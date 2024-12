“The Best Face Of Naris” chính thức được công bố trong đêm diễn VBFF 10

Trên cương vị nhà tài trợ độc quyền mỹ phẩm trang điểm cao cấp cho cuộc thi Hoa Hậu Quốc Gia Việt Nam 2024, Naris Cosmetics đã mang đến rất nhiều những hoạt động thú vị cho các thí sinh. Nổi bật trong số đó là mini game "The Best Face of Naris" - chương trình tìm kiếm ra cặp đôi thí sinh được khán giả bình chọn phù hợp với hình ảnh thương hiệu và dòng sản phẩm Ailus Stress Free.

Bà Vũ Thị Thu Hạnh - CMO Naris Vietnam tại thảm đỏ sự kiện VBFF. Ảnh: Naris Vietnam.

Trong không khí sôi động của Vietnam Beauty Fashion Fest 10 tại White Palace, khu vực thảm đỏ của Naris Cosmetics - Nhà tài trợ độc quyền mỹ phẩm trang điểm, đã quy tụ dàn Hoa Á Hậu, Nam Vương vô cùng nổi bật như Hoa Hậu Ý Nhi , Hoa Hậu Quế Anh , Á Hậu Ngọc Thảo, Á Hậu Đào Hiền, Á1 Nam Vương Quốc Tế 2024- Tuấn Ngọc Và cùng nhiều hoa á hậu khác.

Á hậu Ngọc Thảo tại khu vực thảm đỏ của Naris. Ảnh: Naris Vietnam.

Hoa hậu Ý Nhi và CMO Vũ Thị Thu Hạnh. Ảnh: Naris Vietnam.

Á hậu Đào Hiền rạng rỡ. Ảnh: Naris Vietnam.

Thạc sĩ doanh nhân Phạm Kim Dung cùng CMO Vũ Thị Thu Hạnh. Ảnh: Naris Vietnam.

Bên cạnh khu vực thảm đỏ sôi động, một trong những thời khắc được mong chờ nhất của đêm trình diễn chính là lễ trao giải "The Best Face of Naris". Trải qua gần 2 tháng với 2 vòng thi, cùng với lượng bình chọn "khủng" đến từ cộng đồng fan sắc đẹp, cặp thí sinh Nguyễn Thị Thảo Trang - SBD: 27 và Hồ Thị Yến Nhi - SBD: 75 đã xuất sắc vượt qua tất cả các thí sinh khác và chiến thắng giải thưởng "The Best Face of Naris". Bên cạnh đó, 1st Runner Up của giải thưởng gọi tên cặp đôi Vũ Mỹ Ngân - SBD: 14 và Đặng Lê Minh Hòa - SBD: 36.

"The Best Face of Naris" Hồ Thị Yến Nhi - Nguyễn Thị Thảo Trang nhận trophy từ Naris Vietnam. Ảnh: Naris Vietnam.

Cặp đôi dẫn đầu "The Best Face of Naris" sẽ có cơ hội đồng hành cùng Naris Cosmetics trong các chiến dịch truyền thông lớn năm 2025 và giải thưởng 10.000.000 tiền mặt cùng 1 năm sử dụng sản phẩm trang điểm Ailus Stress Free cho mỗi thí sinh. Bên cạnh đó, cặp đôi còn vinh dự nhận trophy từ Naris cùng cơ hội đặc quyền trải nghiệm Naris tại Nhật Bản.

1st Runner Up của giải thưởng gọi tên Đặng Lê Minh Hoà - Vũ Mỹ Ngân. Ảnh: Naris Vietnam.

Cặp đôi Vũ Mỹ Ngân và Đặng Lê Minh Hoà cũng sẽ có cơ hội đồng hành cùng Naris Cosmetics trong các chiến dịch truyền thông lớn năm 2024 và 2025. Đồng thời nhận giải thưởng 5.000.000 tiền mặt cùng 6 tháng sử dụng sản phẩm trang điểm Ailus Stress Free cho mỗi thí sinh.

Ailus Stress Free là dòng sản phẩm được ứng dụng nhiều công nghệ, đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ chống ánh sáng xanh trong trang điểm. Sở hữu công nghệ Stress Barrier tiên tiến giúp bảo vệ da khỏi tác động từ tia UV, khói bụi và ánh sáng xanh, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả. Thành phần từ nước suối khoáng onsen, lá trà xanh và lá sakura giúp cấp ẩm cho da hiệu quả, kiểm soát tình trạng đổ dầu và ngăn ngừa lớp nền xuống tông. Không chỉ tạo dựng và cố định một lớp nền hoàn hảo, Ailus Stress Free còn giúp cấp ẩm và nuôi dưỡng làn da.

Với những ưu điểm vượt trội, dòng sản phẩm Ailus Stress Free không chỉ đáp ứng nhu cầu làm đẹp mà còn giúp chăm sóc và bảo vệ làn da toàn diện, mang lại sự tự tin cho phái đẹp trong mọi khoảnh khắc. Với sự đồng hành của top 4 The Best Face of Naris, Naris Cosmetics sẽ tiếp tục sứ mệnh trong việc kiến tạo giá trị, đồng hành cùng sắc đẹp Việt Nam trên hành trình tỏa sáng.