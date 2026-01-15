Thật khó cứu Khả Ngân

Ngay từ thời điểm công bố, Vạn Dặm Yêu Em đã thu hút sự chú ý của giới quan sát và khán giả khi được giới thiệu là dự án điện ảnh hợp tác đầu tiên giữa Việt Nam và Ấn Độ. Bộ phim ra đời trong bối cảnh hai quốc gia kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mang theo kỳ vọng trở thành dấu mốc giao thoa văn hóa đáng chú ý trên màn ảnh rộng. Việc lựa chọn Khả Ngân đảm nhận vai nữ chính cũng giúp dự án nhận được sự quan tâm nhất định ngay từ giai đoạn khởi động.



Chính thức đổ bộ phòng vé từ đầu năm 2026, Vạn Dặm Yêu Em hiện là tâm điểm của sự chú ý trên MXH vì quá ế ẩm. Sau gần một tuần công chiếu, bộ phim vẫn chưa thể cán mốc 70 triệu đồng doanh thu, một con số khiêm tốn đối với một dự án điện ảnh có sự tham gia của gương mặt quen thuộc như Khả Ngân.

Theo Box Office Vietnam, trong cuối tuần gần nhất, Vạn Dặm Yêu Em chỉ bán ra 702 vé dù có tới 158 suất chiếu, mang về khoảng 51 triệu đồng. Sang đầu tuần, tình hình còn ảm đạm hơn khi lượng khán giả sụt giảm mạnh. Đến tối 14/1, phim chỉ còn xuất hiện tại 68 suất chiếu trên toàn quốc, bán vỏn vẹn 67 vé và thu về khoảng 4 triệu đồng trong ngày.

Với phong độ lao dốc hiện tại, Vạn Dặm Yêu Em được dự đoán sẽ sớm rời rạp vào ngày 19/1. Những ngày gần đây, ê-kíp gần như không có thêm động thái truyền thông hay quảng bá nào cho dự án. Trong bức tranh chung của thị trường điện ảnh Việt, kết quả này càng trở nên đối lập. Năm 2025 vừa qua được xem là giai đoạn bùng nổ của phòng vé trong nước với hàng loạt phim đạt doanh thu cao, từ trăm tỷ đến vài chục tỷ đồng. Ngay cả những tác phẩm bị xem là thất bại về mặt thương mại vẫn vượt xa con số mà Vạn Dặm Yêu Em đang có.

Cụ thể, Tiệm Cầm Đồ: Có Chơi Có Chịu - bộ phim từng được nhắc đến như tác phẩm có doanh thu thấp nhất năm 2025 - vẫn thu về khoảng 153 triệu đồng trước khi rời rạp, cao hơn gấp đôi doanh thu hiện tại của Vạn Dặm Yêu Em. Một số dự án khác ra mắt cuối năm như Thế Hệ Kỳ Tích (khoảng 826 triệu đồng), Quán Kỳ Nam (5,1 tỷ đồng) hay Phòng Trọ Ma Bầu (7,5 tỷ đồng) cũng đều vượt mức hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng. Với chưa đầy 70 triệu đồng, Vạn Dặm Yêu Em đang tạm giữ vị trí phim điện ảnh có doanh thu thấp nhất trong số các tác phẩm mở màn năm 2026.

Phim xoay quanh Manav, thiếu gia xuất thân từ gia đình tỷ phú Ấn Độ, yêu tự do và đam mê âm nhạc nhưng lại bị bác ruột ép sang Việt Nam du học ngành nông nghiệp - một con đường hoàn toàn trái ngược với ước mơ của anh. Tại vùng đất xa lạ với những khác biệt về ngôn ngữ, phong tục và nhịp sống, Manav tình cờ bắt gặp bức tranh của Linh - cô nghệ sĩ Việt Nam cá tính, mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết. Khoảnh khắc ấy trở thành "tiếng sét ái tình", mở ra mối duyên định mệnh giữa hai con người đến từ hai thế giới khác nhau. Từ những va chạm ban đầu, hiểu lầm và khác biệt văn hóa, Manav và Linh dần tìm thấy ở nhau sự đồng điệu sâu sắc của những tâm hồn yêu nghệ thuật và khát khao được sống đúng với chính mình.

Dù khai thác yếu tố tình cảm lãng mạn và có sự góp mặt của Khả Ngân trong vai nữ chính, bộ phim vẫn không tạo được sức hút đáng kể với khán giả đại chúng. Theo nhận định từ giới quan sát, thất bại phòng vé của Vạn Dặm Yêu Em đến từ kịch bản thiếu cao trào, điểm nhấn giải trí mờ nhạt, đồng thời chiến lược phát hành và quảng bá khá hạn chế trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt.

Đây cũng là lần trở lại màn ảnh rộng của Khả Ngân sau gần 5 năm, kể từ bộ phim Sám Hối (2021). Từng nhận được sự kỳ vọng lớn, Vạn Dặm Yêu Em lại gây thất nhiều khi gần như không còn cơ hội cứu vãn trong bối cảnh phim đứng trước nguy cơ rút khỏi rạp sớm. Có thể nói, Khả Ngân đang phải đối diện với tình cảnh khó cứu.

Thực tế, Vạn Dặm Yêu Em không phải trường hợp cá biệt trong sự nghiệp điện ảnh của Khả Ngân. Trước đó, các dự án cô tham gia như Cao Thủ Ẩn Danh, Yêu Em Từ Khi Nào, Bí Mật Của Gió hay Sám Hối đều không tạo được dấu ấn tích cực tại phòng vé. Chuỗi kết quả kém khả quan kéo dài nhiều năm khiến lần tái xuất sau gần 5 năm của Khả Ngân được kỳ vọng như một màn lội ngược dòng, nhưng thực tế lại cho thấy phong độ chưa có sự cải thiện rõ rệt. Với đà này, Khả Ngân thực sự cần một kịch bản đủ mạnh và chiến lược lựa chọn dự án thận trọng hơn nếu muốn lấy lại vị thế ở địa hạt điện ảnh, thay vì tiếp tục gắn tên mình với những tác phẩm rời rạp trong lặng lẽ.