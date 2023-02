Báo tin bị trộm cướp tài sản hàng tỷ đồng để "tạo uy tín" trong làm ăn

Ngày 3/2, Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa xác minh 2 trường hợp bị trộm cướp số tài sản lớn xảy ra trên địa bàn.

Vụ việc thứ nhất xảy ra tại nhà bà D.T.Đ (ngụ xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang). Chiều 1/2, gia đình bà D.T.Đ đến trình báo cơ quan công an về việc bị một đối tượng lạ mặt xông vào phòng ngủ, dùng dao khống chế, trói lại và mở két sắt lấy tiền , trang sức trị giá khoảng 250 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Bà D.T.Đ làm việc với cơ quan công an.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Châu Phú đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Hiện trường giả mà bà D.T.Đ tạo ra.

Với các bằng chứng cứ thu thập được, lực lượng công an xác định bà D.T.Đ đã làm giả hiện trường. Làm việc với cơ quan công an, bà D.T.Đ thú nhận, do nợ nần cá nhân nên bà đã đem số tài sản trên đi trả hết nhưng sợ con cái la rầy nên bà đã báo tin giả để các con tin tưởng.

Thứ hai là vụ báo bị trộm tài sản trên 3,9 tỷ đồng xảy ra tại xã Bình Long, huyện Châu Phú (tỉnh An Giang). Vào ngày 31/1, chị P.T.Đ trình báo mình bị mất trộm một chiếc két sắt mini có chứa nữ trang các loại trị giá trên 3,9 tỷ đồng.

Chị P.T.Đ báo tin giả mất số tài sản hơn 3,9 tỷ đồng để "tạo uy tín" trong làm ăn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh An Giang đã thành lập Đoàn công tác đến khám nghiệm hiện trường. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc với chị P.T.Đ và gia đình thì lực lượng phát hiện, thực tế két sắt không bị mất trộm mà lại được cất trong phòng ngủ của chính “khổ chủ”.

Tiến hành kiểm tra két sắt, cơ quan công an phát hiện bên trong chỉ chứa nữ trang các loại trị giá trên 1,2 tỷ đồng chứ không phải con số hơn 3,9 tỷ đồng như chị P.T.Đ đã báo án.

Qua làm việc, người phụ nữ khai nhận, do đang làm chủ một dây hụi và muốn mở rộng nên chị này đã báo tin giả để thể hiện bản thân có nhiều tài sản nhằm tạo lòng tin, thuận lợi cho việc làm ăn hơn.