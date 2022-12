The Chainsmokers mở ra đa vũ trụ âm nhạc mới cùng những bản hit quen mà lạ

Bên cạnh những ngôi sang hàng đầu Vpop như Thu Minh, Karik, sự xuất hiện của bộ đôi đình đám The Chainsmokers đã tạo nên một đêm nhạc bùng nổ tại Heineken Refresh Music.

Hàng chục nghìn khán giả mong chờ đến sân khấu của bộ đôi DJ hàng đầu thế giới

Là chủ nhân của hàng loạt bản hit đình đám thế giới, The Chainsmokers đã trở thành một trong những bộ đôi Nhà sản xuất âm nhạc/ DJ thành công nhất trên thế giới hiện nay.

Hàng chục nghìn khán giả Sài Thành đã có mặt từ sớm để thưởng thức chương trình và "cháy" hết mình với những set nhạc điện tử mà The Chainsmokers đem đến.

Đặc biệt, sân khấu hoành tráng với dàn âm thanh - ánh sáng đạt tiêu chuẩn quốc tế đã góp phần tạo nên một đêm nhạc không hề thua kém các đại nhạc hội, lễ hội EDM đình đám thế giới. Đây cũng là sân khấu đầu tiên tại Việt Nam mô phỏng phòng thí nghiệm âm nhạc chưa từng có, đem đến nhiều trải nghiệm âm nhạc thú vị cho người xem.

Khoảnh khắc The Chainsmokers gửi lời chào đến toàn thể người hâm mộ tại TP. HCM đã khiến bầu không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết. Dù đây không phải là lần đầu tiên trình diễn tại Việt Nam nhưng bộ đôi DJ đình đám vẫn ghi dấu trong lòng người hâm mộ với những set nhạc chất lượng, khuấy động bầu không khí. Khoảnh khắc The Chainsmokers gọi tên "Việt Nam" chắc chắn sẽ khiến mọi người không thể nào quên.

Drew Taggart cháy hết mình trên sân khấu và vẫy tay chào người hâm mộ đang lấp kín đại lộ

Bên cạnh hai bản hit Something Just Like This và Don't Let Me Down kết hợp với Thu Minh, Karik, The Chainsmokers đã đưa khán giả vào một vũ trụ âm nhạc với những set nhạc đa màu sắc. Bộ đôi DJ đã mix, mashup một cách khéo léo, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho đám đông người xem. Những ca khúc gắn liền với tên tuổi của The Chainsmokers cũng được hai anh chàng lần lượt trình diễn khiến khán giả không khỏi phấn khích, đồng thanh hát vang theo những giai điệu quen thuộc. Anh chàng Andrew còn thể hiện khả năng hát live, tương tác với khán giả để tăng thêm sự sôi động cho phần trình diễn.

The Chainsmokers hòa nhịp cùng khán giả

Không chỉ có vậy, The Chainsmokers còn lan tỏa được nhiệt huyết, năng lượng qua phong cách biểu diễn năng động và cháy hết mình. Cả 2 thành viên lần lượt thay phiên nhau đảm nhận vị trí mixing nhạc và MC khuấy động không khí.

Set nhạc khép lại chương trình được tô điểm thêm bởi pháo sáng chiếu rọi khắp bầu trời, khép lại một đêm nhạc bùng nổ trọn vẹn cảm xúc với những người đam mê nhạc điện tử. Chắc chắn những kí ức tuyệt đẹp, khoảnh khắc đáng nhớ tại sự kiện tối 10/12 sẽ ghi dấu trong lòng hàng chục nghìn khán giả tham dự đêm nhạc.