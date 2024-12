Vừa qua, Rosé đã tham gia chương trình trò chuyện nổi tiếng The Tonight Show Starring Fallon dự kiến phát sóng vào ngày 11/12 (giờ địa phương). Đáng chú ý trên đường đến địa điểm ghi hình, thành viên BLACKPINK đã làm một việc nguy hiểm khiến cho cô nàng bị cảnh sát quát. Cụ thể trong một cuộc phỏng vấn với iHeartRadio mới đây, cô nàng đã kể lại khoảnh khắc thú vị này.

Theo đó khi dừng xe, vì muốn chụp ảnh với cây thông Giáng sinh nên Rosé đã thò đầu ra khỏi cửa sổ của xe ô tô và hò reo phấn khích. Nhưng chưa kịp khoảng 1 giây, cô nàng đã nhanh chóng bị cảnh sát quát, yêu cầu trở lại. Trên trang Instagram cá nhân mới đây, Rosé còn đăng lại khoảnh khắc này và hẹn người hâm mộ theo dõi chương trình The Tonight Show Starring Fallon.

Clip Rosé bị cảnh sát quát vì làm việc nguy hiểm

Vì muốn chụp ảnh với cây thông Giáng sinh mà Rosé thò đầu ra ngoài cửa xe ô tô khiến cô nàng bị cảnh sát quát

Cô nàng kể lại khoảnh khắc đáng nhớ này trong chương trình iHeartRadio

Hình ảnh Rosé với bộ outfit bị cảnh sát quát khi đến ghi hình chương trình The Tonight Show Starring Fallon

Trước đó trong buổi talkshow tại You Quiz On The Block, Rosé đã chia sẻ nhiều khoảnh khắc xúc động tại chương trình. Cô thừa nhận có những giây phút lo sợ rằng với thời gian hạn hẹp và vô cùng bận rộn như hiện tại sẽ khó có cơ hội để ở bên cạnh gia đình. Rosé cũng chia sẻ về các thành viên BLACKPINK khi tiết lộ thời điểm ra mắt APT., 3 thành viên còn lại đều dành sự ủng hộ hết mình.

Nếu như Lisa trò chuyện suốt 2 tiếng đồng hồ, chị cả Jisoo nhắn tin 1 tiếng đồng hồ thì Jennie lại gửi video ca khúc APT. mỗi khi cô nghe thấy nó. Nàng "bông hồng nước Úc" cũng khẳng định BLACKPINK có kế hoạch vào năm sau và đây là khoảng thời gian mà các thành viên đều dành trọn sự phát triển trong sự nghiệp solo cũng như vai trò những người làm âm nhạc.