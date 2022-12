Thấu hiểu và tăng cường sức khỏe làn da nhạy cảm cùng Bioderma

Tại sao da chúng ta lại trở nên nhạy cảm?



Da của chúng ta có thể trở nên nhạy cảm ở mọi giai đoạn trong cuộc đời, do nhiều yếu tố khác nhau. Một số tác nhân đến từ bên ngoài như việc da tiếp xúc với mỹ phẩm không phù hợp, kém chất lượng, có chất tẩy rửa mạnh, hoặc sản phẩm treatment nồng độ cao; do điều kiện môi trường (tia cực tím, nhiệt độ thay đổi, gió, ô nhiễm…) do ma sát vật lý;...

Các tác nhân khác đến từ bên trong cũng góp phần làm xuất hiện các biểu hiện nhạy cảm ở da như: yếu tố tâm lý (chẳng hạn như căng thẳng), nội tiết tố (ví dụ: chu kỳ kinh nguyệt) và do thói quen sinh hoạt ăn uống (như thức khuya, ăn đồ cay nóng).

Bên cạnh đó, một số loại da có thể nhạy cảm hơn những loại da khác do yếu tố di truyền, do kết quả của các bệnh da liễu hoặc do việc thiếu quan tâm và chăm sóc da của cá nhân mỗi người.

Da nhạy cảm đặc trưng bởi phản ứng quá mức của làn da trước những tác nhân khác nhau

Độ nhạy cảm cấp tính có xu hướng làm giảm ngưỡng dung nạp của da. Da càng nhạy cảm thì khả năng dung nạp càng kém. Da nhạy cảm và không dung nạp sẽ rất dễ bị tác động tiêu cực và phản ứng với các kích thích từ bên ngoài.



Làm thế nào để cải thiện làn da nhạy cảm?

Các chuyên gia da liễu cho rằng những làn da nhạy cảm cần lưu ý chọn các sản phẩm chăm sóc da đáp ứng tiêu chí quan trọng: khôi phục lại sự cân bằng tự nhiên. Và một sản phẩm biểu tượng đã đem tiêu chí đặc biệt trên trở thành sứ mệnh phục vụ sức khỏe làn da nhạy cảm, mang lại hiệu quả tuyệt vời ngay từ bước đầu tiên trong chu trình chăm sóc da chính là Dung dịch làm sạch và tẩy trang Sensibio H2O của nhà Bioderma - thương hiệu dược mỹ phẩm hàng đầu đến từ Pháp.

Bioderma Sensibio H2O - Sản phẩm làm sạch không thể thiếu cho làn da nhạy cảm

Bioderma Sensibio H2O là sản phẩm được các chuyên gia da liễu khuyên dùng cho mọi làn da nhạy cảm, cho cả quy trình tiền và hậu phẫu trong phẫu thuật thẩm mỹ trong suốt hơn 25 năm qua. Chất lượng và hiệu quả tuyệt vời đã đưa "best seller" Sensibio H2O đến thành công: Mỗi giây lại có 1 sản phẩm được bán ra trên toàn thế giới.

Bioderma là nhãn hàng tiên phong phát minh và áp dụng công nghệ Micellar vào sản phẩm làm sạch da. Với các hạt micelle có đặc tính làm sạch và tẩy trang tuyệt vời, Sensibio H2O không chỉ dễ dàng lấy đi lớp trang điểm cứng đầu mà còn loại bỏ cả các hạt ô nhiễm siêu mịn, tạp chất và kim loại nặng chỉ trong một bước, mang lại cảm giác thoải mái nhất cho làn da nhạy cảm.

Công nghệ Micellar của Bioderma có sự hòa hợp hoàn hảo với làn da, kết hợp với chất hoạt động bề mặt độc đáo - este glycerol, dung dịch làm sạch và tẩy trang dịu nhẹ Sensibio H2O tôn trọng và bảo vệ lớp màng lipid bảo vệ tự nhiên trên da. Hơn nữa, sản phẩm còn giúp nâng niu sự cân bằng sinh học và duy trì làn da khỏe mạnh với độ pH lý tưởng 5.5.

Là nước tẩy trang không cồn, không hương liệu, có độ dung nạp cao, Sensibio H2O ghi điểm với công dụng làm dịu nhờ vào thành phần nước tinh khiết và một hợp chất bao gồm 3 loại đường mô phỏng sinh học. Đặc biệt, đây là một sản phẩm không cần rửa lại với nước, giúp loại bỏ mọi nguy cơ khiến da nhạy cảm bị nhiễm khuẩn và kích ứng với nước máy.

Tiên phong trong công nghệ, sở hữu sáng chế và công thức tối ưu, dung dịch làm sạch và tẩy trang Bioderma Sensibio H2O được mệnh danh là "Tẩy trang quốc dân" với hiệu quả thực tế đã được chứng minh: loại bỏ đến 99% lớp trang điểm, làm sạch 98% bụi mịn PM 1.0 - PM 2.5 và loại bỏ 78% kim loại nặng từ ô nhiễm thành thị. Sản phẩm hiện có 3 dung tích 100ml - 250ml - 500ml phù hợp với từng nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng.

Lời khuyên sử dụng:

Buổi sáng và / hoặc buổi tối - 7 ngày một tuần

Bước 1: Thấm tẩy trang Bioderma hồng Sensibio H2O lên bông tẩy trang.

Bước 2: Nhẹ nhàng làm sạch và / hoặc tẩy trang vùng mặt và mắt.

Bước 3: Không cần rửa lại với nước.

Để cải thiện tình trạng da nhạy cảm hiệu quả nhất, nên kết hợp sử dụng Kem dưỡng ẩm làm dịu da Bioderma Sensibio Defensive sau bước làm sạch và bảo vệ da với Kem chống nắng Bioderma Photoderm Aquafluide SPF50+ vào buổi sáng.

Hiện nay trên thị trường đang lưu hành rất nhiều sản phẩm Bioderma trôi nổi, không rõ nguồn gốc, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Bạn hãy chọn mua Dung dịch làm sạch và tẩy trang có tem QR code xác thực chính hãng được phân phối bởi công ty MINTHACARE - nhà phân phối chính thức sản phẩm Bioderma chính hãng tại Việt Nam. Khi mua hàng tại các cửa hàng phân phối chính hãng, tem xác thực điện tử QR code sẽ giúp bạn những quyền lợi khách hàng như:

Kiểm tra thông tin sản phẩm một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Truy xuất được nguồn gốc sản phẩm chính xác.

Được Bioderma hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm và chất lượng sản phẩm, sức khoẻ làn da bạn là ưu tiên hàng đầu.

Bioderma là thương hiệu dược mỹ phẩm chăm sóc da từ Pháp được xây dựng dựa trên triết lý sinh học hệ da "ecobiology" - phương pháp tiếp cận cốt lõi của NAOS nhằm bảo vệ hệ sinh thái của da và duy trì sức khỏe hệ da một cách lâu dài.

