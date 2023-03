Video tiết lộ tính cách thật của Selena Gomez khi khán giả xin chụp ảnh, 1 cử chỉ ấm lòng nhận hàng triệu lượt xem

Selena Gomez đã trở thành tâm điểm trong thời gian qua khi đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ ở lĩnh vực diễn xuất. Sau khi ra mắt phim tài liệu về cuộc đời mình, cô đã trở lại ghi hình cho phim dài tập Only Murders in the Building (Chỉ Có Sát Nhân Trong Toà Nhà), và cũng là thời điểm xuất hiện đoạn video cho thấy tính cách thật của nữ diễn viên 9X ngoài đời.

Trong video, Selena Gomez đang trên đường đến trường quay bộ phim Only Murders in the Building tại New York. Thế nhưng sau đó, một số khán giả đã chạy đến và mong muốn được chụp ảnh cùng nữ diễn viên.

Dù đang trong tình trạng vội vã nhưng điều khiến ai nấy cảm thấy ngọt ngào là Selena Gomez đã dừng lại, sẵn lòng chụp ảnh với từng người hâm mộ và không để ai phải thiệt thòi. Trước đó, cô nàng đã vẫy tay gọi các khán giả đến khi nghe họ xin chụp ảnh chung.

Selena Gomez vẫy tay gọi khán giả mau đến gần để chụp ảnh

Trong lúc chụp, Gomez cũng nói rằng cô đang rất vội trên đường đi quay phim và xin lỗi mọi người. Song, cựu ngôi sao Disney vẫn tươi cười, không có gì là khó chịu. Đoạn video hiện tại nhận về gần 3 triệu lượt xem và nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Nhiều khán giả ấn tượng với cách hành xử cùng người hâm mộ của Selena Gomez. Thậm chí một số ý kiến còn chỉ ra rằng khi ấy rõ ràng Gomez đang rất rối bời và mệt mỏi (mắt sưng húp, đang đi rất nhanh cùng quản lý) nhưng rồi vẫn cùng khán giả chụp ảnh rất thoải mái.

Cô nàng chụp ảnh với tất cả mọi người rồi mới rời đi

Đoạn video thu về gần 3 triệu lượt xem

Đoạn video tiết lộ tính cách của Selena Gomez

Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp, Selena Gomez đã được khen ngợi về thái độ khiêm tốn, thân thiện và chịu lắng nghe, đặc biệt là đối với người hâm mộ. Mặt khác, Only Murders in the Building đang tiến hành ghi hình mùa 3 sau thành công của 2 phần phim trước. Dự án do Hulu sản xuất đã giúp Selena Gomez được đề cử nhiều giải lớn, trong đó có Quả Cầu Vàng và Critics' Choice.



Selena Gomez trở lại màn ảnh trong dự án giúp cô được đề cử Quả Cầu Vàng

Ảnh: Hulu