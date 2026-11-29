Từ những lời chê bai ban đầu, Thành Nghị đã lật ngược thế cờ. Diễn xuất tiến bộ giúp anh cải thiện phản hồi của khán giả khi xem phim.

Sau thời gian gây tranh luận về diễn xuất và tạo hình, Thành Nghị dần lấy lại thiện cảm của khán giả nhờ vai thái tử Chu Chiêm Cơ trong phim cổ trang Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật. Những diễn biến mới của phim, đặc biệt là cảnh nhân vật rơi nước mắt trước sự hy sinh của một cựu thuộc hạ, nhận được nhiều lời khen về khả năng biểu đạt cảm xúc của nam diễn viên.

Trong những tập mới nhất, thái tử Chu Chiêm Cơ cùng Ngô Định Duyên (Lâm Canh Tân đóng) và Vu Khiêm (Ngô Hạnh Kiện) trên đường từ Kim Lăng trở về Bắc Kinh thì gặp biến cố. Sau vụ tấn công khiến con thuyền bị phá hủy, cả ba thất lạc. Chu Chiêm Cơ bị bắt vào nhà lao trên kênh đào, phải che giấu thân phận dưới cái tên Hồng Vọng. Tại đây, anh tận mắt chứng kiến những bất cập trong đời sống của người dân và tầng lớp phu thuyền. Những gì Chu Chiêm Cơ nhìn thấy hoàn toàn khác với hiểu biết trước đó của một người sống trong hoàng cung.

Hình ảnh lấm lem bùn đất của Thành Nghị trên phim. (Ảnh chụp màn hình)

Trong số những người bị giam giữ có Khổng Thập Bát (Hoàng Phẩm Nguyên), cựu thành viên đội hộ vệ tinh nhuệ Dạ Bất Thu, từng bảo vệ thái tử. Nhận ra thân phận của Chu Chiêm Cơ, Khổng Thập Bát tìm cách giúp anh trốn thoát. Ông lợi dụng mâu thuẫn về việc khẩu phần ăn của những người trong ngục bị cắt xén để kích động xung đột với quan binh, nhưng cuối cùng bị ép uống thuốc độc.

Trước khi qua đời, Khổng Thập Bát tiết lộ kế hoạch đánh đổi mạng sống để giúp thái tử thoát thân. Chu Chiêm Cơ không giấu được xúc động. Cảnh phim khép lại bằng giọt nước mắt của nhân vật do Thành Nghị thể hiện. Lối diễn tiết chế, tập trung vào ánh mắt và biểu cảm khiến phân đoạn trở thành một trong những điểm nhấn cảm xúc của các tập mới. Nhiều khán giả nhận xét nam diễn viên có sự tiến bộ trong cách thể hiện tâm lý nhân vật, thay vì chỉ tập trung vào những cảnh hành động.

Trước đó, Thành Nghị từng đối mặt với những ý kiến trái chiều về lời thoại nguyên bản chưa rõ ràng và tạo hình thái tử thiếu khí chất. Tuy nhiên, khi câu chuyện phát triển, hành trình biến đổi tâm lý của Chu Chiêm Cơ giúp vai diễn dần nhận được phản hồi tích cực hơn.

Thành Nghị ban đầu được mời đảm nhận vai bổ khoái Ngô Định Duyên, nhân vật giữ vai trò dẫn dắt trong tiểu thuyết gốc của nhà văn Mã Bá Dung. Tuy nhiên, sau khi đọc kịch bản, nam diễn viên muốn thử sức với vai thái tử Chu Chiêm Cơ. Sau hai năm điều chỉnh, ê-kíp chuyển trọng tâm câu chuyện sang hành trình trưởng thành của vị thái tử thất thế, còn vai Ngô Định Duyên được giao cho Lâm Canh Tân. Sự thay đổi này từng gây tranh luận vì khác biệt đáng kể so với nguyên tác. Dù vậy, diễn xuất hài hước, tự nhiên của Lâm Canh Tân cũng góp phần tạo sự cân bằng cho mạch phim căng thẳng.

Phim được đầu tư khoảng 300 triệu nhân dân tệ với Lâm Canh Tân, Thành Nghị đóng vai chính. (Ảnh chụp màn hình)

Không chỉ cải thiện phản hồi về diễn xuất, Lưỡng kinh thập ngũ nhật còn ghi nhận những tín hiệu tích cực về thương mại. Sau 16 tập phát sóng, lượng quảng cáo tăng vọt hơn 101 nhãn hàng và thảo luận về phim cũng tăng mạnh, vượt mốc 300 triệu.

Sức hút của vai diễn cũng giúp Thành Nghị xuất hiện trên hai ấn phẩm tháng 12 của Fashion L'OFFICIEL và Fashion Men's. Nam diễn viên thực hiện tổng cộng bốn phiên bản bìa, với số lượng phát hành giới hạn 80.000 cuốn và nhanh chóng bán sạch.