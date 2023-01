Công an TP.HCM bắt được kẻ trộm hơn 100 lượng vàng

Ngày 31/1, Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) vừa phối hợp với Công an quận 12, Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ đối tượng trộm cắp tại tiệm vàng trên địa bàn quận 12.

Đối tượng bị bắt giữ là Phạm Văn Nu (37 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp). Sau khi trộm vàng, đối tượng lẩn trốn sang Bình Dương và bị bắt.

Đối tượng Nu lúc bị cảnh sát bắt

Lực lượng chức năng cũng đã thu hồi các tang vật liên quan bao gồm số lượng lớn vàng trang sức.



Trước đó, khuya ngày 28/1, Nu đột nhập vào tiệm vàng Kim Thịnh Thạnh Lộc (đường Hà Huy Giáp, quận 12, TP.HCM) để trộm tài sản.

Sau khi thực hiện hành vi, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn cùng với số tài sản trộm được.

Một số tang vật bao gồm vàng và dụng cụ mà Nu đùng dể gây án

Sau đó, chủ tiệm mở cửa phát hiện mất nhiều vàng, ước tính khoảng 88 lượng vàng 18k và khoảng 30 lượng vàng 24k bị đánh cắp. Tổng tài sản bị mất trộm ước tính hơn 100 lượng vàng.



Nhận được tin báo, Công an quận 12 nhanh chóng có mặt phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, truy xét kẻ trộm. Sau 2 ngày nỗ lực điều tra truy xét, cảnh sát đã bắt được đối tượng Nu.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.