Những câu hỏi độc nhất vô nhị của cô gái này khiến bất kỳ ai cũng phải cạn lời.

Mấy ngày qua, Threads bỗng trở thành sân khấu của một nữ phóng viên có phong cách tác nghiệp chẳng giống ai. Cô liên tục xuất hiện trong những bức ảnh chế với gương mặt lạnh tanh, đặt ra hàng loạt câu hỏi ngớ ngẩn về lịch sử, văn hóa, đời sống và những vấn đề tưởng chừng rất đỗi bình thường. Điều buồn cười là câu hỏi càng vô tri, biểu cảm của người phỏng vấn lại càng nghiêm túc, khiến người xem không biết nên bật cười hay thương thay cho những ai phải trả lời. Nhân vật đang được cư dân mạng Việt Nam thi nhau chế ảnh ấy chính là Philomena Cunk, nữ phóng viên giả tưởng do diễn viên Diane Morgan thủ vai trong loạt phim hài đình đám của Anh Cunk.

Màn comeback mới nhất của cô trong Cunk on Cinema một lần nữa đưa nhân vật này trở lại với một chủ đề hoàn toàn mới: lịch sử điện ảnh và ngành công nghiệp giải trí. Từng khiến khán giả cười nghiêng ngả với Cunk on Earth - chương trình đưa một nữ MC gần như chẳng hiểu gì về lịch sử đi phỏng vấn các học giả hàng đầu - Philomena Cunk lần này quyết định "điều tra" Hollywood, từ những ngày đầu điện ảnh ra đời cho đến phim bom tấn, công nghệ CGI, nền tảng streaming và cả trí tuệ nhân tạo. Vẫn là gương mặt tỉnh bơ, giọng dẫn chuyện đều đều cùng lối đặt vấn đề không giống ai, cô trở lại với một nhiệm vụ mới. Đó là khiến những người làm phim phải nghiêm túc trả lời những câu hỏi vô tri mà có lẽ họ chưa từng nghĩ sẽ được nghe trong đời.

Cunk on Cinema chính thức ra mắt trên BBC iPlayer và BBC Two từ ngày 12/11, trước khi cập bến Netflix quốc tế vào ngày 15/11. Series gồm 3 tập, mỗi tập dài khoảng 30 phút, được phát triển bởi Charlie Brooker, cha đẻ của Black Mirror. Danh sách khách mời lần này đủ sức khiến một cuộc phỏng vấn thông thường trở nên căng thẳng: đạo diễn bom tấn Michael Bay, tài tử Benedict Cumberbatch, nhà phê bình Mark Kermode, nhà soạn nhạc Daniel Pemberton và biên kịch Steven E. de Souza. Họ đều là những người có chuyên môn, kinh nghiệm và thành tựu đáng nể, nhưng khi đối diện Philomena Cunk, tất cả dường như phải chuẩn bị tinh thần cho những câu hỏi không thể đoán trước.

Điểm khiến Cunk on Cinema trở nên khác biệt là những người xuất hiện trước ống kính đều là khách mời thật, không phải diễn viên được thuê để đóng vai nạn nhân của những trò đùa. Họ phải đối diện với một nhân vật luôn tự tin vào những suy luận sai lệch của mình, liên tục đặt câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại chẳng biết phải trả lời thế nào cho xuôi. Càng cố gắng giải thích cặn kẽ, các chuyên gia càng dễ bị cuốn vào những liên tưởng kỳ quặc của nữ phóng viên.

Bởi vậy, Philomena Cunk thường được ví như cơn ác mộng của giới chuyên gia và những người nổi tiếng. Với các diễn viên, đạo diễn hay học giả vốn quen xuất hiện trước truyền thông, việc phải đối diện một người phỏng vấn không đi theo bất kỳ khuôn mẫu nào thực sự là thử thách. Họ không thể chuẩn bị trước câu trả lời cho những thắc mắc kỳ quặc, cũng chẳng dễ dàng điều hướng cuộc trò chuyện theo ý mình. Cái khó nằm ở chỗ Cunk luôn giữ thái độ nghiêm túc tuyệt đối nhờ dry humor của Diane Morgan (khiếu hài hước khô khan), khiến khách mời càng không thể tùy tiện bật cười hay phớt lờ câu hỏi.

