Đăng ký Gia đình được thông qua vào tháng 12/2021 và có hiệu lực vào tháng 1/2022. Theo luật này, nạn nhân của bạo hành gia đình có thể yêu cầu văn phòng quốc gia giữ lại thông tin và hồ sơ của họ với thủ phạm." - Chính phủ Hàn Quốc



Bộ Tư pháp tuyên bố rằng nạn nhân của bạo hành gia đình có thể lựa chọn không cho thủ phạm biết thông tin nơi ở của mình và các thành viên gia đình bị chỉ định là thủ phạm sẽ không thể nhận được giấy tờ chứng minh mối quan hệ thân nhân của họ với nạn nhân. Chính bởi vậy lời thoại cho thấy bà Mi Hee tìm được địa chỉ con gái ở văn phòng dịch vụ công là không hợp lý.

(Ảnh: Netflix)

Ngoài lùm xùm bị Bộ Tư pháp "sờ gáy", The Glory 2 còn liên tục bị réo tên bởi những hình ảnh liên quan đến cảnh khỏa thân, lộ hoàn toàn vòng một của nữ phụ Cha Joo Young. Gần đây truyền thông Hàn liên tục đưa tin cho rằng những gì mà khán giả thấy trên phim không phải hình ảnh của Cha Joo Young mà của người mẫu Lee Do Yeon. Sở dĩ có tin tức này là bởi cái tên Lee Do Yeon xuất hiện trong phần thông tin ekip làm phim, ở phần "diễn viên đóng thế" cho Cha Joo Young.

Cha Joo Young (trái) và Lee Do Yeon (phải)

Trước việc cư dân mạng liên tục chia sẻ những hình ảnh nhạy cảm trong The Glory 2 đính kèm với thông tin của mình, người mẫu Lee Do Yeon mới đây đã lên giải thích rằng cơ thể khỏa thân trong phim không phải của cô mà nó hoàn toàn là CG (kỹ xảo điện ảnh). Thậm chí, Lee Do Yeon còn tuyên bố sẽ có hành động pháp lý, nhờ pháp luật can thiệp để chống lại những người tiếp tục lan truyền những thông tin sai lệch trên truyền thông và mạng xã hội.

Lee Do Yeon khẳng định chắc nịch rằng hình ảnh này là kỹ xảo điện ảnh chứ không phải cơ thể của cô (Ảnh: Netflix)

Nguồn: Koreaboo