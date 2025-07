Nhiều thủy điện ở Lào Cai đồng loạt thông báo xả lũ hồ chứa

Do ảnh hưởng của mưa lớn nhiều ngày qua, nước từ thượng nguồn liên tục đổ về khiến mực nước các hồ thủy điện dâng cao. Để đảm bảo vận hành an toàn nhà máy và an toàn vùng hạ du, các thủy điện trên lưu vực sông Chảy thông báo xả lũ hồ chứa.

Thủy điện Bắc Hà, Lào Cai.

Chiều 1/7, Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà phát đi thông báo lưu lượng xả qua đập tràn là 596,04m3/s; lưu lượng qua tổ máy là 185,92m3/s; tổng lưu lượng xả về hạ du là 781,96m3/s.

Cùng với Thủy điện Bắc Hà, các thủy điện trên lưu vực sông Chảy như Thủy điện Bảo Nhai bậc 1, Thủy điện Bảo Nhai bậc 2, Thủy điện Nậm Lúc, Thủy điện Vĩnh Hà, Thủy điện Phúc Long, cũng thông báo tăng lưu lượng xả lũ về hạ du so với những ngày trước đây.

Cụ thể, Thủy điện Bảo Nhai bậc 1 thông báo lúc 13h00, tổng lưu lượng xả lũ về hạ du là 539 m3/s. Nhà máy vận hành bình thường, đảm bảo an toàn.

Thủy điện Bảo Nhai bậc 2 thông báo lúc 13h00, tổng lưu lượng về hạ du là 635,66 m3/s.

Thủy điện Nậm Lúc thông báo lúc 13h00, tổng lưu lượng xả về hạ du là 718 m3/s.

Thủy điện Vĩnh Hà thông báo lúc 13h00, tổng lưu lượng xả về hạ du là 766 m3/s.

Thủy điện Phúc Long thông báo lúc 13h00, tổng lưu lượng xả về hạ du là 670,9 m3/s.

Trước tình hình các thủy điện đồng loạt xả lũ khiến mực nước trên sông Chảy dâng cao, các địa phương phía hạ du thủy điện đang khẩn trương triển khai, kiểm tra, rà soát, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách phòng, tránh, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.