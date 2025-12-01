Đầu tư vàng: Một tỷ phú coi đó là "bảo hiểm", Buffett lại chê "vô dụng"?

Vàng là "bảo hiểm" cho danh mục đầu tư

Ông Ray Dalio, nhà sáng lập quỹ Bridgewater Associates, nhiều lần khẳng định vàng là một mảnh ghép quan trọng trong quản trị rủi ro danh mục. Theo ông, khi nợ công phình to, lạm phát tiềm ẩn và tiền tệ đứng trước nguy cơ mất giá, nhà đầu tư không thể đặt trọn niềm tin vào tiền giấy và trái phiếu.

Ông Dalio khuyến nghị phân bổ một phần danh mục vào vàng để phòng ngừa rủi ro hệ thống, coi vàng như "tấm khiên" trước những cú sốc kinh tế toàn cầu. Trong một số cuộc phỏng vấn, ông nhấn mạnh rằng vàng không phải thứ để làm giàu nhanh, mà là công cụ bảo toàn sức mua của tài sản trong dài hạn.

Cùng quan điểm, ông John Paulson, nhà đầu tư nổi tiếng với khoản lợi nhuận khổng lồ trong khủng hoảng 2008 cũng coi vàng là tài sản chiến lược. Ông cho rằng trong môi trường lãi suất thấp kéo dài và tiền tệ bị bơm mạnh, vàng không còn là tài sản "phụ", mà đóng vai trò trung tâm trong việc giữ giá trị tài sản.

"Vàng không tạo ra giá trị, chỉ là tài sản đứng yên"

Ở chiều ngược lại, ông Warren Buffett, Chủ tịch Berkshire Hathaway, nổi tiếng với lập trường không mấy thiện cảm với vàng. Với ông, đầu tư đúng nghĩa là bỏ tiền vào thứ có thể tạo ra giá trị: doanh nghiệp sinh lời, trang trại tạo lương thực, hay tài sản sản xuất tạo dòng tiền.

Ông Buffett từng ví vàng như một khối kim loại khổng lồ "nằm im", không sinh lợi tức, không tạo ra sản phẩm, không mang về dòng tiền. Nếu bạn mua một ounce vàng, 10 năm sau bạn vẫn chỉ có một ounce vàng, trong khi nếu đầu tư vào doanh nghiệp tốt, tài sản có thể nhân lên nhiều lần. Chính vì vậy, Buffett luôn ưu tiên cổ phiếu và doanh nghiệp thay vì nắm giữ một tài sản mà giá trị phụ thuộc chủ yếu vào kỳ vọng của người khác.

Khi hệ thống bất ổn, tài sản thật lên ngôi

Ông Jim Rogers, đồng sáng lập Quỹ Quantum, lại đứng ở vị thế trung dung hơn. Theo ông, vàng không dành cho mọi chiến lược đầu tư, nhưng trở nên cực kỳ giá trị trong những giai đoạn hệ thống tài chính bất ổn.

Rogers cho rằng khi thế giới bị chi phối bởi nợ công và tiền rẻ, thì tài sản thực như vàng, hàng hóa và đất đai sẽ đóng vai trò "neo giá trị". Tuy vậy, ông cũng cảnh báo không nên chạy theo vàng như một cơn sốt, bởi vàng chỉ phát huy đầy đủ vai trò khi được đặt trong chiến lược dài hạn và phân bổ hợp lý.

Quan điểm này cũng được ông Marc Faber, nhà đầu tư nổi tiếng với biệt danh "Dr. Doom" – đồng tình. Faber nhiều lần cảnh báo rằng trong môi trường tiền tệ mất giá và lạm phát tiềm ẩn, vàng là "hàng rào" để bảo vệ tài sản khỏi rủi ro chính sách tiền tệ.

Vàng không làm giàu nhanh, nhưng giúp giữ tài sản

Điểm chung từ các tỷ phú toàn cầu là: vàng không phải con đường để làm giàu thần tốc, nhưng có thể giúp nhà đầu tư giữ được tài sản khi hệ thống tài chính biến động.

Với người đầu tư phòng thủ, vàng là "bảo hiểm". Với người theo trường phái tăng trưởng, vàng là tài sản kém hấp dẫn. Với người quản trị rủi ro, vàng là mảnh ghép không thể bỏ qua. Đầu tư vàng thành công không nằm ở việc "lao theo giá", mà ở chỗ xác định đúng vai trò của vàng trong danh mục tài sản: bảo hiểm, không phải vé trúng số.