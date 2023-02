Thanh niên tu tại gia đột nhập chùa nổi tiếng ở Gia Lai trộm 4 pho tượng Phật

Nghi phạm Võ Xuân Định lúc bị bắt tại nhà

Ngày 4/2, Thượng tá Nguyễn Duy Anh, Trưởng Công an huyện Chư Pah (Gia Lai) cho biết, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ Võ Xuân Định (28 tuổi, trú thôn 2, xã Biển Hồ, TP.Pleiku), để điều tra vụ trộm 4 bức tượng phật tại chùa Bửu Minh.

Theo Cơ quan CSĐT, do mâu thuẫn với trụ trì chùa Bửu Minh trong quá trình sinh hoạt hằng ngày từ trước đó, Định nảy sinh ý đồ đột nhập chùa Bửu Minh để trộm cắp tài sản.

Khoảng 0h ngày 28/1, Định điều khiển xe máy mang biển số 51L1-06455 đến chùa Bửu Minh. Khi đến gần ngôi chùa này, Định đỗ xe, đi bộ qua cánh đồng chè, leo qua cửa sổ tòa Nhà Tăng vào trong chùa.

Bốn bức tượng tang vật được Công an huyện Chư Pah tạm giữ, chờ trả về chùa Bửu Minh

Khi vào bên trong, Định lấy đi 1 tượng bổn sư bằng đồng rồi mang ra để trên giá sắt xe mô tô. Sau đó, đối tượng quay vào chùa theo lối cũ, lấy 2 tượng bổn sư bằng gỗ hương và đôn của các bức tượng trên mang ra xe.

Tiếp đó, Định lên tầng 2, lấy thêm 1 tượng A di đà bằng gỗ mít và đôn của bức tượng này.

Số tượng kể trên Định vận chuyển về nhà cất giấu.

Sau 6 ngày điều tra, khoanh vùng, Công an huyện Chư Pah đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai), Công an thành phố Pleiku bắt giữ Định tại nhà riêng.

Ông Nay Kiên, Chủ tịch UBND huyện Chư Pah (áo trắng) khen thưởng lực lượng công an trong thành tích phá án.

Theo Cơ quan CSĐT, Định có thời gian học tập ở TPHCM. Sau đó, đối tượng về xã Biển Hồ (TP.Pleiku) dựng nhà và tu tại gia. Cổng và bức tường của căn nhà luôn đóng kín cửa, nghi phạm không giao tiếp, quan hệ với làng xóm xung quanh.

Sáng 4/2, ông Nay Kiên, Chủ tịch UBND huyện Chư Pah đã thay mặt UBND huyện tổ chức khen thưởng lực lượng Công an huyện có thành tích trong điều tra, làm rõ, bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại ngôi chùa Bửu Minh.

Bửu Minh là ngôi chùa nổi tiếng, có lịch sử lâu đời của Gia Lai. Chùa không chỉ nổi tiếng bởi kiến trúc, mà còn toạ lạc ở khu vực hàng thông trăm tuổi, hàng nghìn héc-ta chè bao quanh.