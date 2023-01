Hết vàng SJC, nhiều người đành mua vàng trang sức

Sáng ngày 31/1, nhiều người dân TP.HCM đến các tiệm vàng lớn mua sắm để "hái lộc" trong ngày vía Thần Tài với hy vọng cả năm được phát tài phát lộc. Tại các tiệm vàng lớn ở TP.HCM như Mi Hồng và nhiều cửa hàng PNJ đều khá đông khách trong ngày Thần Tài.

Tại tiệm vàng Mi Hồng (chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh), rất đông khách hàng đứng bao quanh tủ vàng để chọn lựa và được tư vấn. Nhân viên tại đây cho biết, ngay từ khi mở cửa đã có khách hàng đứng chờ để vào mua hàng lấy lộc nhân ngày Thần Tài.

Giá vàng sáng nay giao động mức 6,640 triệu đồng/chỉ mua vào, bán ra 6,740 triệu đồng/chỉ đối với vàng SJC

Anh Cường (khách mua vàng tại tiệm Mi Hồng) chia sẻ: "Hôm nay tranh thủ thời gian rảnh tôi ghé tiệm vàng sớm để mua sắm lấy may mắn. Tôi không mua nhiều, chỉ mua lấy lộc may mắn trong ngày Thần Tài Thôi. Hôm nay tôi mua chiếc nhẫn 1 chỉ để lấy may mắn trong năm Quý Mão".

Khác với mọi năm, nay năm một số người dân đã đặt vàng gia công từ Mùng 8 và 9, chờ ngày Vía Thần Tài mới đến nhận, chủ yếu các loại vàng trang sức như nhẫn, dây chuyền, lắc tay,.. Theo quan niệm của nhiều người, việc này để chủ yếu để vừa lấy may mắn vừa hợp với nhu cầu sử dụng của mỗi người.

Ngoài trang sức được mua nhiều, hiện nay vàng miếng SJC lẻ loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ cũng đã được bán hết tại một số tiệm vàng do nhu cầu lớn.

Tiệm vàng nhộn nhịp người mua sắm trong ngày vía Thần Tài

Người dân mua vàng ngày Thần Tài với hy vọng may mắn tài lộc trong năm mới

Do số lượng khách mua nhiều, hiện tại vàng SJC lẻ tại cửa hàng Mi Hồng đã hết

Nhiều người sắp xếp công việc để đi mua vàng ngày Thần Tài

Anh Cường mua vàng nhẫn 1 chỉ để lấy may mắn trong ngày Thần Tài

Một số thời điểm khách đông đúc, đứng chen lấn để xem lựa vàng

Nhiều bạn trẻ đến thử và mua vàng trang sức

Khách được nhận Giấy đảm bảo vàng khi mua sắm

Một số khách hàng trẻ mang theo mẫu hình chụp để tìm nhẫn vàng ưng ý

Do vàng SJC lẻ đã hết sớm nên nhiều người chủ yếu đến tiệm vàng mua vàng trang sức

Theo phong thuỷ, vàng là thể hiện sự giàu sang, phú quý và sung túc nên nhiều ngày chọn ngày Thần Tài để mua tích trữ

Thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm trang sức, phong thủy bằng vàng để phục vụ nhu cầu người dân trong ngày Thần Tài

Người dân thử nhẫn vàng tại tiệm vàng trong ngày Thần Tài