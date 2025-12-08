Thế giới lại vừa có thêm 1 tỷ phú AI: Tài sản tăng vọt lên hơn 4 tỷ USD sau màn IPO đẩy 400% giá cổ phiếu, từng là sếp lớn tại Nvidia, Dell, HP

Zhang Jianzhong, nhà sáng lập Moore Threads Technology, vừa gia nhập hàng ngũ tỷ phú khi cổ phiếu công ty sản xuất chip AI Trung Quốc do ông sáng lập tăng vọt hơn 420% khi ra mắt trên thị trường Thượng Hải. Theo ước tính của Forbes , vị chủ tịch kiêm giám đốc điều hành 59 tuổi này đã tích lũy được khối tài sản trị giá 4,3 tỷ đô la dựa trên cổ phần của ông tại công ty.

Trước đó, Moore Threads đã huy động được 8 tỷ nhân dân tệ (1,1 tỷ đô la) vào cuối tháng 11 bằng cách bán 70 triệu cổ phiếu với giá 114,28 nhân dân tệ/cổ phiếu. Đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) mới nhất là một trong những đợt chào bán được mong đợi tại Trung Quốc trong năm nay – với lượng cổ phiếu bán lẻ được đăng ký vượt mức 2.750 lần. Moore Threads hiện có vốn hóa thị trường là 276 tỷ nhân dân tệ và dự định sử dụng số tiền thu được để tuyển dụng cũng như nghiên cứu và phát triển.

Theo Asia Markets, thương vụ niêm yết trị giá 1,1 tỷ USD đã đưa Moore Threads trở thành một trong những IPO công nghệ lớn nhất Trung Quốc năm nay. Điều bất ngờ nhất là lực cầu khổng lồ của các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, đẩy giá cổ phiếu tăng hơn 400% chỉ trong một ngày – mức tăng mà giới phân tích mô tả là “bùng nổ kỳ vọng”.

Trước đợt IPO đình đám, Moore Threads đã huy động vốn từ một danh sách các nhà đầu tư nổi tiếng, bao gồm HSG (HongShan Capital Group, trước đây gọi là Sequoia China) cũng như các công ty đầu tư của hai gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc ByteDance và Tencent. Năm 2023, công ty từng bị chính phủ Mỹ đưa vào danh sách đen thương mại, một danh sách cấm công ty tiếp cận các công nghệ sản xuất chip tiên tiến của Mỹ.

Kenny Ng, chiến lược gia chứng khoán tại Everbright Securities International có trụ sở tại Hồng Kông, cho biết qua tin nhắn WeChat rằng công ty đang hưởng lợi từ việc Trung Quốc thúc đẩy tự chủ công nghệ trong bối cảnh Mỹ hạn chế bán dẫn tiên tiến cho đối thủ địa chính trị hàng đầu của mình. Sự lạc quan ngày càng tăng về chip sản xuất trong nước cũng đã thúc đẩy giá cổ phiếu của các công ty, bao gồm cả Cambricon Technologies. Chen Tianshi, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành 40 tuổi của Cambricon, hiện là người giàu thứ 11 tại Trung Quốc với giá trị tài sản ròng 23,4 tỷ đô la.

Về phần Moore Threads, các sản phẩm trải dài từ bộ xử lý đồ họa đến phần mềm hỗ trợ đào tạo mô hình AI. Thị trường nội địa cho các GPU này sẽ tăng trưởng lên 1,3 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2029 từ mức 142,5 tỷ nhân dân tệ vào năm 2024, theo báo cáo nghiên cứu tháng 11 của công ty môi giới chứng khoán Sinolink Securities có trụ sở tại Thượng Hải.

Moore Threads có khả năng trở thành một thế lực quan trọng trong việc thay thế các nhà cung cấp nước ngoài như Nvidia. Trong chín tháng đầu năm nay, doanh số của công ty đã tăng vọt 182% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 784,6 triệu nhân dân tệ. Khoản lỗ cũng đã thu hẹp xuống còn 723,5 triệu nhân dân tệ, giảm 18,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Reuters, ngay cả khi Moore Threads chưa thể cạnh tranh trực tiếp với Nvidia trong phân khúc cao cấp, việc tồn tại của họ góp phần quan trọng vào chiến lược dài hạn: giảm phụ thuộc vào chip đặc chủng của Mỹ và xây dựng chuỗi cung ứng bán dẫn độc lập. Sự tăng trưởng của Moore Threads cũng được kỳ vọng tạo lực lan tỏa giúp các công ty bán dẫn khác của Trung Quốc thu hút vốn và đẩy nhanh nghiên cứu GPU thế hệ mới.

Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo sự hưng phấn của thị trường không thể che mờ những rủi ro còn hiện hữu: công nghệ vẫn còn khoảng cách lớn so với Nvidia; các hạn chế thương mại từ phía Mỹ có thể tiếp tục mở rộng; và bài toán doanh thu thực tế vẫn là thách thức khi Moore Threads đang trong giai đoạn đầu thương mại hóa.

Được biết, nhà sáng lập Zhang làm việc trong ngành bán dẫn gần 20 năm. Ông đã lãnh đạo đơn vị Nvidia tại Trung Quốc trong 14 năm cho đến năm 2020, cùng năm ông thành lập Moore Threads. Báo cáo cho thấy ông trùm này trước đây còn từng là giám đốc điều hành cấp cao tại Dell và HP tại Trung Quốc. Vợ ông, Liu Shanshan, là giám đốc công ty trong những năm đầu trước khi từ chức vào năm 2023.

Theo: Forbes, CNBC