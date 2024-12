Không phải ngẫu nhiên mà APT., sản phẩm hợp tác giữa Rosé và Bruno Mars lại gây bão trên mọi mặt trận thời gian qua. Cả 2 đều là gương mặt tên tuổi ở 2 thị trường âm nhạc lớn. Hơn thế nữa, ca khúc mang đậm chất pop rock bắt tai cùng đoạn điệp khúc gây nghiện đã thành công chinh phục người hâm mộ. Bộ đôi không chỉ oanh tạc làng nhạc Hàn Quốc mà còn leo top 1 các bảng xếp hạng quốc tế như Billboard Global 200 và Global Excel. Màn song kiếm hợp bích này còn đánh dấu bước tiến của Rosé trên địa hạt âm nhạc “khó chiều” như nước Mỹ.

APT. bất ngờ bùng nổ, tạo cơn sốt vươn xa khỏi lãnh thổ Hàn Quốc

Chưa đầy hai tháng sau, Rosé khiến fan toàn cầu đứng ngồi không yên khi tiếp tục trình làng ca khúc toxic till the end. Đây là track thứ 4 nằm trong album Rosie đầu tay của cô nàng. Cộng hưởng từ sức nóng 1000 độ từ APT., toxic till the ends cũng viral nhanh chóng. MV ca khúc cũng là tâm điểm chú ý với sự xuất hiện của “trai lạ” Evan Mock điển trai, đầy cuốn hút, người được cho là hiện thân tình cũ của mối quan hệ yêu-ghét giữa cả 2.

toxic till the end vẫn về vô số phản ứng tích cực từ netizrn

Qua đây, loạt tương tác trên MXH giữa bộ 3 cũng thu hút sự quan tâm lớn từ phía cộng đồng mạng. Sau màn “bắt ghen” chấn động khiến netizen náo loạn, Bruno Mars tiếp tục gây chú ý với bài đăng mới đầy ẩn ý trên trang cá nhân kèm dòng caption: “Vậy đây là người đàn ông mới của em hả? Em gặp anh ta ở đâu, tại trường nữ sinh à?”.

"Oppa Bruno Mars" ẩn ý trên Instagram cá nhân, nhắm đến đôi tình nhân toxic till the end

Không để drama “nguội” đi phần nào, Evan Mock nhanh chóng “xuất kích” bằng một story Instagram ghép đôi cùng Rosé. Cả 2 cùng diện outfit học đường siêu ăn ý, kèm caption đầy khiêu khích: “Vừa tốt nghiệp trường nữ sinh đây”. Pha cà khịa này khiến fan của bộ 3 cười muốn xỉu và đẩy nhiệt độ drama lên mức đỉnh điểm.

Evan Mock "cà khịa" Bruno Mars với chiếc story mặc đồ đôi giữa anh và Rosé

Nhưng spotlight hoàn toàn thuộc về Rosé. “Đoá hồng nước Úc” bất ngờ nhảy vào cuộc chơi, thả một cú "drop mic" đầy tính sát thương: “Đáng lẽ anh phải mua hoa cho em chứ”. Cú phản đòn nhẹ nhàng mà thâm thúy khiến Bruno Mars“tắt điện” toàn tập. Dân mạng ngay lập tức nhận ra đây chính là pha đáp trả từ lyric bài hit When I Was Your Man của nam ca sĩ: “Too young, too dumb to realize, That I should have bought you flowers”. (Khi xưa còn quá khờ dại nên anh đã không chủ động tặng em đóa hoa thơm).

Rosé mượn lyrics của Bruno Mars để đáp trả màn "bắt ghen" online của nam ca sĩ

Lời bát hát gốc của bản tình khúc nổi tiếng When I Was Your Man

Pha tung hứng qua lại của bộ 3 nghệ sĩ khiến fan hào hứng tột độ. Ngoài ra, không ít người tán dương độ duyên dáng của Rosé, ca ngợi cô là chiến thần ngoại giao khi liên tục tạo dấu ấn riêng với các ngôi sao quốc tế.

Một số phản ứng của netizen:

- Cái tần số của 3 người này nó matching gì đâu á.

- Vượt mức pickleball rồi đó mấy bà ơi

- Mệt với hội này quá rồi đó.

- Chính ra không má nào chịu thua má nào. Tẻn tẻn giống nhau luôn á.

- Cuối cùng thì chị ta cũng chọn cờ đỏ chứ không phải cờ bạc.

- Tôi mong hội này dựng chuyện 800 tập như cô dâu 8 tuổi cho vừa lòng tôi.