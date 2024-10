Thông tin mới vụ người phụ nữ bị chồng sắp cưới bạo hành suốt 13 tiếng khiến nạn nhân tổn thương sọ não

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ bị "chồng hờ" đánh đập suốt 13 tiếng đồng hồ, phải nhập viện cấp cứu, theo thông tin trên báo Người lao động, hiện Công an thị trấn Pleikần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đang điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định.

Nạn nhân là chị Lê Thị Thanh T. (31 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên-Huế; tạm trú thị trấn Pleikần, huyện Ngọc Hồi).

Theo lãnh đạo Công an thị trấn Pleikần, ban đầu, chị T. cho biết bị ông Đ. dọa đánh, "xử lý hết cả họ" nên nạn nhân lo ngại, nói thương tích do bị té. Tuy nhiên, cơ quan công an xác định thương tích của chị là do bị đánh. Sau khi xuất viện, chị đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Sau khi bị "chồng hờ" bạo hành suốt 13 giờ, cơ thể chị T. có nhiều vết bầm tím.

Trước đó, chia sẻ với báo Pháp luật TP.HCM, chị T., cho biết, “Tôi bị ông Đ nhốt trong phòng, đánh đập bằng tay, cán dao, thắt lưng từ 0 giờ đến 13 giờ ngày 24/10. Ông Đ. thu giữ điện thọai của tôi không cho liên hệ với bên ngoài, không được ăn uống, kêu cứu. Sợ bị phát hiện, ông Đ thỉnh thoảng ra ngoài kiểm tra rồi quay lại tiếp tục đánh đập tôi"- chị T. kể.

Theo chị T., đến trưa 24/10, lợi dụng lúc ông Đ. sơ hở, chị lén lấy điện thoại dự phòng, nhắn tin cho bạn cầu cứu. Sau đó, Công an thị trấn Plei Kần đến giải cứu người phụ nữ này.

Được biết, ngày 23/10, sau khi đi ăn uống cùng đồng nghiệp trở về, ông Đ. ghen tuông đã nhốt chị T. trong phòng và đánh đập chị suốt nhiều giờ.

Sau đó, chị T. được người nhà đưa đi nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum trong tình trạng đa chấn thương do bị đánh, sưng nề hai bên tai, mặt, có triệu chứng đau đầu.

Theo chẩn đoán ban đầu của bệnh viện, chị T. bị đa chấn thương, tổn thương sọ não kín, dập lồng ngực do bị đánh; có các dấu vết cấu, cào, bị phù nề phần mềm vùng cổ...

Chị T. cho biết, hiện tại chị cũng rất lo sợ sau khi điều trị từ bệnh viện trở về sẽ tiếp tục bị ông Đ. hành hung, đe dọa đến tính mạng tôi.

Những vết bầm tím từ trận bạo hành dã man xuất hiện khắp cơ thể chị T. khiến nhiều người xót xa.

Theo lãnh đạo Công an thị trấn Pleikần, ban đầu, chị T. cho biết bị ông Đ. dọa đánh, "xử lý hết cả họ" nên nạn nhân lo ngại, nói thương tích do bị té.

Theo thông tin trên báo Thanh niên, ông T.V.Đ. (40 tuổi), người bị tố bạo hành bà L.T.T.T. (31 tuổi, cùng ở TT.Plei Kần, H.Ngọc Hồi), thừa nhận hành vi của mình. Theo ông Đ., sau khi đánh bà T., bản thân đã đến trình diện làm bản tường trình với Công an TT.Plei Kần và được cho về.

Ông Đ. cho biết, ông và bà T. sống chung như vợ chồng gần 10 năm nay và có một con nhỏ. Vừa qua, nghi ngờ bà T. có quan hệ với người đàn ông khác nên ông Đ. đã đánh "vợ hờ" vì ghen tuông.

"T. lừa dối tôi khi có quan hệ với người đàn ông khác. Tôi phát hiện sự việc nhưng T. không thừa nhận. Do nóng giận, tôi dùng tay đánh T.", ông Đ. nói.