Thu Minh, Karik tương tác "đốt cháy" sân khấu Heineken Refresh cùng bộ đôi The Chainsmokers

Đại nhạc hội Heineken Refresh Your Music cùng bộ đôi DJ hàng đầu thế giới The Chainsmokers đã diễn ra tối 10/12 với loạt màn trình diễn bùng nổ. Với sự tham gia của hàng chục nghìn khán giả, các nghệ sĩ đã mang đến không gian âm nhạc hoành tráng, sân khấu mãn nhãn, đặc biệt là hai nghệ sĩ đình đám Thu Minh, Karik.

Karik tinh nghịch dí dỏm và nữ hoàng nhạc dance Thu Minh chụp hình cùng bộ đôi DJ The Chainsmokers

Karik xuất hiện khuấy động không khí đêm diễn với dàn vũ công hùng hậu. Đến với đại nhạc hội, Karik đưa đến loạt hit làm mưa làm gió làng nhạc thời gian qua như Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay, Có Chơi Có Chịu và Quan Trọng Là Thần Thái. Không hổ danh một trong những rapper hàng đầu Vpop, Don’t Let Me Down - màn kết hợp có 1-0-2 đáng mong chờ giữa Karik và The Chainsmokers đã thực sự khiến người hâm mộ bất ngờ và thích thú.

Phần lời rap tiếng Việt đem đến bất ngờ nhưng lại lôi cuốn đậm chất Karik

Cái ôm hân hoan cho một màn kết hợp tuyệt vời giữa Karik và The Chainsmokers

Xứng danh "nữ hoàng nhạc dance" của làng nhạc Việt, Thu Minh biến Heineken Refresh Your Music, Refresh Your Nights thành sàn diễn đầy sexy, quyền lực. Cùng với Lona trong bản hit Đường Cong, Thu Minh quyến rũ không kém nàng hậu trẻ tuổi, biểu diễn cực kỳ bốc lửa với bản phối mới đầy màu sắc. Giọng hát nội lực của Thu Minh lại được dịp toả sáng và đổi mới trên bản hit hơn 2 tỷ view YouTube Something Just Like This.

Sân khấu “nóng bừng” hơn bao giờ hết, Drew Taggart tận hưởng bản phối mới cùng lời nhạc bắt tai

Màn collab ở những giây phút gần như cuối cùng của đêm nhạc lại khuấy động giới trẻ và bùng nổ với phần lời nhạc được Việt hóa, độc lạ và bắt tai. Với bản lĩnh sân khấu máu lửa, Thu Minh khẳng định vị thế không ai có thể thay thế được.