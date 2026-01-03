Thay đổi mới nhất liên quan đến giấy phép lái xe, người dân đặc biệt chú ý

Phòng CSGT Công an TP. HCM cho biết, ngày 31/12/2025 Bộ Tài Chính ban hành thông tư số 154/2025/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các loại phương tiện…

Ngày 31/12/2025 Bộ Tài Chính ban hành thông tư số 154/2025/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các loại phương tiện…Trong đó có những điểm mới so với thông tư số 37/2023/TT-BTC trước đây Cụ thể như sau:

1/. Phí sát hạch lái xe:

a. Đối với thi sát hạch lái xe các hạng A1, A, B1:

- Sát hạch lý thuyết mức thu: 60.000đ/lần

- Sát hạch thực hành mức thu: 70.000đ/lần.

b. Đối với thi sát hạch lái xe ô tô các hạng B, C1, C, D1, D2, D, CE,…

- Sát hạch lý thuyết mức thu: 100.000đ/lần.

- Sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông: 100.000đ/lần

- Sát hạch thực hành trong hình mức thu: 350.000đ/lần.

- Sát hạch thực hành trên đường giao thông mức thu: 80.000đ/lần.

2/ Lệ phí cấp bằng (giấy phép lái xe): Cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) mức thu: 115.000đ/lần. Giảm so với mức thu trước đây là 135.000đ/lần

Khuyến cáo người dân nộp phí, lệ phí cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi làm thủ tục sát hạch lái xe, cấp giấy phép lái xe. Trong đó đặc biệt ghi chú tại phụ lục biểu mức thu phí, lệ phí“ trường hợp người dự sát hạch đã được cơ quan tổ chức sát hạch thông báo thi và không tham dự kỳ sát hạch (bỏ thi) thì không được hoàn trả phí đã nộp” ( thay vì quy định trước thì phải hoàn trả phí đã nộp).