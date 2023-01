Bất ngờ giá vàng dịp Thần Tài

Trên thị trường vàng trong 2 ngày gần đây, giá vàng trong nước bất ngờ ghi nhận xu hướng giảm đã thúc đẩy nhiều người đi mua vàng cầu may mắn đầu năm và dịp vía Thần Tài mùng 10 tháng giêng.

Xếp hàng để mua vàng sớm

Ghi nhận tại TP HCM ngày 30-1 (mùng 9 tháng giêng), có khá nhiều người đi mua vàng trước ngày Thần Tài nhưng mua bán không quá sôi động. Tại cửa hàng quận 5 của Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), bà Thu Nguyệt (63 tuổi, buôn bán ở chợ An Đông) cho biết bà tranh thủ đi mua vàng cầu may. Bà chọn mua miếng vàng Thần Tài có chữ "Phát" với mong muốn việc làm ăn được phát đạt, phát triển và an phát trong năm mới.

Một số tiệm vàng lớn ở TP HCM trong ngày 30-1, lượng khách đến không quá đông, không có tình trạng xếp hàng hoặc chờ đợi mua vàng. Rút kinh nghiệm những năm trước, các công ty vàng và tiệm vàng triển khai nhiều phương thức giao dịch để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách mua vàng online, đặt hàng sẵn tại nhà, sau đó mới ra cửa hàng để nhận sản phẩm.

Trong khi đó, tại Hà Nội, nhiều người dân đổ xô đi mua vàng cầu may đầu năm. Do ngày mùng 9 trùng với ngày đi làm, khai xuân của nhiều cơ quan, đơn vị nên nhiều người tranh thủ đi mua vàng để cầu một năm làm ăn may mắn, thuận lợi.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tại các cửa hàng vàng trên "phố vàng" Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), rất đông khách hàng đến xem sản phẩm, mua vàng. Các sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn và vàng miếng đang được quan tâm và mua nhiều nhất. Do năm Quý Mão nên nhiều người lựa chọn mua trang sức vàng có hình mèo để cất giữ cũng như làm quà tặng gia đình và người thân.

Nắm bắt được tâm lý khách hàng, các cửa hàng vàng tại phố Trần Nhân Tông đã chuẩn bị kỹ các phương án đón tiếp, bán hàng để đáp ứng nhu cầu tăng cao trong dịp này. Thời điểm buổi trưa, tại một số tiệm vàng có thương hiệu, do lượng khách đông nên phải xếp hàng chờ để thanh toán sau khi đã chọn được sản phẩm ưng ý cho năm mới. Tương tự, một số cửa hàng vàng lớn trên đường Cầu Giấy (quận Cầu Giấy) cũng tấp nập khách ra vào mua vàng cầu may đầu năm. Trái lại, ở nhiều cửa hàng vàng quy mô nhỏ, khá vắng khách. Tuy vậy, các đơn vị kinh doanh vàng đều kỳ vọng lượng khách sẽ tăng mạnh vào đúng ngày vía Thần Tài.

Người dân Hà Nội chen nhau mua vàng vào ngày 30-1 Ảnh: Minh Phong

Biến động ngược

Đến cuối ngày 30-1, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 66,4 triệu đồng/lượng, bán ra 67,4 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng so với đầu ngày và mất tới 1,1 triệu đồng/lượng so với hôm trước. Tại một số tiệm vàng nhỏ, giá vàng SJC bán ra còn 67,05 triệu đồng/lượng. Nếu so với mức đỉnh của giá vàng SJC trong vài ngày qua, mỗi lượng vàng đã "bốc hơi" cao nhất tới 1,5 triệu đồng.

Tương tự, giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại cũng giảm sâu. Công ty PNJ niêm yết vàng trang sức, vàng nhẫn trơn 999,9, vàng miếng PNJ mua vào 54,5 triệu đồng/lượng, bán ra 55,7 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với hôm trước. Một số nơi bán ra chỉ còn 55,2 - 55,4 triệu đồng/lượng.

Trên các diễn đàn mua bán, kinh doanh vàng, nhiều người cũng băn khoăn vì sao giá vàng trong nước lao dốc trước ngày Thần Tài? Những năm trước, nhu cầu mua vàng tăng cao đẩy giá vàng SJC, giá vàng 24K các loại tăng mạnh khoảng 2-3 ngày trước ngày Thần Tài, thậm chí trong ngày có thể biến động cả triệu đồng mỗi lượng. Nhưng năm nay, giá vàng đang "biến động ngược".

Ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty Vàng Đối tác mới (NPJ), phân tích nhu cầu mua vàng lấy may, mua vàng đầu năm trước ngày Thần Tài năm nay không tăng như những năm trước, mà còn có lực bán ra mạnh khiến giá vàng xuống thấp. Thông thường dịp Thần Tài, các doanh nghiệp, tiệm vàng sẽ nhận định nhu cầu của mua vào của khách tăng để sản xuất lượng vàng nhẫn, vàng trang sức… các loại và niêm yết giá vàng theo cung - cầu thị trường. Nếu lực cầu mua vào nhiều, giá vàng sẽ tăng và ngược lại. "Năm nay, lực mua vàng chỉ cao vào những ngày trước mùng 6 Tết, rồi bất ngờ xuất hiện lực bán mạnh khoảng 2-3 ngày qua khiến giá vàng đi xuống. Mặt bằng giá vàng hiện đã khá cao trong khi thu nhập của người dân lại giảm nên việc mua vàng lấy may cũng không còn sôi động. Thị trường đang kỳ vọng sức mua sẽ tăng vào đúng ngày Thần Tài" - ông Nguyễn Ngọc Trọng nói.

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương cũng nhận thấy lực bán vàng xuất hiện nhiều hơn trong khoảng 2 ngày qua. Có thể lượng người mua vàng trước Tết và những ngày đầu năm đang chốt lời góp phần khiến giá vàng giảm. Giá vàng thế giới ổn định trong vài ngày qua quanh vùng 1.920 USD/ounce cũng khiến nhà đầu tư cho rằng giá vàng có thể điều chỉnh giảm trong ngắn hạn trước khi tăng tiếp, từ đó họ chốt lời cũng tạo áp lực giảm - ông Phương phân tích.

Khó giảm thêm

Theo các chuyên gia và doanh nghiệp vàng, trong khi giá vàng SJC khó đoán thì giá vàng 24K các loại sẽ khó giảm sâu vì nhu cầu trong ngày Thần Tài vẫn có. Đồng thời, vàng trang sức 24K hiện chỉ chênh lệch so với vàng thế giới xấp xỉ 1 triệu đồng/lượng nên không thể hạ thêm. Ngoài ra, với nhu cầu mua vàng lấy may thường là các loại vàng 5 phân, 1 chỉ hoặc 2 chỉ… sẽ chủ yếu là vàng nhẫn, vì vàng miếng SJC loại 1-2 chỉ trên thị trường không còn nhiều.