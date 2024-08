Ở thời điểm hiện tại, Đi Giữa Trời Rực Rỡ đang là một trong những bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm nhất của khán giả bởi nội dung cuốn hút cùng diễn xuất tự nhiên của dàn diễn viên. Đặc biệt, chuyện tình của cặp nam nữ chính là Chải - Pu liên tục khiến con dân không ngừng xuýt xoa vì quá đỗi đáng yêu.

Chuyện tình của Pu và Chải đang gây sốt thời gian qua

Nội dung phim kể về Pu - cô gái người dân tộc Dao đỏ xinh đẹp, thông minh và có chí tiến thủ. Pu luôn khao khát được học hành và thoát khỏi cuộc sống khó khăn ở quê nhà. Tuy nhiên, Pu phải đứng giữa lựa chọn khi vừa trúng tuyển đại học Y nhưng lại bị vướng vào cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt.

Trái ngược với Pu, Chải đúng nghĩa là "thiếu gia hào môn” khi sinh ra trong gia đình có điều kiện, được bố nuông chiều từ nhỏ. Chải luôn muốn lấy Pu nhưng tính tình có phần ích kỷ và trẻ con. Chải không muốn Pu xuống Hà Nội học đại học mà muốn giữ cô ở lại quê để làm vợ. Cũng từ đây, hành trình tình yêu của đôi bạn trẻ bắt đầu khiến người xem không thể rời mắt.

Dù cách yêu của Chải có phần hơi “gia trưởng mới lo được cho em” nhưng dân tình lại cực kỳ thích thú vì quá đáng yêu. Ở phân đoạn Chải bị Pu từ chối làm lễ đính hôn, Pu sau đó đã về nhà xé giấy cam kết gả con trước mặt cha mẹ, còn Chải thì có hành động hoàn toàn khác.

Chải thất tình nhảy múa loạn xạ bài Anh Yêu Em Cực

Anh chàng về nhà lấy giấy nhét vào mũi rồi mở nhạc… nhảy trước điện thoại. Nhìn biểu cảm mếu máo vì thất tình nhưng vẫn cố gắng hoàn thành các động tác cho hợp trend của Chải khiến ai nấy cũng không nhịn được cười.

Pu từ chối làm lễ đính hôn với Chải

Chải thất tình về mở nhạc đu trend

Dành cho ai chưa biết thì ca khúc mà Chải chọn để nhảy chính là Anh Yêu Em Cực với giai điệu vui nhộn "Hai ba con mực, anh yêu em cực". Đây là giai điệu từng được giới trẻ cực kỳ yêu thích và tạo nên xu hướng vào khoảng 2 năm trước.

Tuy viral như vậy nhưng ca khúc của Linh Thộn và Minh Vũ vẫn phải nhiều ý kiến trái chiều. Ngoài những ý kiến ủng hộ cho rằng bài hát đáng yêu và chỉ là sự giải trí đơn thuần thì phần đông khán giả tỏ ra ái ngại với một sản phẩm quá nghèo nàn về mặt ý tưởng. Không chỉ có âm nhạc đơn giản, bài hát này bị đánh giá phần lời vô nghĩa, "thơ ngang như cua" nhưng vẫn lên xu hướng MXH vì nhiều người dùng TikTok thích ứng dụng vào các video clip.

Anh Yêu Em Cực - Linh Thộn ft. Minh Vũ (This is America, I guess - Eugene Tsai Remix)

Đang nổi đình đám, ca khúc này bất ngờ bị một nhà sản xuất âm nhạc người Canada tố cáo đạo nhái. Cụ thể, trước khi xảy ra lùm xùm bản quyền này, Linh Thộn - chủ nhân ca khúc đã từng thừa nhận đây là một sản phẩm ăn cắp. "Idea ăn trộm từ: This is America, I guess (Eugene Tsai Remix)", Linh Thộn nói trong một video đăng trên YouTube.

Thế nhưng, chủ nhân đoạn beat không đồng ý với cách "mượn" ý tưởng này, vào tận video của ca khúc trên YouTube để lại bình luận: "Hey man, just because you put 'idea from' doesn’t mean you can completely rip off my beat from my remix" (Tạm dịch: "Này anh bạn, chỉ vì bạn đặt 'ý tưởng từ' không có nghĩa là bạn có thể tách hoàn toàn phần beat khỏi bản phối của tôi").

Sau đó, Linh Thộn đã nhanh chóng video lyrics của ca khúc Anh Yêu Em Cực trên YouTube và được thay thế bằng đoạn clip có tiêu đề rõ ràng: "Anh Yêu Em Cực (This is America, I guess - Eugene Tsai Remix)". Ngay khi thông tin này lan truyền trên MXH, nhiều khán giả đã tỏ ra ngán ngẩm với cách làm nhạc của chính chủ ca khúc này. Đã bị đánh giá vô nghĩa, "2, 3 con mực" còn là một sản phẩm đạo nhái khiến khán giả không chấp nhận được.

Chính vì vậy, việc ekip Đi Giữa Trời Rực Rỡ sử dụng lại ca khúc Anh Yêu Em Cực cho 1 phân đoạn trong phim dù được khen đáng yêu nhưng tất nhiên cũng không tránh khỏi tránh cãi vì bài hát này từng vướng vào ồn ào đạo nhái.