Những ngày gần đây, chỉ cần lướt Threads một lúc, người dùng đã có thể bắt gặp hàng loạt bài đăng sử dụng hình ảnh Diane Morgan trong bộ trang phục quen thuộc, gương mặt nghiêm nghị và ánh mắt như đang chuẩn bị đưa ra một phát hiện chấn động. Đi kèm là những câu hỏi được chế lại theo phong cách của nhân vật, xoay quanh đủ thứ chuyện từ văn hóa, lịch sử, ngôn ngữ cho đến những tình huống rất đời thường trong xã hội Việt Nam.

Điểm chung của loạt meme này là cách chơi chữ, bắt bẻ những điều vốn chẳng ai nghĩ cần phải giải thích. Chẳng hạn, một câu hỏi về tên album Giữa Một Vạn Người của Phùng Khánh Linh được đặt ra theo kiểu: "Vì sao lại là Giữa Một Vạn Người mà không phải Giữa Mười Nghìn Người?". Hay "vì sao lại là bún riêu mà không phải bún giả?" Những câu chuyện tương tự liên tục được cư dân mạng sáng tạo, từ cách gọi tên món ăn, địa danh, chức danh, các sự kiện lịch sử cho đến những thói quen sinh hoạt quen thuộc. Càng là chuyện ai cũng biết, khi được đặt dưới góc nhìn của Philomena Cunk lại càng trở nên buồn cười.

Sức lan tỏa của trào lưu còn đến từ khả năng biến tấu rất rộng. Người dùng Threads không cần xem hết chương trình vẫn có thể tham gia bằng cách lấy một bức ảnh của Diane Morgan, sau đó tự nghĩ ra một câu hỏi ngô nghê nhưng có vẻ hợp lý về mặt ngữ pháp. Không ít bài đăng khiến người đọc phải dừng lại vài giây để hiểu người viết đang bắt bẻ điều gì, rồi mới bật cười vì nhận ra sự vô lý trong cách lập luận.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu Philomena Cunk gây sốt trên mạng xã hội. Nhân vật này đã có hơn một thập kỷ phát triển, lần đầu xuất hiện trong chương trình Charlie Brooker's Weekly Wipe năm 2013 trước khi có những tác phẩm riêng như Cunk on Britain, Cunk on Earth và Cunk on Life. Trong đó, Cunk on Earth phát hành năm 2022 được xem là bước ngoặt giúp nhân vật tiếp cận đông đảo khán giả quốc tế. Với 5 tập phim, tác phẩm đưa Philomena Cunk đi qua hàng nghìn năm lịch sử nhân loại, từ thời tiền sử, các nền văn minh cổ đại, sự phát triển của tôn giáo, khoa học cho đến những phát minh làm thay đổi thế giới. Chương trình đạt 100% đánh giá tích cực từ giới phê bình trên Rotten Tomatoes và 82/100 điểm Metacritic, đồng thời giúp Diane Morgan nhận được đề cử BAFTA TV.

Đằng sau nhân vật Philomena Cunk là Diane Morgan, nữ diễn viên kiêm biên kịch người Anh. Cô không chỉ đảm nhận vai chính mà còn tham gia xây dựng kịch bản, phối hợp cùng Charlie Brooker để tạo nên phong cách hài đặc trưng của thương hiệu. Cái tài của Diane nằm ở khả năng giữ biểu cảm gần như bất động trong những tình huống phi lý nhất. Cô có thể nói ra một câu khiến cả trường quay bật cười nhưng vẫn giữ vẻ mặt như thể mình vừa đưa ra một nhận định mang tính học thuật. Chính sự tỉnh bơ ấy đã giúp Philomena Cunk trở thành một trong những nhân vật hài đặc trưng của truyền hình Anh.