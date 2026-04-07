Tháo dỡ công trình khách sạn 9 tầng sát hồ Hoàn Kiếm

Ghi nhận của PV Tiền Phong sáng 7/4, khách sạn 9 tầng trên phố Lý Thái Tổ đang được tháo dỡ lan can, nội thất để phục vụ dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - công viên khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm
Đây là công trình cuối cùng thuộc phạm vi dự án tháo dỡ để chuẩn bị bàn giao cho chủ đầu tư
Khách sạn này được khởi công xây dựng từ năm 2019, sau đó, việc thi công phải tạm hoãn một thời gian do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đến đầu năm 2025, khách sạn hoàn thiện những khâu cuối... Khách sạn có gần 70 phòng
Theo UBND phường Hoàn Kiếm, khách sạn đã bắt đầu tháo dỡ đồ đạc từ đầu tháng 4, dự kiến đến ngày 15/4 sẽ bàn giao mặt bằng cho UBND phường
Cùng với nhiều công trình trong phạm vi dự án, khách sạn cũng sẽ được phá dỡ trước ngày 30/4/2026
Mặt sau của khách sạn có thể nhìn thấy từ đường Đinh Tiên Hoàng, hướng thẳng ra hồ Hoàn Kiếm
Khu dân cư 61 Đinh Tiên Hoàng đã được phá dỡ 90%
Đại diện UBND phường Hoàn Kiếm cam kết tập trung tối đa nhân lực, vật lực và các nguồn lực cần thiết, đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và sớm đưa dự án về đích theo đúng kế hoạch đề ra
Dự án xây dựng quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm tách thành 2 phân kỳ
Phân kỳ 1 gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các chủ sử dụng nhà, đất. Cơ quan chức năng sẽ hoạch định, tổ chức, bố trí không gian quảng trường gồm san nền, lát đá, cây xanh, thảm cỏ, bãi đỗ xe… theo phương án thiết kế được duyệt
Tại phân kỳ 2, cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu quy hoạch, tổ chức không gian ngầm tại khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm (khoảng 3 tầng hầm), kết nối không gian ngầm nhà ga C9 - tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo. Đồng thời, có giải pháp kỹ thuật phù hợp đối với các công trình bảo tồn trong quá trình thi công tầng hầm