Gia đình 7 người tiêu hơn 700 triệu/năm, nhìn vào khoản này chỉ biết thở dài

Quản lý chi tiêu cho một gia đình đông người không hề đơn giản; nó đòi hỏi sự linh hoạt và khéo léo trong từng quyết định tài chính. Khi số miệng ăn nhiều, nhu cầu lại đa dạng, việc xây dựng một kế hoạch chi tiêu cụ thể, khoa học trở nên cực kỳ quan trọng.

Mới đây, một bà mẹ trẻ ở Phúc Kiến (Trung Quốc) đã chia sẻ bảng chi tiêu gia đình lên mạng xã hội và ngay lập tức trở thành chủ đề gây xôn xao. Nguyên nhân là bởi: gia đình 7 người của cô tiêu hết gần 200.000 nhân dân tệ (hơn 780 triệu) chỉ trong một năm, dù họ sống theo kiểu "ăn chắc mặc bền", hạn chế tối đa chi tiêu xa xỉ.

Ảnh minh hoạ.

Người phụ nữ cho biết cô và chồng sống cùng bố mẹ chồng từ khi cưới, thêm 3 đứa con nhỏ, tổng cộng 7 người trong một mái nhà. Bình thường, cô cứ nghĩ tiền "tự bay màu" mà không hiểu đi đâu. Chỉ đến khi ngồi lại tính từng khoản, cô mới thấy những chi phí lặt vặt mỗi tháng lại gom thành một con số cực lớn.

- Chi phí sinh hoạt 3.000 tệ/tháng (khoảng 11 triệu đồng), tương đương 36.000 tệ/năm (hơn 130 triệu đồng)

- Phí quản lý và tiền điện nước: 14.000 tệ/năm (hơn 50 triệu đồng)

Trong đó, riêng tiền điện nước đã 12.000 tệ/năm (khoảng 44 triệu đồng). Khi có người thắc mắc "sao đắt thế?", cô giải thích giá điện ở Phúc Kiến là 1 tệ/kWh (khoảng 3,7k/số điện), nửa năm đã hết 7.000 tệ (khoảng 26 triệu đồng) nên 1.000 tệ/tháng (khoảng 3,7 triệu đồng) là chuyện bình thường.

- Tiền điện thoại, bảo hiểm xe, xăng dầu: hơn 20.000 tệ/năm (hơn 74 triệu đồng)

- Tiền bỉm sữa cho 3 con: 30.000 tệ/năm (hơn 111 triệu đồng)

- Trả góp nhà: 55.000 tệ/năm (khoảng 205 triệu đồng)

- Bảo hiểm y tế, quà cưới, chi phí Tết: 25.000 tệ/năm (khoảng 93 triệu đồng)

- Tiền học của con: 12.000 tệ/năm (hơn 44 triệu đồng)

Tổng cộng: 192.000 tệ/năm (khoảng 715 triệu đồng), chưa bao gồm chi phí khám bệnh cho trẻ con hay người già. Mà ai có con nhỏ đều hiểu: chỉ cần một lần ốm vặt thôi, tiền thuốc cũng tiêu tốn đáng kể.

Sau khi tổng hợp chi tiêu, người phụ nữ thú nhận cô bất ngờ vì áp lực mà chồng mình phải gánh: "Tôi từng trách anh ấy không tiết kiệm được tiền. Nhưng giờ nhìn lại, anh mới 22 tuổi mà phải lo cho 7 miệng ăn, tôi thật sự thương".

Ảnh minh hoạ.

Cư dân mạng cũng phía dưới bài viết cũng bình luận:

- Nuôi ba đứa nhỏ với hai ông bà, vậy là chi tiêu vẫn đang quá hợp lý rồi. Nhiều nhà chỉ có hai đứa thôi mà còn tốn hơn.

- Trẻ con mà ốm liên tục là cha mẹ stress lắm. Một đợt cảm cúm đã vài trăm tệ rồi.

Câu chuyện gây đồng cảm mạnh bởi nó phản ánh nỗi lo chung của những gia đình trẻ: chi phí nuôi con và chi phí sinh hoạt đã tăng nhanh hơn thu nhập của phần lớn người lao động.

Theo dõi chi tiêu hàng tháng giúp nhìn thấy những khoản "ngốn tiền" tưởng nhỏ nhưng tích lũy thành con số lớn. Vậy nên, việc duy trì quỹ dự phòng 3–6 tháng chi phí sinh hoạt là cần thiết để đối phó những tình huống bất ngờ như ốm đau, sửa chữa nhà cửa hay chi phí học tập.

Đồng thời, ưu tiên các khoản chi quan trọng – sữa, tã, học phí, trả góp nhà, bảo hiểm – và kiểm soát hợp lý các khoản nhỏ như điện nước, gói cước điện thoại hay xăng xe sẽ giúp ngân sách gia đình cân bằng hơn.

Lập kế hoạch dài hạn cho con cũng là chìa khóa để giảm áp lực tài chính, bởi nuôi dạy trẻ tốn kém, nhưng với quản lý thông minh, áp lực này hoàn toàn có thể kiểm soát được.

Tiền không tự mất, chỉ là chảy vào những khoản bạn không để ý, và chỉ khi nhìn thẳng vào bảng chi tiêu, bạn mới thực sự nắm quyền kiểm soát dòng tiền của gia đình mình.